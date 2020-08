Todo parece indicar que a la app china del momento, TikTok, le espera un futuro muy negro. El primer gran golpe que sufrió en este 2020 fue la prohibición en India, un enorme mercado en donde la plataforma de vídeos china estaba rompiendo todo tipo de récords. Y las malas noticias parecen no tener fin para esta red social, ya que Donald Trump anunció de forma oficial que prohibirá TikTok en Estados Unidos.

¿Qué está pasando con TikTok?

A pesar de que los motivos por los que India prohibió TikTok fueron otros (amenazaba la integridad de la cultura), ya son varios los países en el mundo que están pensando en prohibir la app, ¿por qué? Porque el gobierno chino estaría utilizando TikTok como una herramienta de espionaje.

Si bien no hay ningún estudio que demuestre esta acusación, el gobierno de los Estados Unidos ha confirmado que TikTok es utilizado por Beijing para espiar y guardar información de forma ilegal. Ante esta posible situación, fue el propio Donald Trump, presidente de los Estados unidos, que anunció que prohibirá esta red social dentro del país.

¿Qué hará TikTok al respecto?

Está más que claro que TikTok no quiere seguir perdiendo mercado, pues no poder operar dentro de los Estados Unidos sería un golpe enorme para sus finanzas. Para que esto no sea así, la empresa propietaria de la red social china, Bytedance, anunció hace ya un par de semanas que su intención era distanciarse del gobierno chino, ¿cómo? Guardando todos los datos de los usuarios en los Estados Unidos, más específicamente en los servidores de Google.

Esto parece que no alcanzó, pues la prohibición por parte del gobierno norteamericano llegará en cualquier momento. Si bien aún no hay fecha de cierre, algunos medios informan que se prohibirá TikTok durante la primera semana del mes de agosto.

Instagram podría beneficiarse de la prohibición

Como bien dice la frase “las desgracias de unos son las oportunidades de otros”, la red social Instagram podría no estar más feliz con esta decisión. Y es que hace poco anunció la llegada de una nueva característica llamada Reels, que le permitirá a cualquier usuario subir un audio para realizar vídeos al mejor estilo TikTok.

Sin nada más para agregar, tendremos que esperar para ver qué es lo que pasa con TikTok en Estados Unidos durante los próximos días. De igual forma, todo parece indicar que la red social estará baneada en dicho país de forma indefinida.