Aunque muchas personas no les presten demasiada atención, lo cierto es que Netflix ya tiene 35 juegos en su catálogo. Varios de ellos están basados en sus propias series y películas, otros son ideas nuevas y el resto son de sagas famosas, como Asphalt Xtreme.

No sabemos a ciencia cierta cómo le va a la plataforma en este mercado, pero con sus planes actuales imaginamos que bastante bien. ¿Por qué lo decimos? Porque hoy se reveló que Netflix tiene 55 juegos en desarrollo y espera convertirse en el próximo Stadia, aunque sin estrellarse y cerrar.

Netflix quiere entrar en el mercado de los juegos en streaming y ampliar su catálogo móvil

Con la presentación de sus resultados financieros del Q3 2022, Netflix dejó caer algunas noticias interesantes sobre su plataforma. Una de ellas es que planean ampliar su catálogo de juegos móviles durante los próximos meses, pues tienen 55 títulos en desarrollo actualmente. Con esto queda en evidencia que Netflix apostará con fuerza a este mercado, pero ¿cómo es que llegaron hasta aquí?

Según la propia Netflix, su primer año en el mundo de los videojuegos sirvió para aprender cómo funciona este mercado y cómo reaccionarían sus suscriptores a esta iniciativa. 35 títulos después, la empresa está viendo «señales alentadoras» de juegos que conducen a una mayor retención de los suscriptores. Por tanto, ya hay una primera parte del camino trazado, así que seguirán por esa senda, aunque no es lo único que harán.

En una entrevista otorgada a TechCrunch en el Disrupt 2022, el vicepresidente de desarrollo de juegos de Netflix, Mike Verdu, comentó algunas cosas sobre su departamento. Según Verdu, la compañía no solamente quiere hacer más juegos móviles, sino que esperan entrar al mercado de los videojuegos en streaming.

El ejecutivo detalló que la compañía está explorando seriamente la idea de ofertar juegos en la nube. Sin embargo, dijo que no se lanzarían al agua de forma desesperada, sino siguiendo una estrategia similar a la de los juegos móviles: «poco a poco, de forma humilde y reflexiva, pero es un paso que debemos tomar. Ampliar nuestro servicio hacia los juegos en la nube se trata realmente de llegar a otros dispositivos donde las personas usan Netflix», apuntó.

Verdu no entró en detalles sobre cómo sería este servicio, sus precios o cuándo estará disponible. No obstante, que haya un primer comentario público al respecto es un gran avance. ¿Será que no les pasa lo mismo que a Google Stadia?

El tercer trimestre de 2022 fue positivo para Netflix

Retomando el tema de los resultados financieros del Q3 2022, debemos decir que este trimestre fue la luz al final del túnel para la compañía. Luego de perder suscriptores en los primeros dos trimestres del año, Netflix ganó 2,4 millones de suscriptores en los últimos tres meses.

Con esto, la compañía superó ampliamente sus estimaciones para este periodo, ya que en julio dijeron que esperaban apenas 1 millón de suscriptores nuevos. Así, la compañía se recupera de un duro revés, aunque hay razones claras de por qué sucedió: los últimos meses coinciden con el lanzamiento de la cuarta temporada de Stranger Things, la quinta de Cobra Kai y la llegada de nuevos títulos virales como Monster: la historia de Jeffrey Dahmer.

Además de esto, Netflix también informó que sus ingresos superaron las expectativas. La compañía ingresó 7.900 millones de dólares en los últimos tres meses, 5,9% más que en el Q3 2021. Aun así, no todo lo que brilla es oro, porque los beneficios de la compañía cayeron un 3% desde septiembre del año pasado.

La plataforma y sus directivos se mantienen positivos ante lo que está por venir, especialmente ahora que estrenan una nueva suscripción más económica, pero con publicidad.