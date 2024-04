Si hace unos años te dijéramos que no solo puedes jugar, sino también instalar Fallout 4 en Android, ciertamente te estaríamos engañando. Pero a día de hoy, gracias al crecimiento en potencia de los móviles y al avance de los emuladores, jugar a Fallout 4 en tu móvil o tablet Android es perfectamente posible y no es tan difícil como crees. Eso sí, no es tan sencillo como instalar un APK, pues Fallout 4 no tiene versión para Android.

De hecho, todos los APK de Fallout 4 que encuentres en Internet son falsos, así que no pierdas tiempo con ellos. La única forma de instalar Fallout 4 en tu Android es con el emulador Winlator que te permite ejecutar una gran variedad de programas de Windows, incluyendo este juego de Bethesda. Enseguida te enseñaremos cómo jugar a Fallout 4 en Android con este emulador.

Cómo descargar Fallout 4 para jugarlo en Android

Antes de nada, es necesario que descargues la versión de Fallout 4 para PC, en específico, necesitas su archivo exe de instalación. Por obvias razones, nosotros no podemos darte ningún enlace de descarga.

La forma legal de descargar el archivo exe de instalación de Fallout 4 es comprándolo en GOG, pues esta tienda te da el archivo de instalación sin Internet del juego. Si ya tienes Fallout 4 en otra tienda, pues no te queda de otra que recurrir a las 10 mejores páginas para descargar torrents gratis. Puedes descargar el torrent desde tu propio móvil con estos clientes de Android para bajar torrents (mi favorito es Flud, por cierto).

Cómo instalar Fallout 4 en Android con Winlator

Una vez que tengas el archivo exe de instalación de Fallout 4, debes moverlo a la carpeta de descargas (Download) de tu Android. Luego, es momento de descargar e instalar Winlator. Pincha el enlace anterior para encontrar el enlace de descarga del APK de Winlator, el cual se instala como cualquier otro APK (solo presiónalo y elige «Instalar»).

Tras instalarlo, abre Winlator. Como es la primera vez, tendrás que esperar a que el emulador termine de instalar algunos archivos necesarios. Después de esto, llegarás a la interfaz principal de Winlator donde tendrás que seguir los pasos mostrados en este tutorial de cómo instalar un juego de PC en Android con Winlator para crear una máquina virtual (container) y ejecutarla.

Luego de ejecutar la máquina virtual de Winlator, verás una interfaz en horizontal parecida a la de Windows. Una vez que estés allí, sigue estos pasos para instalar Fallout 4 en tu Android:

Primeramente, ve al disco D: en Winlator, donde estarán tus descargas.

en Winlator, donde estarán tus descargas. Selecciona la carpeta de Fallout 4.

Haz doble clic izquierdo en el archivo Setup.exe del juego. Si lo tienes en formato ISO, haz clic izquierdo sobre él (pulsando con dos dedos la pantalla) y selecciona 7-Zip > Extract here para obtener el exe.

Se abrirá el programa de instalación de Fallout 4. Sigue los pasos que te indica para poder instalar el juego.

Elige dónde se va a instalar el juego. Selecciona una ruta que puedas recordar y, si puedes, permite crear un acceso directo en el escritorio para entrar al juego más rápido.

Una vez instalado, ya es momento de abrir el juego. Si no te aparece en el escritorio, búscalo en el disco C. Allí debería haber una carpeta de Fallout 4 en la que estará el archivo exe que abre el juego.

En el menú del juego, te recomiendo ir a los ajustes para optimizar mejor el juego según el teléfono que tengas. No obstante, ten en cuenta que incluso en móviles de gama alta, Fallout 4 funciona a unos 20 FPS en promedio en Android. En interiores, puede subir hasta los 50 FPS.

Cómo jugar a Fallout 4 en Android con Winlator

La mejor forma de jugar a Fallout 4 en Android es usando un mando. Pero si no tienes uno y quieres usar botones en pantalla, debes abrir su menú lateral (se hace con el gesto de ir hacia atrás de Android) y seleccionar Input controls. Allí activa la opción Virtual Gamepad. Por cierto, haz esto antes de abrir el juego para que se reconozca el mando virtual.

Y si te preguntas qué ajustes usé para jugar a Fallout 4 en Android, básicamente utilicé los mismos de este vídeo de YouTube, así que échale un vistazo:

¿Qué otros juegos de Fallout se pueden jugar en Android?

Ten en cuenta que con Winlator también puedes instalar Fallout 3 y Fallout New Vegas en Android sin problemas. También se pueden jugar las dos primeras entregas de la saga, pero si quieres jugar a los Fallout más antiguos lo ideal es usar el launcher fo2.exe o el APK de Fallout 2 que no son opciones menos demandantes que Winlator.