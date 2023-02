«La aplicación X se ha detenido». Si llevas mucho tiempo en Android, seguro que no extrañarás este fatídico mensaje que antes era tan común en muchas apps (incluso de sistema). Por suerte, Android y sus apps han mejorado y condenado esta odiosa notificación a casos muy puntuales.

Sin embargo, todavía se deja ver de vez en cuando, pero hay una situación en específico que puede llevarte al límite: cuando sucede con la app de cámara. Es el escenario más común, especialmente en móviles que tienen 3 o 4 cámaras diferentes. ¿Te está sucediendo ahorita? Entonces debes aprender cómo solucionar el error «La aplicación de cámara se ha detenido» en Android.

Si la cámara de tu Android no para de fallar, esto es lo que debes hacer

Un error puntual en la aplicación de cámara de tu Android es algo que puede pasar y no representa un problema, pero ¿qué sucede cuando es algo recurrente? Te pierdes de todo y dejas de inmortalizar momentos que difícilmente se repetirán tal como quieres.

Es un dolor de cabeza, así que es importante acabar con ese error de forma definitiva. ¿Cómo? A través de todas estas soluciones que te daremos para deshacerte del error «La aplicación de cámara se detuvo».

Fuerza la detención de la aplicación de cámara y vuelve a abrirla

La solución más básica para intentar que la cámara de tu móvil vuelva a funcionar es forzar la detención de la app y volverla a abrir. Para ello tienes que irte hasta el menú de aplicaciones dentro de los ajustes de tu móvil y buscar la app de la cámara. Una vez ahí, encontrarás la opción correspondiente y solamente tendrás que pulsarla para forzar la detención de la aplicación. Si no funciona, ve al siguiente paso.

Reinicia tu smartphone para borrar algunos datos temporales

Cada vez es menos común reiniciar el móvil, así que en la memoria se van acumulando datos temporales que pueden llegar a corromperse y causar problemas con ciertas apps. Si esa es la razón de que la app de cámara se detenga, con reiniciar tu dispositivo tendrás suficiente para volver a la normalidad.

Borra la caché y datos de almacenamiento de la app de cámara

Siguiendo con el tema de los archivos temporales, un simple reinicio no los borra todos. Muchos de ellos se almacenan como caché o como datos de configuración de la app, para así acceder a ella rápidamente. Estos archivos también pueden corromperse y generar errores, así que vale la pena borrarlos para intentar solucionar el problema. Esto es lo que debes hacer:

Ve al menú de ajustes de tu móvil. Entra al submenú de aplicaciones. Marca «Ver todas las aplicaciones». Busca en la lista la aplicación de la cámara. Fuerza la detención. Entra a «Almacenamiento y caché». Presiona «Borrar caché» (borrará los archivos temporales, sin afectar la configuración de la app). Presiona «Borrar datos» (eliminará toda tu configuración en la app, aunque no tus fotos o vídeos). Intentan abrir la aplicación de cámara.

Si deseas ir de menos a más, puedes borrar únicamente la caché y probar si la aplicación abre, así no borras la configuración. Ya si no funciona, entonces prueba borrar los datos de la app y vuelve a intentar.

Verifica los permisos de la aplicación de cámara

¿Te sigue apareciendo el error «La aplicación de cámara se ha detenido»? Es momento de revisar que los permisos de la app estén bien configurados.

Ve al menú de ajustes de tu móvil. Entra al submenú de aplicaciones. Marca «Ver todas las aplicaciones». Selecciona la cámara. Entra al apartado de permisos y revísalos.

Lo normal es que haya cinco tipos de permiso distintos: acceso a la cámara, al almacenamiento multimedia, al micrófono, la ubicación y notificaciones. Los dos primeros son fundamentales para el funcionamiento de la app, el tercero solo para grabación de vídeos y los últimos totalmente opcionales. Al menos los dos primeros permisos deben estar habilitados como «Permitir solo con la app en uso» o «Preguntar siempre».

Prueba una versión anterior de tu aplicación de cámara

En ocasiones el problema viene de una mala actualización de la aplicación, así que volver a una versión anterior puede ser más que suficiente. Aquí tienes dos caminos a elegir:

Si es la aplicación oficial de cámara (app de sistema) : en el menú de aplicaciones dentro de los ajustes de tu móvil encontrarás una opción que te permite volver a la versión original que vino con el dispositivo. Se llama «Desinstalar actualizaciones».

