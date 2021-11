¿Estás en Android 12 y quieres volver a Android 11? Te entendemos. Aunque Android 12 añade nuevas funciones y cambia un poco cómo se ve y se siente el sistema operativo, es posible que aun así sigas prefiriendo Android 11 por costumbre o porque no te gustaron los cambios. Y si actualizaste a Android 12 de forma no oficial, lo más probable es que tenga bugs y no funcione bien, siendo esa la razón por la que quieres hacer downgrade.

Sea como sea, nuestro deber en este tipo de situaciones es ayudarte. Por eso, aquí hemos preparado una guía para hacer downgrade de Android 12 a Android 11. Primeramente, responderemos algunas preguntas que quizás tienes sobre este procedimiento, repasaremos las cosas a tener en cuenta y al final te diremos paso por paso cómo volver a Android 11. ¿Estás listo? Vamos allá…

Todo lo que debes saber antes de hacer downgrade de Android 12 a Android 11

Al momento de hacer un downgrade, hay una serie de cosas que debes tener en cuenta si no quieres que tu móvil termine brickeado. Y es que, regresar a una versión anterior de Android, no es tan sencillo como actualizar. Pero no te asustes, tampoco es algo imposible de hacer. De todas formas, es importante que leas todos los puntos de este apartado.

¿Es posible volver a Android 11 desde Android 12?

Sí, es posible. Si ahora tienes Android 12, pero antes tenías Android 11, entonces puedes regresar a la versión anterior. Solo debes flashear en el móvil una imagen de Android más antigua. Eso sí, en el camino debes hacer varias cosas: hacer un backup de tu móvil, restablecerlo de fábrica, desbloquear el bootloader, restaurar la copia de seguridad, etc.

Y es crucial seguir todos y cada uno de los pasos, pues de lo contrario podrías perder todo lo que tienes en Android o incluso dejar inutilizable tu móvil. Así que sigue esta guía con el máximo cuidado y bajo tu propio riesgo.

¿Qué hay que saber cuando se hace un downgrade en Android?

Aquí hemos hecho una lista con las cosas que nos parece oportuno que sepas sobre el proceso de downgrade en Android. Échale un ojo porque son importantes:

Perderás la garantía de tu móvil al hacerle downgrade.

al hacerle downgrade. Volver a una versión anterior de Android borrará todos los datos de tu móvil . Esto incluye tanto los datos de configuración de Android y de las apps, como todo lo que has guardado en el almacenamiento interno. Es decir, se eliminarán tus fotos, vídeos, documentos, música, etc.

. Esto incluye tanto los datos de configuración de Android y de las apps, como todo lo que has guardado en el almacenamiento interno. Es decir, se eliminarán tus fotos, vídeos, documentos, música, etc. Por defecto, tu cuenta de Google hará una copia de seguridad de algunos datos : contactos, fotos, los ajustes del dispositivo, SMS e historial de llamadas. ¿Quieres verificar si Google ya creó una copia de seguridad de tu móvil? Ve a Configuración > Google > Copia de seguridad . Activa esta opción y crea un backup ahora.

: contactos, fotos, los ajustes del dispositivo, SMS e historial de llamadas. Muchas aplicaciones hacen copias de seguridad de tus ajustes automáticamente . Así que no tienes que preocuparte por respaldar sus datos. Esto solo aplica con las que funcionan con servicios en la nube, como las de redes sociales. Hay otras apps, como WhatsApp, que te permiten crear un backup en la nube específico para ellas desde sus propios ajustes. Así, puedes restaurarlas fácilmente con solo pulsar un botón al abrir app después de hacer el downgrade. Si te interesa, mira este artículo de cómo configurar la copia de seguridad de WhatsApp para no perder los chats.

. Así que no tienes que preocuparte por respaldar sus datos. Esto solo aplica con las que funcionan con servicios en la nube, como las de redes sociales. Solo puedes hacer downgrade si el fabricante de tu móvil lo permite . Y es que para hacer esto debes modificar el firmware, desbloquear el bootloader, flashear manualmente una imagen de Android y realizar otras cosas que no todas las marcas de smartphones permiten hacer. Casi todas las grandes marcas de Android lo permiten, pero sin duda alguna Google es la que lo pone más fácil. Sin embargo, es imprescindible que tengas una versión del teléfono desbloqueada por el operador . De lo contrario, será imposible hacerle downgrade independientemente de la marca que sea.

. Y es que para hacer esto debes modificar el firmware, desbloquear el bootloader, flashear manualmente una imagen de Android y realizar otras cosas que no todas las marcas de smartphones permiten hacer. Es mucho más difícil hacer downgrade cuando no hay imágenes estándar de Android para tu móvil . Marcas como Samsung, LG, Motorola, entre otras, no comparten de forma pública las imágenes de Android necesarias para volver a una versión antigua del sistema. Si este es tu caso, vas a tener que buscar la imagen para tu móvil en páginas de terceros (con el riesgo que eso implica). Aunque la encuentres, es posible que también debas cambiar el gestor de arranque y otros elementos del sistema que modificó la nueva versión.

