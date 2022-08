Hoy en día, hay más usuarios jugando en móviles que en PC o consolas. Esta es una realidad innegable que ha hecho que muchos juegos de PC y consolas aterricen en Android ya sea de manera oficial, como es el caso de Papers, Please, o de manera no oficial, como es el caso de Red Dead Redemption 2, NieR: Automata, The Last of Us, Resident Evil 2 Remake y un largo etcétera.

En esta ocasión, te traemos un nuevo juego de PC que se suma al catálogo de Android gracias al port creado por un usuario. Se trata del mítico Fallout 2 lanzado originalmente en 1998 que sentó las bases de lo que serían los futuros juegos de aclamada saga de videojuegos de rol posapocalípticos. Ahora puedes jugarlo gratis en tu Android con el APK que enseguida te proporcionaremos.

Cómo descargar e instalar el APK de Fallout 2 para Android

El APK que aquí te traemos lleva por nombre «Fallout 2 Community Edition» y ha sido creado por el desarrollador Alex Batalov. Puedes descargarlo gratis desde GitHub usando el siguiente enlace:

Descargar | Fallout 2 para Android

Tienes que descargar tanto el APK del juego como el archivo comprimido correspondiente a tu PC (Windows x86 o x64). Una vez tengas descargados los dos archivos que necesitas, debes seguir estos pasos para instalar correctamente el juego en tu Android:

Instala el APK de Fallout 2 en tu Android . Te dejamos este tutorial de cómo instalar un APK en Android paso a paso por si lo necesitas.

. Te dejamos este tutorial de cómo instalar un APK en Android paso a paso por si lo necesitas. Luego, debes instalar Fallout 2 en tu PC . De forma oficial, lo puedes descargar en Steam o GOG.

. De forma oficial, lo puedes descargar en Steam o GOG. Cuando ya tengas Fallout 2 instalado en tu PC, busca la carpeta Fallout2 y pega adentro el archivo fallout2-ce.exe , que se obtiene del archivo comprimido que descargaste al principio.

y pega adentro el archivo , que se obtiene del archivo comprimido que descargaste al principio. Ahora, copia la carpeta Fallout2 y pégala en algún lugar de tu dispositivo Android . Asegúrate de que tiene todos los siguientes archivos: master.dat, critter.dat, patch000.dat y carpeta de datos.

. Asegúrate de que tiene todos los siguientes archivos: master.dat, critter.dat, patch000.dat y carpeta de datos. Finalmente, abre el juego en tu Android .

. Te pedirá que selecciones una carpeta con los datos que necesita. Selecciona la carpeta Fallout2 que indicamos antes.

que indicamos antes. Espere hasta que los datos se copien. No hay ninguna interfaz de importación todavía, pero solo tiene que esperar unos 30 segundos. Luego, el juego se iniciará automáticamente.

¡Eso es todo! De esa manera, el juego funcionará de forma nativa en tu Android.

Cómo es jugar a Fallout 2 en Android

El funcionamiento de este port de Fallout 2 para Android es prácticamente perfecto. Ahora bien, estamos ante un juego que fue diseñado para jugarse con ratón. Hay muchos controles que requieren un posicionamiento preciso del cursor, lo que no es posible con los dedos. Por eso, en esta versión para Android usarás los dedos para mover el cursor del ratón, no un personaje ni un mapa. Los controles son así:

Dos toques para hacer «clic» en el botón izquierdo del ratón en la posición actual del cursor.

Tres toques para hacer «clic» en el botón derecho del ratón.

Es difícil acostumbrarse a este sistema de controles al principio, pero termina siendo súper práctico, ya que puedes jugar solo con el pulgar. Está claro que nunca será igual de cómodo de jugar como en PC, pero al menos se puede disfrutar. Pruébalo tú mismo y luegos nos comentas qué te pareció.