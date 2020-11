Todo parece indicar que el 2020 no se detiene en lo que a malas noticias respecta, pues ahora se ha sumado Google a la ola de anuncios tristes. La compañía ha confirmado, desde su blog oficial, que el plan de almacenamiento gratuito e ilimitado de Google Fotos desaparecerá.

A partir de junio de 2021 deberás pagar al superar los 15 GB

De esta forma, Google confirmó que desde el mes de junio de 2021 todo lo que subamos a nuestra cuenta de Google, contará como parte de los 15 GB gratuitos que la compañía da con una cuenta de Gmail. Al superar esa cuota, se deberá pagar.

Por otro lado, es necesario aclarar que todo el contenido que subamos hasta esa fecha, no contará como parte de ese almacenamiento gratuito de 15 GB. Es decir, el contenido almacenado hasta ahora con la opción de “Alta Calidad” activada, seguirá estando disponible para siempre en Google Fotos.

Según Google, la decisión de este cambio se ha realizado con el fin de darle la bienvenida a más recuerdos y a un sistema mucho más estable. Además, desde el blog afirman que este cambio le permitirá a la compañía mejorar el servicio. De igual manera, este no es el único cambio que se ha llevado a cabo, pues los archivos de Google Drive también se verán afectados.

La empresa ha informado que eliminará todo el contenido de aquellas cuentas que estén inactivas. Así que, si has descuidado tu cuenta, o bien nunca más has iniciado sesión con la misma, deberás subir algún archivo para que no eliminen tu cuenta de Google Drive.

¿Tienes un móvil Google Pixel? Este cambio no te afectará

Google quiere darle más importancia a su línea de dispositivos móviles, pues la compañía ha confirmado que esta medida no les afectará a aquellos usuarios que tengan un Google Pixel (desde el 1 hasta el 5). Las fotos que se suban en “Alta calidad” desde esos dispositivos, seguirán sin contar para los 15 GB.

En pocas palabras, si posees un terminal Google Pixel 1, 2, 3, 4 o 5 (incluyendo los que vayan a lanzar posteriormente), no deberías prestarle atención a este anuncio, ya que quedas exento de cualquier cambio que se realice en el servicio de almacenamiento en la nube de Google.

¿Qué pasará si pasas los 15 GB de almacenamiento gratuito?

De momento, Google no ha realizado ningún anuncio sobre posibles cambios en los planes que ofrece en cuanto a almacenamiento en la nube para cuentas de Gmail, Drive, Fotos y demás. Por lo que los precios siguen siendo exactamente los mismos:

100 GB : 1,99 € al mes o 19,99 € al año.

: 1,99 € al mes o 19,99 € al año. 200 GB : 2,99 € al mes o 29,99 € al año.

: 2,99 € al mes o 29,99 € al año. 2 TB: 9,99 € al mes o 99,99 € al año.

Sin mucho más que añadir, tendremos que esperar para ver si Google ofrecerá algún otro plan, o bien si cambiará los precios de los planes de pago de Google One para aquellos usuarios que sobrepasen los 15 GB gratuitos.