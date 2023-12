Rockstar Games sorprendió al mundo con el lanzamiento del trailer del esperado Grand Theft Auto 6 (GTA VI). Se lanzó 15 horas antes de lo previsto porque se había filtrado en Twitter con una marca de agua Bitcoin. Aun con estos problemas, el trailer ha logrado romper el Internet: batió tres récords oficiales en sus primeras 24 horas de lanzamiento, según ha revelado la organización Guinness World Records.

Todos los récords que rompió el trailer de GTA VI hasta ahora

El trailer de GTA VI se estrenó el pasado 5 de diciembre en YouTube, alcanzando más de 90 millones de visitas en solo las primeras 24 horas. Lamentablemente, esto no fue suficiente para superar el récord de mayor número de visitas en un solo día de la plataforma. Quedó en el tercer puesto, por detrás de dos canciones de BTS, entre ellas ‘Butter’ que recibió 108 millones de visitas en 24 horas.

No obstante, el trailer de GTA VI consiguió los siguientes récords confirmados por Guinness World Records:

La revelación de un videojuego más vista en YouTube en 24 horas : 90.421.491 visitas.

: 90.421.491 visitas. El tráiler de un videojuego con más «me gusta» de YouTube en 24 horas : 8,9 millones de «me gusta».

: 8,9 millones de «me gusta». El vídeo de YouTube más visto en 24 horas (no musical): 90.421.491 visualizaciones.

Por cierto, el tráiler de GTA VI es el que más «me gusta» tiene en YouTube de todos los tiempos, ya que anteriormente lo era el tráiler oficial de Marvel Studios de Avengers: Infinity War, con 4,1 millones de «me gusta». Guinness World Records debería reconocer este nuevo récord pronto.

Otros récords no reconocidos que ha batido el tráiler de GTA VI es el de ser el vídeo no musical que más rápido ha alcanzado los 10 millones, 20 millones, 50 millones y 100 millones de visitas. Además, solo estamos contabilizando su impacto en YouTube, pues no se está teniendo en cuenta los millones de visitas que se recibieron en otras plataformas como X.

Asimismo, cabe aclarar que este solo es el primer trailer de GTA VI. Rockstar Games suele lanzar hasta tres trailers antes del lanzamiento oficial, por lo que el juego seguirá rompiendo récords.

Esta situación es bastante similar a la que ocurrió a mediados de este año con la llegada de Messi al Inter de Miami que rompió récords en Apple TV, aunque a un nivel diferente obviamente.