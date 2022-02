El streaming se ha apoderado del mundo. Eso de descargar cosas para luego reproducirlas está quedando en el pasado. Ahora lo único que necesitas es un dispositivo con pantalla y conexión a Internet para reproducir contenido de todo tipo por streaming, ya sea películas, música o incluso videojuegos.

La llegada del streaming al mundo de los videojuegos es especialmente interesante, ya que este medio solía exigir a los usuarios tener un PC gaming o una consola de última generación para poder disfrutar de los juegos con mejores gráficos del momento. En la actualidad, con servicios como NVIDIA GeForce NOW, esto ya no es necesario. Si no quieres (o no puedes) comprarte un hardware potente, puedes suscribirte a un servicio de estos y jugar a cualquier juego sin preocuparte por requisitos.

La mayor queja de los gamers con respecto al streaming es que compromete la calidad visual de los videojuegos. Cuando en su momento probamos NVIDIA GeForce NOW comprobamos que, si bien no hay problemas de lag, es cierto que en términos de resolución y fluidez de imágenes estaba por debajo de los PC más potentes. Ahora, NVIDIA ha lanzado una versión mejorada de su suscripción para elevar la calidad del streaming y ponerse a la altura de lo que demandan los usuarios más exigentes. Acompáñanos a conocer GeForce NOW RTX 3080…

NVIDIA GeForce NOW RTX 3080: el mejor servicio de streaming de videojuegos

GeForce NOW RTX 3080 es la nueva suscripción que ofrece NVIDIA para jugar a videojuegos en la nube desde cualquier dispositivo que tengas (móvil, tablet, PC, Mac o Shield TV) sin tener que cumplir con los requisitos mínimos de los juegos.

¿Cómo es eso posible? Los juegos no se ejecutarán en tu dispositivo, sino en los servidores de NVIDIA que transmitirán la partida en tiempo real a la pantalla del mismo. En palabras más simples, con esta suscripción, básicamente alquilarás un súperordenador de NVIDIA en la nube para que reproduzca en tus dispositivos todos los juegos a los que quieras jugar.

En el caso concreto de GeForce NOW RTX 3080, ese súperordenador que tendrás a tu disposición contará con las siguientes especificaciones:

La gráfica NVIDIA RTX 3080 personalizada para servidores con una potencia de 35 TFLOPS .

personalizada para servidores con una potencia de . La CPU de alto rendimiento NVIDIA GeForce Now SuperPOD con 8 núcleos y 16 hilos.

con 8 núcleos y 16 hilos. 28 GB de RAM DDR4 a 3200 MHz.

DDR4 a 3200 MHz. Almacenamiento SSD PCIE Gen4.

Vamos, que podrás jugar a cualquier juego de actualidad y seguramente los que salgan en los próximos años también.

¿En qué mejora GeForce NOW RTX 3080 a la suscripción básica?

La calidad en la que verás los juegos con GeForce NOW RTX 3080 variará ligeramente dependiendo del dispositivo donde juegues de la siguiente manera:

Android : hasta 1080p / 120 FPS.

: hasta 1080p / 120 FPS. PC : hasta 1440p o 1600p / 120 FPS.

: hasta 1440p o 1600p / 120 FPS. Shield TV : hasta 4K / 60 FPS.

: hasta 4K / 60 FPS. Mac : hasta 1440p o 1600p / 120 FPS.

: hasta 1440p o 1600p / 120 FPS. Para todos: trazado de rayos, DLSS y latencia de 56 ms.

Por si no lo sabes, la suscripción básica de NVIDIA (GeForce NOW) solo te permite jugar en Full HD (1080p) a 60 FPS y con una latencia de 81 ms. Así que el salto de calidad que te brinda esta nueva suscripción es enorme.

Otra mejora que llega con GeForce NOW RTX 3080 es la función Adaptative Sync que inteligentemente sincroniza los FPS de los juegos con la tasa de refresco de tu pantalla para que la experiencia sea más fluida, sin retrasos y sin microcortes raros. También se ha habilitado la opción de configurar los gráficos desde dentro del juego. ¡Ya no estás obligado a jugar con los ajustes predeterminados!

Requisitos para jugar con GeForce NOW RTX 3080

Como hemos mencionado antes, con GeForce NOW RTX 3080 no tienes que cumplir los requisitos mínimos de los juegos. Esa es la gran ventaja del streaming. Sin embargo, es necesario que el dispositivo y el Internet con que vas a usar la suscripción tenga estas características:

Android : Para jugar a 120 FPS, tu móvil debe tener una pantalla de 120 Hz (de momento, NVIDIA solo brinda soporte a los gama alta de Samsung y al Pixel 6). 1 GB de RAM. GPU compatible con OpenGL ES2.0 o superior. Android 5.0 o superior. Internet de 35 Mbps, estable y con menos de 80 ms de latencia.

