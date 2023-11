Desde sus inicios como un simple servicio de transmisión de películas y series, Netflix ha evolucionado constantemente para mantenerse a la vanguardia del entretenimiento digital. En su última movida, el gigante del streaming ha anunciado la llegada de Grand Theft Auto: The Trilogy, para el mes de diciembre.

Muy pronto, los suscriptores de Netflix podrán sumergirse en el caótico mundo de Liberty City, Vice City y San Andreas de manera gratuita. Cada uno de los tres títulos incluidos en la colección se han actualizado para dispositivos móviles y se podrán reproducir a través de la aplicación Netflix.

Netflix te regala la trilogía de GTA esta Navidad

Hace un mes, comenzaron a circular rumores sobre los planes de Netflix de traer un nuevo juego de GTA a su plataforma, y ahora, todo se confirma. En esta Navidad, Netflix te obsequia la trilogía que ha dejado una marca imborrable en la industria de los videojuegos: Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.

Se trata de tres títulos legendarios: Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City y Grand Theft Auto: San Andreas. Ahora tendrás la oportunidad de entrar en estas tres ciudades controladas por organizaciones criminales, con sus personajes icónicos: Claude, el ex mafioso Tommy Vercetti y el pandillero Carl “CJ” Johnson.

La trilogía de GTA, que alguna vez marcaron la pauta en la escena de los videojuegos, estarán disponibles en tu bolsillo a través de la aplicación Netflix. Si bien la jugabilidad puede parecer un tanto anticuada para los estándares modernos, la nostalgia y la importancia histórica de estos títulos los convierten en una experiencia imperdible.

Una experiencia remasterizada que vale la pena jugar

La verdadera magia de esta trilogía radica en su transformación digital. Comparando las capturas de pantalla de los nuevos juegos de Netflix con las versiones originales de consola y PC de GTA Trilogy, es evidente que se han realizado mejoras significativas. Los colores se han atenuado ligeramente, la imagen general se ve más nítida, incluso mejor que la versión original de PS2.

Estos juegos no solo se adaptarán a dispositivos móviles, sino que también presentarán gráficos y jugabilidad mejorados. Aunque el anuncio no detalla completamente la naturaleza de estas actualizaciones, la promesa de una experiencia remasterizada agrega un atractivo adicional para los fanáticos de la serie.

Cuándo GTA Trilogy llegará a Netflix

Si estás ansioso por sumergirte en el mundo criminal de GTA en tus dispositivos móviles, la espera está a punto de terminar. Según el anuncio de Netflix, Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City y Grand Theft Auto: San Andreas estarán disponibles a partir del 14 de diciembre.

Para disfrutar de estos emocionantes juegos de GTA en tu dispositivo Android o iPhone, simplemente necesitarás ser suscriptor de Netflix. A partir de este momento, tendrás la opción de preinscribirse para los juegos en Google Play y iOS. Estarán disponibles tanto en la aplicación móvil de Netflix y se ofrecerá por separado a los suscriptores de Netflix en App Store y Google Play.

Netflix sigue apostando por los juegos

Netflix no es ajeno al mundo de los juegos, y su servicio ofrece a los suscriptores acceso alrededor de 80 juegos de Android y iOS como parte de sus suscripciones existentes. Sin embargo, la llegada de la legendaria serie GTA a esta colección marca un cambio significativo. La trilogía se une a títulos reconocibles como Monument Valley, Oxenfree y LEGO Legacy: Heroes Unboxed, elevando la apuesta y atrayendo a un público más amplio.

Esta jugada estratégica no solo capitaliza la popularidad de GTA, sino que también demuestra la capacidad de Netflix para adaptarse y evolucionar en el competitivo mercado de los videojuegos. Si aún no has probado los juegos de esta plataforma, echa un vistazo a cómo jugar juegos en Netflix.

Netflix no ha logrado cautivar a todos con sus juegos

Informes recientes sugieren que una parte significativa de sus usuarios no se interesan en los juegos disponibles en la plataforma. Hasta el momento, Netflix no ha compartido datos sobre quiénes juegan y cuáles son los títulos más populares entre su audiencia. Sin embargo, parece que la empresa sigue invirtiendo en este sector al proporcionar juegos comercialmente exitosos, ampliamente reconocidos y que abarcan una diversidad de gustos y experiencias.

Con la trilogía GTA, la compañía no solo agrega una joya a su corona, sino que también establece un precedente para el futuro de los juegos en su plataforma. Este movimiento estratégico podría ser solo el comienzo de una nueva era para Netflix en el competitivo mundo de los videojuegos.

La adición de estos juegos seguramente atraerá tanto a los fanáticos de toda la vida como a aquellos que se embarcan en su primera aventura criminal. ¿Estás listo para sumergirte en la GTA Trilogy? La cuenta regresiva ha comenzado.

Fuente | Netflix