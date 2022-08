Con el lanzamiento oficial de Android 13 se descubrieron muchas de las novedades con las que llega la nueva versión del SO de Google, tales como los nuevos permisos de notificación y las mejoras en privacidad y seguridad. Sin embargo, también hubo una nueva característica que no gustó mucho: el sistema anti-retroceso que bloquea el downgrade a Android 12.

Esta imposibilidad de volver a la versión anterior del sistema operativo una vez que se actualiza a Android 13 generó controversias importantes entre los desarrolladores. Pues bien, los de la gran G han atendido las quejas de su comunidad y ya han publicado la imagen con la que se puede volver a Android 12 en los Google Pixel 6 que actualizaron a Android 13.

Volver a Android 12 desde Android 13 ya es posible, pero no para todos

El sistema anti-retroceso que impide el downgrade de Android 13 a 12 es una característica que, según el equipo de Google, impide que los hackers puedan explotar ciertas vulnerabilidades de la versión anterior del SO. Pues bien, aunque se trata de una medida de seguridad bien intencionada, esta no fue bien recibida por la comunidad de desarrolladores.

Durante el diseño de aplicaciones, los desarrolladores necesitan probar sus trabajos en las diferentes versiones del SO. Por ello, este sistema anti-retroceso representa un obstáculo importante para el desarrollo de apps. Es así como Google no ha tardado en dar una respuesta a este problema y ya ha publicado en su sitio web para desarrolladores una imagen que permite regresar a Android 12, aunque esta no está disponible para todos.

De hecho, se trata de una imagen de soporte específica para desarrolladores de Android 12, la cual es la única que admite el sistema anti-retroceso de Android 13 para regresar a la versión anterior del SO. Asimismo, desde Google advierten que su uso debe limitarse a desarrolladores.

La razón de esto es que dicha imagen no recibe actualizaciones de seguridad ni incluye las últimas correcciones de las vulnerabilidades detectadas. De esta manera, los de Mountain View desaconsejan su uso general. Por ello, si no eres desarrollador, te recomendamos que no intentes hacer downgrade con esta imagen. Además… ¿Para qué volver a Android 12 si Android 13 estrena mejoras en seguridad muy chulas?