Google Drive es uno de los mejores servicios de almacenamiento de datos en la nube que existen. Sin embargo, su capacidad máxima para cuentas gratis es baja, apenas 15 GB, que se comparten con Google Fotos y Gmail. Para superar este límite, Google ofrece planes de almacenamiento extendido a través de Google One.

Sin embargo, para muchas personas estas suscripciones pueden parecer un poco costosas, por lo que prefieren comprar un disco duro o SSD y almacenar sus archivos localmente, aun perdiendo el acceso remoto. No obstante, hay métodos para tener almacenamiento ilimitado en Google Drive de forma económica. ¿Quieres saber cómo lograrlo? Entonces sigue este artículo hasta el final.

Los planes premium de Google Drive son costosos

Plantándonos en la idea de que necesitamos acceso remoto y no queremos perder la integración con las aplicaciones de Google, entonces no nos queda más remedio que ampliar el almacenamiento de Drive. Para ello, Google nos ofrece varias suscripciones mensuales a través de Google One, con planes de almacenamiento extendido según nuestras necesidades.

Los planes de Google One van desde los 100 GB hasta 30 TB, algo que puede ser suficiente para la mayoría. No obstante, los precios de la suscripción mensual a partir de los 10 TB son desorbitados. Esto es lo que cuesta actualmente cada plan de Google One para ampliar el almacenamiento de Google Drive:

Plan de 100 GB: 1,99 €/mes

Plan de 200 GB: 2,99 €/mes

Plan de 2 TB: 9,99 €/mes

Plan de 10 TB: 99,99 €/mes

Plan de 20 TB: 199,99 €/mes

Plan de 30 TB: 299,99 €/mes

Pero, ¿esto es lo que queremos enseñarte? Para nada. Entonces, ¿por qué te lo mostramos? Para que compares lo que estamos a punto de revelarte, y el dinero que te ahorrarás.

Consigue almacenamiento ilimitado económico en Google Drive con la G Suite

Lo que estamos a punto de mostrarte no es algo ilegal ni nada por el estilo. Tan solo es un pequeño truco que te permitirá aprovechar una brecha en los términos de uso de la G Suite. Pocas personas lo saben, pero gracias a los planes de la suite de negocios de Google puedes tener almacenamiento ilimitado en Drive por menos de 10 euros al mes.

La G Suite ofrece planes que parten de los 4,68 euros mensuales para 30 GB de almacenamiento en Drive, nada del otro mundo. Sin embargo, a partir del plan “Business” en adelante, el espacio de almacenamiento se vuelve ilimitado. La suscripción “Business” cuesta apenas 9,36 euros mensuales, que como podrás ver, es muchísimo menos que el plan te 10 TB de Google One (99,99 €).

Entonces, lo único que tienes que hacer para obtener almacenamiento infinito en Drive es crearte una cuenta G Suite y contratar el plan “Business”. Así de sencillo, aunque bueno, necesitas un dominio propio para poder crear la cuenta, pero puedes adquirir uno económico con cualquier servicio de hospedaje web.

Con este truco, olvídate de cualquier límite en tu cuenta de Drive, y guarda todo lo que se te ocurra en ella fácilmente. Pero todo parece muy bueno para ser cierto, ¿hay algún riesgo? Teóricamente sí, pero en la práctica pareciera que no.

¿Cuál es el riesgo de utilizar este truco?

No necesariamente lo sepas, pero la G Suite es un servicio orientado a empresas, y por consiguiente se factura por número de usuarios. En el caso del plan “Business”, Google advierte que para acceder al almacenamiento ilimitado, es necesario contratar el plan para 5 usuarios o más. Por debajo de esa cifra, cada usuario solo podrá acceder a 1 TB de almacenamiento.

Sin embargo, este límite teórico al parecer solo se queda en eso, y no se aplica en la práctica. Muchísimos usuarios en Internet han aplicado este método exitosamente, y aseguran que han superado el TB de datos sin problema, y sin que sus archivos se pierdan. Por consiguiente, es un método que puedes aplicar, y aprovechar el “agujero” que dejó Google en la G Suite.

No obstante, Google puede corregir este error y eliminar tus datos sin previo aviso hasta que solo tengas 1 TB. Así, es un riesgo que debes asumir si aplicas este truco, por lo que casi mejor contratar un plan de Google One y listo.

Aunque ojo, también puedes contratar la suscripción para 5 usuarios. De esta manera, gastarías 46,8 euros mensuales, que sigue siendo mucho menos que los 100 euros del plan de 10 TB de Google One.

¿Te atreverías a probarlo?