Por si no lo sabes, Netflix se ha metido de lleno en el mundo de los videojuegos. Su suscripción de pago ya no solo ofrece un catálogo de contenido audiovisual, sino también un catálogo de juegos para móviles conocido como Netflix Games. Y la verdad es que no está nada mal porque te permite jugar sin coste adicional a varios juegos de pago de altísima calidad, como Dead Cells, Football Manager, Kentucky Route Zero, etc.

Actualmente, Netflix Games tiene más de 70 juegos y todos los meses añaden un puñado nuevo. Según The Wall Street Journal, esto solo está comenzado, pues la compañía planea lanzar de forma exclusiva juegos nuevos basados en sus series más famosas y hacerse con los derechos de un juego de la saga Grand Theft Auto de Rockstar Games.

Un juego de GTA llegará a Netflix Games, ¿cuál podría ser?

Según el informe, en los próximos meses, Netflix lanzará juegos para móviles basados en las series «Squid Game» y «Wednesday». Además, están trabajando en acuerdos para ofrecer en su plataforma juegos basados en las series Extraction, Sherlock Holmes y Black Mirror. Y por si fuera poco, la compañía seguirá comprando licencias de juegos populares de terceros como Bloons TD 6 y Classic Solitaire.

Ahora bien, a lo que nos interesa a todos… ¿cuál es el juego de GTA que llegará a Netflix Games? Es difícil saberlo, ya que la fuente de la información solo indica que Netflix está en conversaciones con Rockstar Games para lanzar un título de Grand Theft Auto en su plataforma. No está claro si será un juego completamente nuevo de la saga o uno ya existente.

Lo que sí sabe es que Netflix quiere añadir juegos de «gama alta» a su catálogo, pero eso tampoco nos aclara mucho las cosas. Es poco probable que se trata de un GTA moderno como GTA V no solo porque esta entrega no ha sido adaptada a smartphones aún, sino también por su alto coste. No olvidemos que Netflix Games no cobra un extra a sus usuarios y además solo el 1% de los suscriptores de Netflix juegan a los títulos de esta plataforma, así que no sería rentable.

Para nosotros, los principales candidatos son los siguientes (en orden de más a menos probable):

GTA: Chinatown Wars

Grand Theft Auto III

Grand Theft Auto: Vice City

Grand Theft Auto: San Andreas

Todos estos juegos tienen una versión nativa para smartphones, por lo que para Netflix sería muy sencillo añadirlos a su catálogo de videojuegos. No necesitarían hacer un port ni ofrecerlos en la nube (un campo que Netflix comenzó a explorar hace muy poco). En fin, coméntanos tú… ¿cuál juego de la saga GTA crees que llegará a Netflix Games?