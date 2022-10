Sobre el papel, en una actualización todo son beneficios porque incluye nuevas funciones, correcciones de errores y mejor compatibilidad con las apps modernas. Sin embargo, en la práctica las actualizaciones suelen venir acompañadas de bugs y errores, o incluso empeoran el rendimiento de tu móvil. ¿Te ha pasado esto al actualizar a Android 13? Es una lástima, pero aquí estamos para ayudarte.

Aunque en un principio Google dijo que no puedes volver a Android 12 cuando actualizas a Android 13, poco después se retractaron y habilitaron una ruta para hacer downgrade hasta Android 12. Eso sí, el proceso no es sencillo y es diferente al método para volver de Android 12 a Android 11, ya que Google ha cambiado el bootloader de sus dispositivos, lo cual no solo afecta a los Pixel 6, sino también a otros móviles Android cuyo fabricante no haya tocado el gestor de arranque en la actualización a Android 13.

Por tanto, aquí intentaremos explicarte cómo regresar a Android 12 desde Android 13 de la forma más sencilla y amigable posible, considerando que el procedimiento puede variar según la marca del móvil.

Todo lo que debes saber antes de hacer downgrade de Android 13 a Android 12

Con Android 13 muchas cosas internas de Android han cambiado dificultando aún más el proceso de volver a la versión anterior. Pero no hay de que preocuparse. Aquí te explicaremos paso por paso cómo hacer downgrade de Android 13 a Android 12, no sin antes tener en cuenta algunas cosas.

¿Es posible volver a Android 12 desde Android 13?

La respuesta corta es sí. Como mencionamos al principio, Google habilitó una forma de volver a Android 12 desde Android 13 para los desarrolladores, que en realidad está al alcance de cualquier usuario que ya haya flasheado una imagen de Android antes, siempre y cuando esté dispuesto a perder las actualizaciones de seguridad y la estabilidad del sistema.

Por cierto, existe una manera alternativa de hacer downgrade de Android 13 sin pasarte a la imagen para desarrolladores, que también te la explicaremos aquí. Este otro método tampoco es ideal, ya que afecta al rendimiento del dispositivo, pero es el mejor que hay ahora mismo para regresar a Android 12.

Toma nota: lo que hay saber cuando haces downgrade en Android

Antes de proceder con el tutorial, es importante aclarar que no nos hacemos responsables por los daños que pueda sufrir tu teléfono en el proceso. Así que sigue esta guía con el máximo cuidado y bajo tu propio riesgo. Aunque sigas los pasos a cabalidad, no podemos asegurarte que no pasará nada malo. Dicho eso, toma en cuenta lo siguiente antes de hacer downgrade a tu móvil Android:

Cosas de las que hay que asegurarse antes de volver a Android 12: requisitos

¡Ya casi estás listo! Ahora asegúrate de que has hecho todo esto:

Por último, aclaramos que el siguiente tutorial lo hemos hecho basados en un Google Pixel 6, pero puedes usarlo como orientación para cualquier otro teléfono.

Cómo volver de Android 13 a Android 12

¿Estás decidido a volver a Android 12 desde Android 13? A continuación, te enseñamos cómo puedes hacerle downgrade al sistema. Sigue todas y cada una de las siguientes explicaciones, pues todas son importantes.

Comprueba la versión de bootloader instalada en tu móvil

Primeramente, tienes que ver qué versión de bootloader tiene instalada tu dispositivo. Debe ser la misma para ambas ranuras del dispositivo de destino. Para ello, haz lo siguiente:

Conecta el móvil al ordenador con el cable USB.

En el teléfono, ve a Ajustes > Acerca del teléfono > Número de compilación y pulsa 7 veces sobre esta entrada para activar las opciones de desarrollador .

. Regresa al menú principal de la app Ajustes y entra en Sistema. Allí, ve a Opciones de desarrollador y activa la Depuración USB .

. Abre el Terminal de tu PC : En Windows, puedes hacerlo abriendo la aplicación «Ejecutar» (búscala desde el buscador de Windows) y en ella escribe «cmd» (sin comillas). En Mac, ve a Aplicaciones > Utilidades y haz doble clic en Terminal.

: En el Terminal, accede a la carpeta donde están los recursos de ADB , introduciendo «cd» seguido por la ruta de la carpeta. Por ejemplo, si la carpeta está en el escritorio, el comando será así: cd C:\Users\tu-nombre-en-el-PC\Desktop

ombre-carpeta-adb.

, introduciendo «cd» seguido por la ruta de la carpeta. Por ejemplo, si la carpeta está en el escritorio, el comando será así: cd C:\Users\tu-nombre-en-el-PC\Desktop

ombre-carpeta-adb. Ahora, introduce lo siguiente en el Terminal: adb devices Este comando solo debería devolver el número de serie de tu teléfono para confirmarte que lo has conectado bien. Si no te funciona, prueba con « ./adb devices » (sin comillas). Si tampoco funciona, verifica si has hecho todo bien hasta ahora y comprueba que tienes instalados los últimos drivers USB de tu móvil. Asimismo, recuerda confirmar la depuración USB cuando te aparezca la notificación en el smartphone.

¿Todo bien? Entonces introduce este comando para continuar: adb reboot bootloader . Tu teléfono ahora procederá a reiniciarse en modo fastboot.

. Tu teléfono ahora procederá a reiniciarse en modo fastboot. Vuelve a comprobar que todo esté yendo bien, ingresando lo siguiente: fastboot devices . Te debería aparecer un código de tu dispositivo.

