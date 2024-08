Cómo saber si una imagen se creó con IA usando Google Lens

Estamos llegando al punto de que no sabemos qué es real y qué no cuando navegamos en Internet. Artículos escritos por servicios de inteligencia artificial (no es nuestro caso), imágenes generadas por plataformas como Midjourney, y hasta vídeos creados en cuestión de segundos utilizando palabras.

El mundillo de las redes sociales, apps de mensajería y demás servicios están adoptando este movimiento que parece no detenerse, y si bien esto era de esperarse, la desinformación está más presente que nunca.

Por suerte, hay compañías que están intentando “darle batalla” a esta situación, y una de ellas es Google. Si bien el buscador también posee su propia IA, no quiere que sus usuarios se “coman el bulo”, pues ha integrado en su buscador una función que permite detectar si una imagen se creó con IA.

Así puedes saber si una imagen fue creada con IA utilizando Google Lens

Disponible en todos los dispositivos móviles Android, Google Lens es una herramienta muy útil que permite copiar el texto de una imagen, buscar un producto o hasta ver si una fotografía fue obtenida de otro sitio web.

Gracias a las últimas actualizaciones que recibió esta herramienta, se ha podido conocer una función que detecta de forma automática si una imagen fue creada con IA. Disponible en varios países (está siendo desplegada de forma progresiva en todo el mundo), utilizar esta nueva herramienta es muy sencillo:

Primero tienes que abrir la aplicación de Google desde tu dispositivo móvil.

desde tu dispositivo móvil. Una vez dentro de la app en cuestión, deberás pinchar sobre el icono de Google Lens (ubicado a la derecha del icono con forma de micrófono).

(ubicado a la derecha del icono con forma de micrófono). Tendrás que seleccionar la imagen que quieres que Google Lens analice.

Una vez compartida la imagen, tendrás que desplazar la pantalla hacia arriba .

. Por consiguiente, deberás presionar sobre la opción que dice “Acerca de esta imagen”.

Google Lens empezará a buscar coincidencias en otros sitios webs.

Si la imagen es real, te mostrará la fecha en donde se utilizó por primera vez .

. Por otro lado, si la imagen fue creada con IA , te indicará que la misma tiene menos de un año de antigüedad.

, te indicará que la misma tiene menos de un año de antigüedad. Así mismo, incluirá las siglas “AI” para que sepas que esa imagen fue generada de forma artificial.

Vale añadir que esta función solo está presente en la última versión de la app de Google para Android. Si aún no te aparece en tu móvil, tendrás que actualizar la aplicación manualmente desde Google Play Store.