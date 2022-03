Para bien y para mal, los teléfonos inteligentes son uno de los inventos más importantes en la historia de la humanidad. Han cambiado por completo nuestro estilo de vida y se han convertido en una herramienta fundamental para el día a día. Eso ha provocado que la demanda de móviles haya crecido a nivel mundial abismalmente y que los fabricantes se peleen entre sí para lanzar el móvil ideal que todos quieran tener.

Año tras año vemos que llegan al mercado cientos de modelos nuevos intentando llevarse todas las ventas. Algunos destacan por su calidad o por su precio y otros por una combinación de ambos factores. Sin embargo, también hay los que llaman la atención por ser exageradamente malos. Desde interfaces terribles hasta una calidad de construcción pésima, existen muchas razones por las que un teléfono inteligente termina siendo un fracaso. Aquí te dejamos 10 ejemplos de smartphones que no hicieron las cosas bien.

Samsung Galaxy Note 7: el teléfono que se inmolaba

Es raro que Samsung esté en esta lista, pues es un fabricante con mucha historia y una impecable reputación. Sin embargo, en un par de ocasiones cometieron el error de lanzar un móvil que no estaba listo para el uso cotidiano. La primera de ellas fue con el buque insignia Galaxy Note 7, que llegó al mercado en agosto de 2016 y se descontinuó en septiembre de ese mismo año.

Y es que, a pesar de que estaba siendo un éxito en ventas, muchos usuarios comenzaron a reportar que su Galaxy Note 7 se prendía en llamas de la nada. Fueran tanta las quejas que, evidentemente, el problema no era causado por los usuarios, sino que se trataba de un defecto de fábrica. Samsung lo tuvo que retirar del mercado para siempre (con las millonarias pérdidas que ello implica), pero en la memoria de todos ha quedado como uno de los peores teléfonos de la historia.

HTC First: Facebook nunca había ido tan lejos

El fracaso de HTC en el mercado de móviles se explica por teléfonos como el HTC First. ¿En qué estaban pensando? Fue conocido como «el smartphone de Facebook» porque la red social estaba 100% integrada en él, mediante el launcher Facebook Home que también traía Instagram preinstalado. Este launcher se involucraba íntimamente en todo lo que hacías en el móvil, ya que tenía libre acceso a varias partes del sistema, incluidas las notificaciones.

El problema no solo fue que obligara a los usuarios a compartir datos con Facebook, sino que además su rendimiento era pésimo, según cuentan las personas que lo tuvieron. No sabemos si la culpa del mal rendimiento la tiene Facebook Home o el hardware del HTC First, pero lo cierto es que no queremos volver a ver un teléfono como este en el mercado.

Amazon Fire Phone: muy caro y sin Google Play

Amazon ha conseguido el éxito con casi cualquier producto que han sacado, excepto con el Amazon Fire Phone. La primera incursión de Amazon en el mercado de la telefonía móvil, que duró solo un año, no terminó bien. A diferencia de las tablets Amazon Fire HD, el móvil de Amazon no llegó con un precio asequible (libre costaba 649 dólares) que justificara el hecho de comprar un móvil sin los servicios de Google.

Sí, el Amazon Fire Phone no tenía Google Play Store y solamente ofrecía las apps de Amazon Appstore que, para aquel entonces, eran muchísimas menos que las que tenía la tienda de Google. Una muestra más de que forzar a los usuarios a cambiar de ecosistema sin darles nada a cambio es una pésima idea.

Blackberry Storm: el principio del fin

BlackBerry se rindió con los móviles tras encadenar varios fracasos. El que comenzó la debacle seguramente fue el BlackBerry Storm que salió en 2008 como respuesta al iPhone de Apple que estaba llevándose todas las miradas. Fue el primer móvil de la compañía en incorporar una pantalla táctil, y ese precisamente fue su error. BlackBerry solo se tomó 2 años para adaptar su sistema operativo a la tecnología táctil y los usuarios lo notaron.

La navegación táctil era imprecisa, insensible y poco refinada. Además, el sistema operativo iba lento en comparación con el iPhone, y la experiencia general era deficiente. A partir de ahí, todo se vino abajo para BlackBerry: perdieron su posición dominante en el mercado y tuvieron que reinventarse. Ahora son una empresa enfocada en soluciones de ciberseguridad.

Kyocera Echo: la ambición desmedida hecha móvil

Desesperada por hacerse notar en un mercado abarrotado de teléfonos iguales, Kyocera se animó a lanzar el primer smartphone con dos pantallas. Se llamaba Kyocera Echo y quería ofrecer una experiencia similar a la de los móviles plegables que tenemos hoy en día, pero fracasó estrepitosamente.

Tenía especificaciones que no eran las más punteras para la época y su sistema operativo era bastante mediocre. Utilizaba Android (que en aquel entonces no había sido adaptado para pantallas duales de forma nativa) con pequeñas modificaciones que permitían hacer uso de las dos pantallas. La experiencia final dejaba mucho que desear. En definitiva, estaba mal concebido y, al final, pocos lo compraron.

