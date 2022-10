Aunque su última entrega dejó un mal sabor de boca y el motor gráfico de sus títulos principales se ha convertido en un meme de Internet, la saga Fallout de Bethesda es una las más queridas por los gamers. Esta serie de videojuegos de rol post-apocalípticos está cumpliendo 25 años de existencia y, para celebrarlo, la comunidad de Android ha creado una aplicación que te permite jugar a sus dos primeras entregas en tu móvil o tablet.

La app en cuestión, que para estos efectos podríamos llamar «launcher», es «fo2.exe» y ha sido publicada en Google Play Store por el desarrollador 360deg. La misma hace posible jugar a las versiones de Fallout 1 y Fallout 2 de la tienda GOG en Android con controles táctiles fáciles de utilizar. A continuación, te explicamos en detalle cómo funciona este launcher y qué necesitas para jugar a los primeros Fallout en tu Android con este método.

Fo2.exe: así puedes usar este launcher para jugar a Fallout 1 y 2 en Android

Para empezar, aclaremos que fo2.exe es simplemente un launcher para Android de las versiones de Fallout 1 y Fallout 2 de la tienda GOG. Eso quiere decir que esta app no incluye ninguno de los dos juegos. Tienes que tenerlos en tu cuenta de GOG para poder jugarlos en Android. Si no los tienes, entonces debes comprarlos en la tienda (valen 10 euros cada uno, aunque con ofertas se pueden conseguir más baratos).

Dicho eso, una vez tengas Fallout 1 o Fallout 2 en GOG, podrás jugarlos en Android de esta forma:

Instala «fo2.exe» desde Google Play en tu móvil o tablet Android.

en tu móvil o tablet Android. Instala Fallout 1 o 2 en tu PC desde el launcher de GOG.

desde el launcher de GOG. Copia la carpeta de instalación del juego en tu dispositivo Android.

de instalación del juego en tu dispositivo Android. Abre «fo2.exe» en Android y sigue las instrucciones de instalación.

¡Eso es todo! Algunos usuarios dicen que no es del todo necesario comprarlo desde GOG porque también funciona con las versiones de los juegos descargadas de Steam. Nosotros mismos no pudimos comprobarlo, pero te lo contamos como algo a tener en cuenta. Por cierto, con este launcher para Android todavía no es posible usar mods, aunque el desarrollador ya está trabajando en ello.

Controles de Fallout 1 y 2 en Android

Pulsa los botones en lugar de mover el cursor.

Arrastra y suelta objetos en el inventario.

Desplaza el mapa con un dedo y pulsa hacia dónde ir.

Haz una pulsación larga para abrir un menú desplegable.

Si no te va bien esta forma de jugar a Fallout 1 y 2 en Android, mira este tutorial de cómo jugar a Fallout 2 en Android con un APK no oficial.