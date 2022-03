No hay dudas de que Donald Trump ha sido uno de los presidentes más polémicos no solo de los Estados Unidos, sino de todo el mundo. Desde principios de 2017, cuando el magnate tomó las riendas de la nación norteamericana, fueron muchas las controversias que se generaron desde la Casa Blanca.

Desde el famoso veto a Huawei, hasta las amenazas contra TikTok, WhatsApp, Xiaomi y Honor, el expresidente de los Estados Unidos no desaprovechó ningún día de su mandato para dar muestras de autoridad. Su polémica gestión le generó una serie de consecuencias importantes, siendo una de ellas el ser vetado de su red social favorita: Twitter.

Pues bien, luego de su salida forzada de Twitter (la cual no fue del todo favorable para la red social) el expresidente norteamericano prometió lanzar su propia plataforma social y lo ha hecho. Truth Social ya está disponible en la App Store y pronto llegará a la tienda de aplicaciones de Android. ¿Quieres saber de qué va esta red social de Donald Trump? Pues enseguida te contamos todos sus detalles.

¿Cómo es Truth Social? La plataforma social de Trump

Truth Social llegó oficialmente a la tienda de apps de iOS el 20 de febrero de este año, durante la vísperas del día del presidente en Estados Unidos. Este lanzamiento representa la respuesta de Trump al veto que le impuso desde 2021 las redes sociales más importantes de Internet (Twitter, Facebook, Instagram y YouTube). La suspensión de sus cuentas en dichas plataformas estuvo relacionada con el histórico asalto al Capitolio que fue incitado por el exmandatario.

A poco más de un año de estos sucesos lamentables de la historia política de Estados Unidos, Trump presentó al mundo Truth Social y su recibimiento fue mejor de lo esperado. La red social del polémico líder republicano fue durante su primera semana de lanzamiento la aplicación más descargada de la App Store. Y aunque llegó con algunos problemas, los seguidores de Trump se encargaron de darle una alta valoración a la app.

Y de seguro a estas alturas te debes estar preguntando… ¿Qué tiene de especial Truth Social? Pues simple, en esta red social podrás decir verdades, o al menos esto es lo que argumentan los creadores de la plataforma.

Truth Social, como Twitter pero con verdades

Al abrir la app de Truth Social lo primero que verás es que toda la red social está enfocada en la palabra truth o «verdad». Cuando vas a la sección de perfil notarás que al no tener ninguna publicación te aparecerá un mensaje diciendo que «aún no tienes verdades». Lo mismo sucede si vas al feed principal, no podrás leer ninguna «verdad» porque aún no sigues a ningún usuario.

Además, como puedes ver en las imágenes de arriba, el diseño de Truth Social es muy similar a la app de Twitter. En el apartado de perfil tienes una sección para tus publicaciones, otra para las respuestas y una para el contenido multimedia (muy parecido a la red social del pajarito azul). Incluso el botón con el que puedes escribir tus «verdades» es idéntico al botón para crear tweets.

Al presionar este botón, aparecerá una ventana en la que está una de las pocas diferencias que tiene esta red social con Twitter. En Truth Social, el límite de caracteres para cada publicación es de 500, casi el doble de los 280 caracteres que ofrece Twitter. Probablemente, esto se debe a que la red social está centrada en fomentar la libertad de expresión, o al menos así es promocionada.

En la pantalla principal de Truth Social el usuario encontrará el feed para leer las verdades publicadas por los usuarios a los que sigue. Y, al igual que en muchas otras redes sociales, se puede dar like a estas publicaciones e incluso puedes hacer un «re-verdad» (similar al retweet de Twitter). Para incentivar la interacción entre los usuarios, la plataforma cuenta con una sección de alertas en donde están las menciones, los likes y las «re-verdades» que ha recibido el usuario.

Todavía hay muchos errores para poder decir verdades

Al ser apenas la primera versión de esta red social, era de esperar que Truth Social viniera con ciertos fallos. Para empezar, aunque existe el apartado de mensajería en la plataforma, aún esta función no está disponible. Asimismo, el motor de búsqueda de la plataforma es otro de los que presenta un problema importante.

Al escribir la palabra «Trump» en la barra, aparecen un montón de usuarios que han agregado el apellido del expresidente. Sin embargo, resulta difícil encontrar la cuenta oficial de Donald Trump, lo que demuestra fallos en el algoritmo de búsqueda. Además, algunos usuarios han reportado que luego de redactar sus primeras «verdades», las publicaciones suelen tardar muchos minutos en aparecer en el feed.

Otro de los bugs que se han encontrado en esta primera versión de Truth Social está en los comentarios de las «verdades». Por ejemplo, para ver las respuestas que ha recibido una publicación solo basta con pulsar sobre ella. Pero, si la publicación tiene cientos de comentarios, estos simplemente no se cargarán. No se sabe si esto es un límite impuesto por la plataforma o si se debe a un fallo en los servidores de Truth Social.

El futuro incierto de la red social que promueve la libertad de expresión (o quizás no)

Los fallos técnicos de una nueva red social se pueden dejar pasar. Pero lo que es imperdonable son las censuras en una plataforma que nació para promover la libertad de expresión. A pocos días de su lanzamiento, un usuario recibió el aviso de que su cuenta había sido eliminada de Truth Social (si tener ni una sola publicación). Esto se debió a que su nombre de usuario es una parodia de Devin Nunes, aliado de Donald Trump y CEO de esta red social.

Así como esta, la red social ya ha recibido muchas otras acusaciones de censura en su corto periodo de existencia. Y quienes han estado en la plataforma aseguran que hay muy poca actividad en la misma. Todavía es muy pronto para hablar de un posible fracaso de esta nueva red social. Habrá que esperar algunos meses para ver si Truth Social logra competir contra los grandes de Internet como Facebook, Instagram y Twitter.