Samsung Galaxy Fold: un buen intento

Samsung fue de los primeros fabricantes en lanzar un móvil plegable comercial. El Samsung Galaxy Fold logró lo que parecía imposible, doblar una pantalla por la mitad. Para conseguirlo, Samsung utilizó plástico, y eso creó problemas desde el principio. Antes de que llegara al mercado, las primeras personas que lo probaron notaron la gran fragilidad de su pantalla. Después de abrirla y cerrarla varias veces, dejaba líneas negras gruesas que iban de bisagra a bisagra.

Otros notaron abultamientos a lo largo de la bisagra y algunos llegaron a quitar la capa superior de la pantalla pensando que se trataba del típico plástico protector que traen los dispositivos nuevos. Y lo peor es que, con todas estas deficiencias, el Galaxy Fold costaba casi 2000 euros. Afortunadamente, la propia Samsung reconoció que lanzaron el Galaxy Fold antes de tiempo e hicieron los ajustes necesarios para lanzar nuevos plegables resistentes, como el Galaxy Z Fold 3 y Z Flip 3.

RED Hydrogen One: el teléfono que nadie pidió

En torno al RED Hydrogen One había mucha expectativa, ya que se trataba del primer móvil que el popular fabricante de cámaras digitales lanzaba al mercado. Pero en lugar de basarse en su buena reputación en materia de cámaras, RED presentó un teléfono con una extraña pantalla holográfica en 3D. ¿Acaso alguien pedía un móvil así? La gente que lo probó decía que era una tecnología rara que, cuando funcionaba, podía hacer que el espectador se sintiera un poco aturdido.

Además, esta tecnología solo funcionaba con unas pocas aplicaciones desarrolladas específicamente para el RED Hydrogen One. Y por si fuera poco, el dispositivo era pesado y tenía botones laterales que se pulsaban con demasiada facilidad por accidente. Su precio de 1600 euros tampoco ayudó a que la gente se interesara en él. Tras este fracaso, la empresa RED informó que se limitarían a hacer cámaras de gama ultra alta y dejarían los teléfonos en paz; una buena decisión.

iPhone 6: no es plegable, pero se doblaba

¿Apple aquí? Sí, la empresa de la manzana tampoco es perfecta. El iPhone 6 fue muy criticado en su momento, con razón, porque se doblaba mientras se guardaba en los bolsillos de la gente o se sometía a un estrés moderado. A algunos se les llegó a romper por la mitad, pero lo más común es que se le hiciera una curvatura permanente en el marco (cerca de los botones de volumen) que es dolorosa de ver.

Lo peor de este problema de fabricación del iPhone 6 es que podía hacer que uno de sus chips internos se desprenda de su lugar, lo cual desajusta el panel táctil y lo vuelve prácticamente inútil. Documentos internos revelaron que Apple sabía que el cuerpo del iPhone 6 era frágil y su único plan fue ofrecer reemplazos; una medida muy conveniente para ellos, pues muchos teléfonos ya estaban fuera de garantía.

HTC EVO 3D: la llegada del 3D a los móviles no duró mucho

¿Te acuerdas cuando la tecnología 3D estaba muy de moda? Lo que parecía ser algo útil solamente en cines, terminó convirtiéndose en un fenómeno del entretenimiento que se extendió a todos los ámbitos. ¡Hasta Nintendo sacó una portátil 3D (la 3DS)! En el mundo de la telefonía móvil tuvimos el HTC EVO 3D que contaba con lentes duales separadas de tal manera que podían tomar imágenes para ser transpuestas en 3D. Sin embargo, esta cámara 3D no mostraba mucha diferencia con las cámaras normales de otros móviles de su época. Las fotos 3D que tomaba eran bastante simples.

De hecho, para un uso normal, la cámara 3D del HTC EVO 3D dejaba que desear. Y para redondear, no había aplicaciones para aprovechar la tecnología 3D. Al final, esta novedad no resistió el paso del tiempo en ningún ámbito y el HTC EVO 3D quedó en el olvido.

V Mobile N8-N: ¿de dónde salió esto?

Si no conoces a V Mobile, no te culpamos. Es una marca que allá por el 2019 surgió de la nada vendiendo varios smartphones de dudosa calidad. El peor de todos fue el N8-N que durante un buen tiempo se podía comprar en Amazon, donde casi la mitad de las valoraciones que recibió fueron de 1 estrella. ¿Por qué? Se apagaba solo sin motivo alguno, incluso después de sacarlo nuevo de su caja y usarlo solo unos 5 minutos. Para nosotros, eso es suficiente para considerarlo uno de los peores móviles de todos los tiempos.

Y a ti… ¿Se te viene a la mente otro móvil que podría estar en esta lista? Coméntanoslo.