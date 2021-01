A tan solo 5 días de ceder el cargo a Joe Biden y su equipo, el gobierno de Donald Trump ha vuelto a arremeter contra las empresas chinas. Como parte de la feroz guerra comercial y tecnológica que Trump ha sostenido durante todo su mandato con el gigante asiático, el Departamento de Defensa de EE.UU. acaba de incluir a 9 compañías chinas en su lista de negra, dentro de un grupo denominado “Empresas del ejército chino”.

Una de esas 9 compañías es nada más y nada menos que Xiaomi, una marca que a base de productos de calidad y buenos precios se ha ganado el cariño de todos. Ahora bien, es harto conocido que Huawei también fue incluido en su momento en dicha lista y desde entonces la empresa no ha vuelto a ser la misma. Sus móviles siguen usando Android, pero no tienen las apps y servicios de Google, por lo que han dejado de ser atractivos básicamente en cualquier país que no sea China.

De ahí a que muchos se estén preguntando… ¿Qué pasará ahora con Xiaomi? ¿Sus móviles dejarán de tener apps de Google? ¿Su veto es el mismo que sufre Huawei? Todas estas preguntas las responderemos a continuación, aclarando qué está pasando realmente con Xiaomi y las diferencias con el caso de Huawei.

Xiaomi no ha sido vetado y seguramente no correrá la misma suerte que Huawei

Lo que está ocurriendo con Xiaomi es muy diferente a lo que pasó con Huawei en 2019. Para empezar, hay que aclarar que Xiaomi no ha sido vetado del todo por Estados Unidos. Todavía no está impedido de vender sus productos en el país y, más importante aún, puede seguir comprando componentes estadounidenses (como los procesadores de Qualcomm) y usando los servicios del país (como los de Google para Android).

En realidad, Xiaomi solamente fue incluido en la lista negra del país porque supuestamente es una empresa que trabaja o colabora con el ejército de China. ¿Cuáles son las consecuencias de esta medida? Pues que ya no podrá recibir dinero de inversores estadounidenses (esto se ha reflejado en la caída en bolsa que acaba de sufrir Xiaomi). De esa manera, el gobierno de Trump se asegura que sus ciudadanos y empresas no financien indirectamente al enemigo.

Para entender un poco mejor las cosas, pongamos el ejemplo de Qualcomm (compañía estadounidense) que es uno de los grandes inversores que tiene Xiaomi. Con esta nueva prohibición, Qualcomm no dejará de vender procesadores Snapdragon a Xiaomi, por lo que su producción de móviles no se verá afectada en absoluto. Qualcomm solamente dejará de inyectar dinero a Xiaomi Corporation.

Huawei, en cambio, no solo está en la lista que los vincula con el ejército chino, sino también en una lista llamada Entity List (del Departamento de Comercio) que es mucho más radical en cuanto a prohibiciones, ya que en ella se encuentran las empresas que tienen lazos estrechos con el gobierno chino. Huawei ahora mismo está completamente vetado a nivel comercial en EE.UU., lo que significa que no puede vender, recibir dinero ni comprar o negociar con ciudadanos y empresas estadounidenses.

¿Xiaomi puede ser vetado como Huawei en el futuro?

Entrar en la lista negra de Estados Unidos también se puede entender como el primer paso para ser vetado como Huawei. Sin embargo, no creemos que Xiaomi vaya a correr la misma suerte, pues no han sido acusados de espionaje como Huawei.

Además, no hay que olvidar que el próximo 20 de enero la administración de Trump sale para dar paso al nuevo gobierno de Joe Biden. Si bien Biden tampoco tendrá mucha simpatía con las empresas chinas, se espera que sea menos radical en sus decisiones.

Y es que las relaciones comerciales entre empresas chinas y estadounidenses siempre han sido de beneficio mutuo a nivel económico. Realmente, cuesta imaginar un futuro en el que EE. UU. haya vetado a todas las grandes empresas chinas. De todas formas, los inversores estadounidenses tienen hasta el 11 de noviembre de 2021 para deshacerse de sus acciones en Xiaomi, aunque Biden podría revocar esta ordenanza antes de que llegue dicha fecha.

Xiaomi se defiende y tomará acciones

Para defender la imagen de su marca y desmentir las acusaciones, Xiaomi ha publicado un comunicado que puedes leer en inglés en el tuit de arriba. Lo más importante que dicen es que la compañía “no es propiedad y no está controlada ni afiliada al ejército chino” y que “sus productos y servicios son para uso comercial y civil”.

Además, concluyen el comunicado diciendo que harán lo necesario para “proteger los intereses de la compañía y sus accionistas”. Igualmente, prometieron hacer más anuncios cuando sea apropiado.

En fin, esperemos que esto no se convierta en una novela como la de Huawei y que Xiaomi, que es una de las marcas que más te recomendamos en Androidphoria, salga bien parado de esta.

