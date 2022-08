Con el lanzamiento oficial de Android 13 y su montón de novedades, lo normal es que quieras actualizar tu móvil. Pero, ¿qué pasa cuando no te convence la nueva versión y quieres regresar a la anterior? Anteriormente, volver a una versión anterior de Android era realmente sencillo, pero esta vez no será así. No puedes volver a Android 12 cuando actualizas a Android 13, ¿por qué?

Google actualiza el bootloader de sus Google Pixel y bloquea el downgrade a Android 12

Si decides actualizar tu smartphone a Android 13, olvídate de volver a Android 12 fácilmente, porque no podrás hacerlo. Según informa la propia Google en su web para desarrolladores, Android 13 llega junto a una actualización del bootloader que no permite hacer downgrade.

Sobre este tema, en el portal puede leerse lo siguiente: «Advertencia: la actualización a Android 13 para los Pixel 6, Pixel 6 Pro y el Pixel 6a contiene una actualización del sistema de arranque (bootloader) que incrementa la versión del sistema anti-retroceso. Luego de actualizar a una compilación de Android 13 en estos dispositivos, no podrás regresar a compilaciones antiguas de Android 12″.

Todas las variantes de los Pixel 5 y Pixel 4 pueden volver a Android 12

Como pudiste leer, esta decisión afecta directamente a los Pixel 6, Pixel 6 Pro y Pixel 6a, que es lo mismo que los dispositivos con chip Tensor de Google. Por suerte, esta actualización del bootloader no afecta a móviles anteriores como los Pixel 5 y Pixel 4, que ya pueden pasarse a Android 13. Respecto a los smartphones de otros fabricantes, es probable que tampoco se vean afectados cuando reciban la actualización a Android 13.

Ahora bien, ¿deberías actualizar tu Google Pixel luego de enterarte de esto? Esta advertencia de Google no es un llamado a no actualizar. Por el contrario, es solo un aviso para que los usuarios sepan lo que sucederá si actualizan. Tomando en cuenta eso, nuestra recomendación es que esperes unos días antes de migrar a Android 13 en tu Google Pixel. ¿La razón? Sencillo, así aseguras que no haya errores en la compilación actual y te evitas dolores de cabeza.

Con todo y esto, las cosas difícilmente estén perdidas para siempre. El sistema anti-retroceso de Google apenas acaba de actualizarse, así que ahorita es imposible regresar a Android 12. No obstante, hay pocos imposibles para la comunidad de Android y seguramente en unos días saldrá un método que desbloquee dicho sistema y permita el downgrade sin problema. No desesperes, así hayas actualizado.