¿Tú también te has sumado a la fiebre de las criptomonedas? ¿Estás en grupos de WhatsApp con amigos que siguen el mercado de las criptos? Entonces tenemos lo que necesitas… No, criptomonedas no. Aquí te traemos los mejores packs de stickers de Bitcoin, Ethereum y de otras criptosdivisas para que los compartas y hagas bromas con tus amigos por WhatsApp. Uno de ellos incluso te permitirá seguir el precio de las criptomonedas en Android, así que no te los pierdas.

BITCOIN de ERICKJOS: el mejor pack de stickers de Bitcoin para WhatsApp

¿Te gustaron los stickers de la portada de este artículo? Pues son los del pack BITCOIN subido por el usuario ERICKJOS. Para agregarlos a tu WhatsApp, debes instalar primeramente la aplicación Sticker Maker. Luego, pincha este enlace del pack de stickers BITCOIN y en la página que se abrirá tienes que pulsar el botón Instalar pegatinas.

Eso te llevará a la app donde solo resta tocar en Agregar a WhatsApp para empezar a usar este genial pack de stickers. Por cierto, si vas al apartado «Comunidad» de Sticker Maker puedes encontrar otros packs de stickers relacionados con criptomonedas como este. O también puedes buscarlos desde la web GetStickerPack.

Crypto Stickers for WhatsApp: un pack para seguir el precio de las criptomonedas en tiempo real

Este pack es bastante particular, ya que sirve para un solo propósito: rastrear el valor de las principales criptos del mercado y compartirlo con amigos. Incluye pegatinas con fondo negro bastante simples que solo muestran el precio más reciente de la criptomoneda y cuánto ha subido o bajado en porcentaje, así como su volumen en el mercado, durante las últimas 24 horas.

Las monedas que trae el pack Crypto Stickers for WhatsApp son Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Tether (USDT), Solana (SOL), Cardano (ADA), XRP, USDC, Dogecoin, DOT, Terra (LUNA), Avalanche (AVAX), SHIBA, CRO, Axie Infinity (AXS), entre otras. El pack se actualiza a diario con nuevos precios, así que no olvides agregarlo a tu WhatsApp nuevamente cada día que lo vayas a usar para no informar con precios desactualizados.

WAStickerApps: Bitcoin Stickers, los mejores stickers de criptos de Telegram llegan a tu WhatsApp

Esta aplicación recopila los mejores packs de stickers de Telegram que tienen que ver con las finanzas y las criptomonedas, y te permite instalarlos en tu WhatsApp fácilmente. Hay muchos de gran calidad y con diferentes estilos, por lo que de seguro encontrarás uno o varios que te gusten. Lo único malo de esta app es que tiene muchos anuncios.

Crypto Coin Stickers: pegatinas variadas para WhatsApp sobre criptomonedas

Esta es otra aplicación que bebe de Telegram para traerte stickers variados sobre las criptomonedas. Ofrece los típicos packs del Bitcoin animado, pero también otros muy curiosos como el de la rana banquera o el de Jordan Belfort (la persona que interpretó DiCaprio en la peli «El lobo de Wall Street»). También hay unos de un panda economista y hasta packs de un millonario capitalista. Descárgalos y míralos con tus propios ojos.

Bitcoin Stickers: Elon Musk, trading y criptos en una sola app de stickers

Y ya para terminar tenemos Bitcoin Stickers que es una aplicación con muchos packs de stickers relacionados con el mundo de las criptomonedas. No solo ofrece stickers de Bitcoin, sino también de Elon Musk, el mercado de divisas (FOREX) y algunos sobre finanzas bastante graciosos si los usas de forma inteligente.

Esperamos que estos stickers de criptomonedas te hayan gustado. Y no olvides que tú mismo puedes hacer los stickers de criptos que quieras para WhatsApp a partir de imágenes. ¿No sabes cómo? Solo tienes que usar una de las 5 mejores aplicaciones para crear Stickers de WhatsApp.