Desde el 9 de febrero de este año, Pokémon GO cambió la forma de canjear códigos. Ahora, si juegas en un móvil o tablet Android, no puedes canjear un código directamente desde el juego, sino que debes hacerlo desde la web oficial de la tienda de Pokémon GO. De esta forma, puedes canjear cualquier código promocional del juego, aunque con ciertas limitaciones.

Y es que, en los países donde no está disponible la tienda oficial de Pokémon GO, el apartado para canjear códigos da error marcando que no se permiten las compras en esta región. Sea cual sea tu caso, en las siguientes líneas intentaremos ayudarte para que puedas usar efectivamente los códigos de Pokémon GO.

¿Dónde se ponen los códigos en Pokémon GO?

¿Tienes un código para Pokémon GO y no sabes dónde canjearlo? Solo debes seguir estos pasos:

Presiona este enlace para ir a la tienda oficial de Pokémon GO .

. Inicia sesión con tu cuenta de Pokémon GO.

con tu cuenta de Pokémon GO. Introduce el código en la casilla correspondiente y pulsa Enviar.

¡Y listo! Así de sencillo es canjear un código en Pokémon GO. Ya puedes abrir el juego para descubrir las recompensas obtenidas por el código promocional. Te aparecerá un mensaje que mostrará los objetos añadidos a tu inventario.

¿Por qué no puedo canjear un código en Pokémon GO?

Si estás intentando canjear un código y te da error, puede ser por una de estas cuatro razones:

Has introducido mal el código : quizás te has saltado un carácter o un número. O has añadido un carácter o número de más. Revisa bien el código.

: quizás te has saltado un carácter o un número. O has añadido un carácter o número de más. Revisa bien el código. Se ha vencido el código : todos los códigos promocionales tienen fecha de caducidad, por lo que si no los introduces a tiempo, no te darán las recompensas.

: todos los códigos promocionales tienen fecha de caducidad, por lo que si no los introduces a tiempo, no te darán las recompensas. Usas una cuenta de Niantic Kids : este tipo de cuentas no tienen permitido de forma predeterminada canjear códigos patrocinados. Sin embargo, es posible conceder a la cuenta permisos de «Contenido patrocinado» desde los ajustes para poder canjear los códigos.

: este tipo de cuentas no tienen permitido de forma predeterminada canjear códigos patrocinados. Sin embargo, es posible conceder a la cuenta permisos de «Contenido patrocinado» desde los ajustes para poder canjear los códigos. La tienda de Pokémon GO no está disponible en tu región: en este caso, te aparecerá el mensaje «¡Próximamente! Todavía no se permiten las compras en esta región. ¡Presta atención a las próximas informaciones!» apenas intentes entrar en la tienda. ¿La solución? Utilizar una VPN gratis. Eso sí, asegúrate de borrar la caché del navegador para evitar que la web no detecte la VPN.

Espero que te haya servido esta información. Si aún tienes problemas para canjear códigos en Pokémon GO, puedes dejarnos un comentario abajo para poder ayudarte mejor.