: PC : CPU de dos núcleos a 2 GHz. 4 GB de RAM. GPU compatible con DirectX 11 (GeForce GTX 600 o superior, Radeon HD 3000 o superior, Intel HD 2000 o superior). Internet de 35 Mbps, estable y con menos de 80 ms de latencia.

: Shield TV : Un televisor 4K con HDR y puerto HDMI 2.0a o posterior. Internet de 40 Mbps, estable y con menos de 80 ms de latencia.

: Mac : Que sea de 2012 o posterior. Monitor de 120 Hz para jugar a 120 FPS. Internet de 35 Mbps, estable y con menos de 80 ms de latencia.

:

Además, NVIDIA recomienda conectarse a Internet por cable o por WiFi de 5 GHz para evitar interferencias. La velocidad y latencia ideal de conexión debe ser de 70 Mbps y 40 ms, respectivamente.

¿GeForce NOW RTX 3080 incluye juegos o hay que comprarlos?

La suscripción GeForce NOW RTX 3080 no incluye juegos, pero tampoco te obliga a comprarlos en su tienda ni nada por el estilo. Con este servicio podrás usar los juegos que ya tienes en Steam, Epic Games, GOG, Ubisoft, etc. Evidentemente, si quieres aprovechar el servicio para jugar a un juego que no tienes, deberás comprarlo en una de esas tiendas.

Lo bueno de esto es que, si se te acaba la suscripción, no perderás los juegos, ya que son tuyos y no te los pueden quitar. De hecho, si en el futuro te compras un PC potente y prefieres jugar en local, podrás usar los juegos que compraste para GeForce NOW RTX 3080 sin problema.

Nuestra experiencia con GeForce NOW RTX 3080 en un Shield TV

Actualización 9.0.0 de Shield TV para usar GeForce NOW RTX 3080 1 de 5

Hemos probado GeForce NOW RTX 3080 en un Shield TV con un monitor 4K y una conexión de 200 Mbps. El juego que elegimos para nuestras pruebas es Cyberpunk 2077, como puedes ver en las imágenes, con todos los ajustes gráficos al máximo. ¿Por qué ese juego? Porque es uno de los más exigentes para cualquier sistema.

¿Qué tal nos fue? De maravilla. No hubo lag ni ralentizaciones. El mando que utilizamos tampoco nos dio problemas (nada de input lag), por lo que fue como jugar en local. La verdad es que si me dicen que el juego estaba corriendo en el PC de mi casa, me lo creería.

Algo que nos sorprendió mucho fue que los juegos no tardan nada en cargar. Una vez que eliges el que quieres jugar, no pasarán más de 1,5 minutos hasta que se inicie. Teniendo en cuenta que al poner en marcha un juego, la solicitud debe viajar al servidor, luego este debe abrir el juego y sincronizarlo con tu partida para finalmente mostrártelo, impresionan los tiempos de carga de GeForce NOW RTX 3080.

Cyberpunk 2077 en Shield TV con GeForce NOW RTX 3080 1 de 13

El único «inconveniente» que tuvimos fue que el Shield TV nos pidió actualizar a la versión 9.0.0 (basada en Android 11) para hacerse compatible con la suscripción GeForce NOW RTX 3080. No es un problema en realidad, pero es algo que debes saber si vas a jugar en este TV Box que, dicho sea de paso, cuenta con la exclusividad de esta suscripción. En Android TV todas las ventajas de GeForce NOW RTX 3080 no están disponibles.

¿Vale la pena GeForce NOW RTX 3080?

Una cosa que debes saber de GeForce NOW RTX 3080 es que cuesta 99,99 euros cada seis meses. Un año te sale por 200 euros. Por ese precio lo recomendaríamos a quien quiera jugar con gráficos al máximo, sin gastarse unos 2000 euros de golpe en un PC. Y por supuesto, es genial para quien quiera tener la posibilidad de jugar en un móvil, en un ordenador o en un televisor sin necesidad de preocuparse por requisitos ni configuraciones.

Si ya tienes un PC potente o una consola de última generación, GeForce NOW RTX 3080 no te aportará mucho y por lo que vale quizás no te salga a cuenta. Pero si estás buscando el mejor servicio de streaming de videojuegos, es este. No busques más. Puedes probarlo usando el siguiente botón: