Los fans de Grand Theft Auto que esperaban con ansias poder disfrutar de la quinta entrega en sus dispositivos móviles tendrán que guardar sus esperanzas en un cajón. El ambicioso proyecto que buscaba llevar GTA V a Android de forma no oficial ha sido cancelado de manera definitiva.

Sus responsables han decidido disolver el equipo tras recibir una contundente carta de cese y desistimiento por parte de Take-Two Interactive, la empresa matriz de Rockstar Games.

La noticia llegó a través de X (antes Twitter), donde el líder de Paralympics Productions, conocido como M0jso, compartió un mensaje emotivo para despedirse de la comunidad. En sus palabras, agradeció la «clemencia» de Take-Two, lo que sugiere que la compañía les dio la oportunidad de retirarse voluntariamente antes de enfrentar acciones legales más severas.

Take-Two puso el alto definitivo para que no saliera ningún port extraoficial de GTA V para Android

«Paralympics Productions dejará de operar el 3 de octubre. Gracias a todos los que nos apoyaron en tiempos difíciles y durante un desarrollo tan prolongado. Lamento no haber cumplido con sus expectativas y dejarlos con las manos vacías», expresó el desarrollador.

Este proyecto independiente no era una simple emulación, sino que pretendía ejecutar GTA V de manera nativa en smartphones, algo realmente ambicioso. Incluso se llegaron a filtrar los requisitos mínimos de hardware para instalarlo.

Paralympics Productions is shutting down on October 3rd. Thank you everyone who supported us through tough times and lenghty development. I am sorry for not fulfilling your expectations and leaving you high and dry. I am thankful for take two's mercy so this is the definitive end — Mojso (@M0jso) September 28, 2026

Sin embargo, desde el principio quedó claro que el camino sería complicado. Los reportes indicaban que el port utilizaba fragmentos del código fuente filtrado del juego en 2023, lo que puso en alerta a los dueños de la propiedad intelectual.

Take-Two y Rockstar Games siempre se han mostrado muy protectores con sus creaciones, y era cuestión de tiempo que reaccionaran. Aunque desde Paralympics Productions nunca confirmaron el uso de ese código filtrado, sí admitieron que la compañía tenía «argumentos sólidos» para reclamar. Con la cancelación del proyecto, el equipo también confirmó que no distribuirá el código fuente para evitar mayores complicaciones legales.

Así termina una historia que ilusionó a muchos, pero que, como era de esperar, chocó contra la dura realidad de los derechos de autor.

Por ahora, quienes quieran recorrer las calles de Los Santos tendrán que conformarse con sus consolas u ordenadores, porque en el móvil, al menos de forma no oficial, GTA V seguirá siendo un sueño inalcanzable; la experiencia vuelve a reducirse a los títulos de GTA para Android que puedes descargar desde la Play Store.