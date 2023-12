¡La fiebre por Grand Theft Auto está de regreso! Hace unos días Rockstar Games publicó el primer tráiler oficial de GTA VI, el videojuego más esperado de la historia que ya está rompiendo récords Guinness y eso que aún no se ha lanzado. De hecho, habrá que esperar hasta 2025 para jugar al GTA 6.

Pues bien, si quieres pasarte algunos de los clásicos títulos de esta franquicia antes del lanzamiento de GTA VI, te traemos un dato que de seguro no sabes. Y es que es muy probable que desconozcas que hay hasta 5 juegos de GTA disponibles para móviles de manera oficial. A continuación, te contamos cuáles son.

Todos los juegos de GTA para Android

Lo primero que debes saber es que todos los juegos de GTA que Rockstar Games ha adaptado a móviles son de pago. Existen dos que puedes descargar gratis, pero que solo te dejarán jugarlo durante 30 minutos con una prueba gratuita y para seguir tendrás que pagar por el juego completo.

Grand Theft Auto III (2001)

El primer GTA en 3D se puede jugar en Android. Así es, por solo 4,69 € puedes descargar la tercera entrega de Grand Theft Auto en la que seguirás la historia de Claude, un hombre recién salido de la cárcel que se une a mafia de los Leone para enfrentar a una banda de colombianos que quieren apropiarse del negocio de la droga en la ciudad.

Grand Theft Auto: Vice City (2002)

Uno de los títulos más emblemáticos de la saga y por el que muchos la conocieron también se puede jugar en Android. Estamos hablando por supuesto de GTA: Vice City, el juego en el que te pondrás en la piel de Tommy Vercetti y disfrutarás de la icónica ciudad inspirada en el Miami de los 80. ¿Su precio? 4,69 €.

Grand Theft Auto: San Andreas (2004)

El título que consagró a la franquicia y que marcó a una generación se puede jugar en Android. GTA: San Andreas está disponible en Play Store por 7,99 € para que no solo revivas el mítico «Ah shit, here we go again» en tu móvil, sino para que también puedas ayudar a CJ a recuperar el control de las calles de San Andreas.

Grand Theft Auto: Liberty City Stories (2005)

Si aún no has jugado GTA: Liberty City Stories, este es una buena oportunidad para hacerlo. Rockstar Games lo ha publicado en Android con una prueba gratuita de 30 minutos, por lo que puedes descargarlo gratis y probarlo. Si te gusta, tendrás que pagar 7,99 € para tener el juego completo.

Grand Theft Auto: Chinatown Wars (2009)

Finalmente, otro de los juegos de GTA que puedes probar gratis por 30 minutos es Grand Theft Auto: Chinatown Wars. De esta manera, puedes descargar gratuitamente este GTA con vista cenital y si te gusta pagar 5,99 € por el juego completo.

Y tú… ¿Crees que Rockstar Games llevará otro juego de GTA a Android?