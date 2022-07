La saga de videojuegos NieR pasó de ser un nicho a un clásico de culto disfrutado por millones de personas gracias a NieR Automata, una entrega lanzada originalmente en 2017 para PS4 y PC, que luego acabó llegando a Xbox One y Nintendo Switch por su enorme éxito tanto en ventas como en críticas. Lo que muchos no saben es que la obra maestra de Yoko Taro también está disponible en Android con un port no oficial creado por un fanático del juego.

Y no, no estamos hablando de NieR Re[in]carnation, el único juego oficial de NieR para móviles. Nos referimos al auténtico NieR Automata de PS4 que ahora puedes jugar en tu móvil o tablet Android con el APK que a continuación te diremos cómo descargar.

NieR: Automata de PS4 para Android: cómo descargarlo y requisitos mínimos

La versión no oficial de NieR: Automata para Android lleva en desarrollo al menos desde 2021 con el motor gráfico Unreal Engine 4. No está del todo claro quién es el responsable de esta hazaña, que ha conseguido que este título de PlayStation 4 funcione de forma aceptable en Android sin sacrificar muchas cosas del original, como pasa con el port de Resident Evil 2 Remake para Android.

Lo que sí es seguro es que el Fan Made de NieR: Automata para Android es de origen chino, pues la interfaz gráfica del juego está en dicho idioma y su APK se publicó originalmente en una web china, que aquí abajo te dejamos junto a un enlace de descarga alternativo por si no logras descargarlo de la web china:

Descargar | NieR: Automata para Android (web china)

Descargar | NieR: Automata para Android (MediaFire)

Los requisitos para jugar a este Fan Made en tu Android son los siguientes:

Android 5.0 o superior.

6 GB de RAM o más.

Más de 800 MB de espacio libre.

Un procesador Qualcomm o MediaTek de gama media.

¿Cómo es NieR: Automata en Android?

Para empezar, hay que decir que este NieR: Automata para Android todavía está en fase beta (y parece que no está avanzando), por lo que no te permite jugar al juego de principio a fin. Gráficamente, el juego se parece muchísimo al original, ya que tiene las mismas texturas, animaciones, mundo, etc. El único problema importante parece ser el combate. Y es que, si bien la mayoría de las animaciones se ven como deberían, el brillante sistema de combate de Platinum Games definitivamente no está incluido.

El combate no se siente tan fluido, rápido y elegante como en el juego original. Se ve muy mal con animaciones cortadas y personajes que se deslizan por todas partes. Sin embargo, es algo esperable al tratarse de un port no oficial. Por tanto, si nunca has jugado a NieR: Automata, no te llevarás una buena impresión del juego al jugar a este Fan Made, así que no te lo recomendamos.

Además, no sabemos exactamente quién desarrolló este juego, por lo que puede ser un peligro para la seguridad de tus dispositivos. Si quieres jugar a NieR: Automata en Android en todo su esplendor, te recomendamos hacerlo con servicios como NVIDIA GeForce NOW. Solo necesitarás tener un Internet rápido.

¿Te interesan los Fan Made de juegos de consolas para Android? Echa un vistazo a The Last of Us para Android, Red Dead Redemption 2 para Android y Spider-Man Miles Morales para Android. Te impresionará de lo que es capaz tu dispositivo Android.