. Marcas como Samsung, LG, Motorola, entre otras, no comparten de forma pública las imágenes de Android necesarias para volver a una versión antigua del sistema. ¿No sabes dónde encontrar la imagen de fábrica de tu Android para hacer el downgrade? Aquí te dejamos los repositorios que encontramos de las principales marcas: Google Pixel y Nexus (oficial). OnePlus (oficial). Samsung Galaxy (no oficial). Xiaomi (no oficial). OPPO (oficial). Realme (oficial). Marcas variadas (no oficial). Recuerda que debes descargar el firmware exacto para el modelo específico de tu móvil.



Cosas de las que hay que asegurarse antes de volver a Android 11

¿Ya tienes todo lo necesario para hacer el downgrade? Espera un momento. Solo estarás preparado al 100 % si has hecho todo esto:

Haz una copia de seguridad de tu móvil con Google (solo se guardarán los ajustes de las aplicaciones, contactos, SMS, la configuración general del dispositivo y el historial de llamadas).

(solo se guardarán los ajustes de las aplicaciones, contactos, SMS, la configuración general del dispositivo y el historial de llamadas). Activa la copia de seguridad de Google Fotos para respaldar tus vídeos y fotos . Así podrás restaurarlos fácilmente después. ¿No tienes espacio en Google Fotos? En este otro artículo te enseñamos cómo tener espacio ilimitado para tus fotos sin Google Fotos.

. Así podrás restaurarlos fácilmente después. ¿No tienes espacio en Google Fotos? En este otro artículo te enseñamos cómo tener espacio ilimitado para tus fotos sin Google Fotos. Ten a la mano un ordenador con Windows o Mac y un cable USB para conectar tu móvil a él.

para conectar tu móvil a él. Los 21archivos guardados en el almacenamiento de tu Android pásalos a tu PC o a Google Drive.

Descarga la imagen de Android 11 para tu modelo específico de móvil. La guía de abajo se basa en los Google Pixel, pero los pasos son similares para cualquier otro smartphone Android.

Cómo volver de Android 12 a Android 11

Ha llegado el momento de la verdad. Estos son los pasos a seguir para hacer downgrade de Android 12 a Android 11:

Seguidamente, abre el Terminal de tu PC : En Windows, puedes hacerlo abriendo la aplicación «Ejecutar» (búscala desde el buscador de Windows) y en ella escribe «cmd» (sin comillas). En Mac, ve a Aplicaciones > Utilidades y haz doble clic en Terminal.

: Lo siguiente será introducir en el Terminal el comando «cd» seguido por la ruta de la carpeta «platform-tools». Es decir, si tienes la carpeta en el escritorio, el comando que introducirás es este: cd C:\Users\tu-nombre-en-el-PC\Desktop\platform-tools .

. Para verificar que has hecho todo bien hasta ahora, ingresa el siguiente comando: En Windows: adb devices . En Mac: ./adb devices . Si tu teléfono está conectado correctamente, su número de serie debería aparecer en la pantalla.

¿Todo bien? Entonces procede a entrar en Fastboot en tu móvil así: Pulsa a la vez los botones Encender + Bajar volumen hasta que aparezca el icono de error de Android. Presiona a la vez los botones de Encender + Subir volumen y suelta la tecla de subir volumen. ¡Listo! Si no logras ingresar en Fastboot de esta forma, entonces usa estos comandos para entrar: adb reboot bootloader (Windows) | ./adb reboot bootloader (Mac) .

Luego, desbloquea el bootloader con este comando: En Windows: fastboot flashing unlock . En Mac: ./fastboot flashing unlock .

Después de introducir los comandos anteriores, con los botones de volumen de tu teléfono selecciona la opción de desbloquear el bootloader y luego confirma la acción pulsando el botón de encendido. De esta manera, se borrarán todos los datos de tu dispositivo y se reiniciará.

Tras reiniciarse, escribe este comando: En Windows: adb reboot bootloader . En Mac: ./adb reboot bootloader .

Con el bootloader desbloqueado y reiniciado, ya puedes instalar Android 11 en tu móvil con la imagen de fábrica descargada. ¿Cómo? En los Google Pixel solo debes ingresar este comando: En Windows: flash-all . En Mac: ./flash-all.sh . No cierres el Terminal ni durante ni después de la instalación para evitar problemas.

con la imagen de fábrica descargada. ¿Cómo? En los Google Pixel solo debes ingresar este comando: Cuando la instalación de Android 11 culmine, verás un mensaje de confirmación. En ese momento puedes desconectar tu móvil del PC .

. Aunque ya es posible iniciar la configuración del móvil desde cero, lo mejor que puedes hacer ahora es bloquear el bootloader nuevamente para seguir recibiendo las actualizaciones oficiales de Android. Si no te interesa recibir actualizaciones, puedes omitir los siguientes pasos y empezar a usar el móvil.

Para bloquear el bootloader, conecta de nuevo tu móvil al PC y en el Terminal ingresa este comando: En Windows: adb reboot bootloader . En Mac: ./adb reboot bootloader .

Luego de que se reinicie, escribe esto: En Windows: fastboot flashing lock . En Mac: ./fastboot flashing lock .

Por último, bloquea manualmente el bootloader eligiendo la opción para ello con los botones físicos del móvil.

Ahora sí, desconecta y cierra todo. Reinicia tu móvil, comienza a configurar Android 11 y restaura todos tus datos.

¡Eso es todo! Esperamos que esta guía te haya resultado útil para volver a Android 11. No olvides que algunos pasos mostrados aquí pueden cambiar dependiendo de la marca de tu móvil, así que te recomendamos que verifiques cada paso al menos dos veces antes de proceder.