: en el menú de aplicaciones dentro de los ajustes de tu móvil encontrarás una opción que te permite volver a la versión original que vino con el dispositivo. Se llama «Desinstalar actualizaciones». Si es una app de terceros o un APK que instalaste manualmente: deberás buscar un APK anterior en alguna tienda como APK Mirror, descargarlo e instalarlo.

Borra la partición caché de tu móvil con Android

Estamos entrando en terreno un poco más especializado, pero es lo que toca cuando las soluciones básicas no son suficiente. Además de la caché individual de cada app, Android tiene una partición caché para todo el sistema y borrarla puede ser la solución.

Tus datos y configuraciones no se van a borrar por eliminar esta partición, pues solo son datos temporales para acceder más rápido a ciertas funciones, así que mantén la calma. Sin embargo, este borrado no puedes hacerlo internamente desde Android, sino que debe hacerse desde el recovery.

Para acceder al Recovey y borrar la caché de sistema debes hacer lo siguiente:

Apaga tu móvil .

. Mantén presionados los botones de encendido y subir volumen (en simultáneo).

(en simultáneo). Al entrar al modo recovery, navega con los botones de volumen hasta la opción «Borrar partición caché» .

. Presiona el botón de encendido para confirmar la acción.

la acción. Reiniciar tu móvil y prueba nuevamente la app de cámara.

Por cierto, puede que este primer reinicio tarde un poco más de lo normal, pero es porque Android necesita comenzar a reconstruir la caché de sistema.

Actualiza el firmware de tu móvil para corregir los errores en la app de cámara

Si todo lo anterior no bastó para solucionar el error «La aplicación de cámara se ha detenido», entonces es momento de llamar a la caballería. El problema podría no estar en la app, sino directamente en el firmware de tu móvil que no logra ejecutarla correctamente. ¿Cómo puedes solucionarlo? Una vez más, hay dos caminos:

Actualiza el firmware de tu móvil a una nueva versión : esto puedes hacerlo desde el menú de «Ajustes > Sistema > Actualización de sistema > Buscar actualización > Descarar e instalar» (si hay alguna disponible). Estos pasos varían un poco según la capa de personalización.

: esto puedes hacerlo desde el menú de «Ajustes > Sistema > Actualización de sistema > Buscar actualización > Descarar e instalar» (si hay alguna disponible). Estos pasos varían un poco según la capa de personalización. Vuelve a un firmware anterior que no te diera problemas: si recientemente actualizaste tu móvil y la cámara empezó a fallar, volver a la versión anterior del sistema operativo podría ayudar. El proceso para hacer downgrade de Android es mucho más complejo, pero sigue siendo una solución.

Prueba con otra aplicación de cámara en tu smartphone

Una de las grandes ventajas de Android es que permite acceder fácilmente a aplicaciones de terceros y no te quedas atado a lo que elija el fabricante. Esto es algo que también funciona con la cámara, pues siempre puedes instalar una app alternativa si la predeterminada falla.

Entonces, mientras esperas que el fabricante solucione el problema con su app, puedes irte a la Play Store e instalar de terceros. Una gran alternativa es Open Camera, aunque hay muchas más.

Y si tienes suerte y tu móvil es lo suficientemente popular, incluso podrías descargar algún mod de la GCam para él. Es una app que soporta múltiples cámaras, su calidad muchas veces superior a la aplicación de fábrica y su instalación es muy sencilla.

Restablece tu móvil a la configuración de fábrica

Esta es la solución a la que nadie quiere llegar, pero si todo lo demás falló no queda otra alternativa. Al restablecer la configuración de fábrica de tu dispositivo todo volverá a quedar como el primer día, así que la aplicación de cámara debería funcionar.

Sin embargo, tus datos también se perderán en el proceso, así que es importante que hagas una copia de seguridad antes de seguir adelante. Una vez tengas esto, todo lo que debes hacer es:

Ve a menú de ajustes de tu móvil. Entra al submenú «Sistema». Toca sobre «Restablecimiento». Presiona «Borrar todos los datos (restablecer la configuración de fábrica)». Confirma la acción.

Tu móvil procederá a reiniciarse y borrar toda su configuración. Una vez hecho esto, volverá a iniciarse para ejecutar el asistente de configuración inicial, que deberás completar para empezar a usar tu móvil.

Dicho esto, si ninguna de estas soluciones acaba con el error «La aplicación de cámara se ha detenido», entonces el problema podría ser de hardware. En ese caso, el servicio técnico especializado (SAT) es tu último recurso. Esperamos haberte ayudado.