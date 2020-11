El almacenamiento gratuito e ilimitado que ofrecía Google Fotos para guardar nuestras fotos y vídeos en la nube era demasiado bueno para ser real. Por ello, a muy pocos nos tomó por sorpresa la noticia de que, a partir del mes de junio de 2021, Google Fotos ya no ofrecerá este plan y solo te permitirá guardar gratis 15 GB en fotos y vídeos. Si quieres almacenar más contenido, tendrás que pasar por caja. Por suerte, hay vida más allá de Google Fotos.

Y precisamente de eso te queremos hablar en este artículo. Si acostumbrabas a guardar todas tus fotos en la app de Google y ahora no sabes qué hacer, aquí te presentamos 3 aplicaciones o servicios alternativos en los que puedes tener espacio ilimitado para tus fotos. Eso sí, antes de nada, te recomendamos que sigas este tutorial de cómo exportar todas tus fotos de Google Fotos para que luego las puedas subir a la plataforma que elijas.

Amazon Photos, almacenamiento ilimitado para usuarios de Amazon Prime

Amazon Photos es la app de Amazon que te permite hacer copias de seguridad de todas tus fotos y vídeos desde tu móvil o PC. Si pagas Amazon Prime, tienes acceso al almacenamiento ilimitado y gratuito de fotos que ofrece esta app. Eso sí, solo puedes guardar 5 GB gratis en vídeos. Y si no eres miembro de Amazon Prime, pues la suscripción vale menos de 40€ al año e incluye un montón de beneficios aparte de este.

¿Tienes Amazon Prime? Aquí tienes un tutorial muy sencillo de cómo hacer un respaldo completo de tus fotos en Amazon Photos. Por su parecido con la app de Google y por estar respaldada por una gran empresa, hoy por hoy, Amazon Photos nos parece la mejor alternativa a Google Fotos.

ImageShack, otra excelente alternativa a buen precio

ImageShack es uno de los servicios de almacenamiento de imágenes más veteranos del mercado. Se lanzó en 2003 y desde entonces ha destacado por ser muy fácil de usar. Eso sí, actualmente solo se puede usar a través de su página web oficial a la que puedes ingresar desde tu móvil o PC.

El servicio cuenta con tres planes de pago, aunque todos ellos te ofrecen espacio ilimitado para que guardes todas las fotos y vídeos que quieras. El más económico vale 3,99€ al mes o 38€ al año. De todas formas, ImageShack ofrece una prueba gratuita de 30 días por si quieres saber cómo es el servicio antes de pagarlo.

Acceder | ImageShack

MEGA, la mejor forma de tener mucho espacio para fotos totalmente gratis

Pero si no quieres pagar absolutamente nada para tener espacio ilimitado para tus fotos, me temo decirte que en el mercado no hay un servicio que ofrezca algo así. Sin embargo, puedes optar por MEGA que te brinda 50 GB de espacio gratis en su nube para que guardes fotos, vídeos y todos los archivos que quieras. Si solo lo necesitas para fotos, 50 GB te serán más que suficientes por un buen tiempo.

MEGA cuenta con página web, app de escritorio y app para móviles para que puedas usar su servicio de almacenamiento de forma fácil y rápida. De hecho, tiene sincronización automática de fotos y vídeos, lo cual permite que todas las fotos que tomes con tu móvil se suban de inmediato a tu nube de MEGA. El único problema de este servicio es que solo te deja descargar de su nube (de forma gratuita) 10 GB por cada media hora. No creemos que esta sea una gran limitación para la mayoría de personas, así que deberías probarlo.

De cualquier manera, aquí tienes un tutorial de cómo eliminar el límite de descarga de MEGA.

¡Eso es todo! Esperamos que alguna de estas tres alternativas te sirva para seguir teniendo espacio ilimitado para tus fotos.