. Te debería aparecer un código de tu dispositivo. Finalmente, para conocer la versión de bootloader de tu dispositivo, pon este comando: fastboot getvar version-bootloader . Esto te devolverá la versión de bootloader que está usando tu móvil. En los Pixel, la versión de bootloader es la siguiente: Google Pixel 6 (oriole): slider-1.2-8739948 Google Pixel 6 Pro (raven): slider-1.2-8739948 Google Pixel 6a (bluejay): bluejay-1.2-8893284

. Esto te devolverá la versión de bootloader que está usando tu móvil. En los Pixel, la versión de bootloader es la siguiente:

Asegúrate de que las imágenes de partición del software estable de Android 13 se flashean en ambas ranuras con la misma versión. Un desajuste en la versión del bootloader entre las ranuras A y B es suficiente para dañar el dispositivo.

Instala Android 12 en tu smartphone actualizado a Android 13

Ahora que ya has hecho la comprobación del bootloader y tienes conectado (y configurado) el móvil en el PC, solo resta hacer lo siguiente:

En el PC, extrae el contenido del archivo ZIP de la imagen de fábrica de Android 12. Ahora, deberías ver un archivo IMG de bootloader (el nombre del mismo varía, pero suele incluir la palabra «bootloader»).

(el nombre del mismo varía, pero suele incluir la palabra «bootloader»). Elimina el archivo de bootloader de la imagen de fábrica extraída .

. Ahora, hay que modificar el script que flashea la imagen. Para ello, abre el archivo llamado «flash-all.bat» con el Bloc de notas (haz clic derecho sobre él, elige «Abrir con» y selecciona la app de notas).

Script que debes modificar 1 de 2

Elimina la parte relacionada con el flasheo del cargador de arranque , añade «-force» (sin comillas) entre los argumentos «-w» y «update» en el segmento de flasheo de la imagen del sistema, y guarda el archivo (mira la imagen de arriba para fijarte en lo que debes hacer).

, añade «-force» (sin comillas) entre los argumentos «-w» y «update» en el segmento de flasheo de la imagen del sistema, y guarda el archivo (mira la imagen de arriba para fijarte en lo que debes hacer). Con el script modificado, ahora tienes que desbloquear el bootloader (si no lo habías hecho antes). Esto restablecerá de fábrica el dispositivo, así que no olvides configurarlo de nuevo y activarle la depuración USB.

(si no lo habías hecho antes). Luego, reinicia el móvil en modo bootloader y conéctalo al ordenador.

y conéctalo al ordenador. Ahora, en la ventana del Terminal ejecuta el script de flasheo . Para ello, tienes que acceder a la ubicación de la carpeta con un comando como este: cd C:\Users\tu-nombre-en-el-PC\Desktop

ombre-carpeta-de-la-imagen-de-fabrica (si es que lo extrajiste en el escritorio). Luego, puedes introducir este comando para finalmente flashear la imagen: .\flash-all.bat En Mac y Linux el comando es: ./flash-all.sh

. Para ello, tienes que acceder a la ubicación de la carpeta con un comando como este: cd C:\Users\tu-nombre-en-el-PC\Desktop

ombre-carpeta-de-la-imagen-de-fabrica (si es que lo extrajiste en el escritorio). Luego, puedes introducir este comando para finalmente flashear la imagen: Espere a que se produzca la instalación de Android 12. El dispositivo se reiniciará, aunque tardará un rato en arrancar la primera vez.

Cabe destacar que este método no elimina el nuevo bootloader de Android 13. Lo que hace es instalar Android 12 en tu móvil, manteniendo el bootloader de Android 13, el cual es compatible con ambos sistemas.

Cómo volver de Android 13 a Android 12 con la imagen para desarrolladores

Ahora bien, si estás dispuesto a usar una versión de Android 12 para desarrolladores que no recibe actualizaciones de seguridad, los pasos que debes seguir para efectuar el downgrade son los siguientes:

Descarga la imagen de fábrica para desarrolladores de tu móvil desde este enlace (solo disponible para los Google Pixel 6).

de tu móvil desde este enlace (solo disponible para los Google Pixel 6). Pasa la imagen de fabrica a la raíz del almacenamiento de tu móvil (fuera de todas las carpetas) y ponle un nombre más sencillo, como android.img.

Apaga tu móvil y enciéndelo en modo fastboot , manteniendo pulsados los botones de Power y de Bajar volumen al mismo tiempo.

, manteniendo pulsados los botones de Power y de Bajar volumen al mismo tiempo. Conecta tu móvil a tu PC con un cable USB y accede a ADB desde una ventana de Terminal (más detalles de cómo hacer esto en la primera parte de este tutorial).

y accede a ADB desde una ventana de Terminal (más detalles de cómo hacer esto en la primera parte de este tutorial). Seguidamente, introduce el comando fastboot flash android.img (si tu imagen de archivo no se llama «android», pon el nombre correcto en el comando).

Desventajas de hacer downgrade de Android 13

Como hemos venido diciendo a lo largo de todo este artículo, no es recomendable volver a Android 12 desde Android 13, ya que Google implementó un nuevo bootloader para impedir el downgrade, lo cual eleva muchísimo las posibilidades de que algo salga mal. Más allá de eso, volver de Android 13 a Android 12 tiene las siguientes desventajas:

Al no poder eliminar el bootloader de Android 13, se crea una extraña amalgama de firmware de Android 12 con gestor de arranque de Android 13 que puede causar varios problemas de incompatibilidad y afectar al rendimiento en el día a día .

. No hay más actualizaciones de seguridad mensuales en Android 12, lo que significa que tienes que actualizar a Android 13 de todos modos para seguir recibiendo las correcciones.

En definitiva, no vale la pena hacer downgrade de Android 13 por todos los riesgos que conlleva y porque desmejora el rendimiento de tu dispositivo. Sin más que añadir, esperamos que esta guía te haya servido.