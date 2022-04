¿Cuáles son los motivos por los que tanta gente se ha dado de baja de Netflix? Esta es una pregunta que de seguro que te estás haciendo. Y no es para menos, ya que se reveló que Netflix pierde suscriptores y lanzará un plan de suscripción barato. En concreto, el servicio perdió 200 mil usuarios en el primer trimestre de 2022.

Hay varios factores que causan que el número de usuarios de la app se reduzca. ¿Quieres saber más de este tema? Pues entonces quédate en la web, porque aquí verás 5 razones por las que Netflix pierde suscriptores. ¡Así sabrás con detalles por qué los usuarios de Netflix se están dando de baja!

La competencia en el streaming no para de crecer

Para nadie es un secreto que hay un montón de apps de streaming en la actualidad. Hace unos años, Netflix dominaba casi al 100 % este mercado. El servicio con sede en California (salvo HBO y su serie Juego de tronos) no tenía rivales de peso a los que enfrentarse.

Pero esto cambió desde que se lanzó Disney Plus, Amazon puso toda la carne en el asador con Prime Video y se presentó HBO Max a nivel mundial. Este último servicio empezó pisando fuerte, ya que HBO Max es la plataforma de streaming que más crece.

A su vez, ten en cuenta que se han popularizado varias aplicaciones para ver series y películas gratis. Es por eso que los usuarios de Netflix se han dado cuenta de que hay otras opciones que (a lo mejor) se adaptan más a sus gustos y presupuesto.

La pandemia y todo lo que provocó está terminando

Un punto a favor que tuvo Netflix durante 2020 y 2021 fue la pandemia de COVID-19. Muchas personas a las que les gustaba ir al cine tuvieron que empezar a usar servicios de streaming si querían seguir con su hobby. Netflix se benefició de esto un montón al ser la app más popular del sector.

Ahora bien, los tiempos más duros de la pandemia pasaron hace tiempo. Los cines abrieron de nuevo y la gente ya no pasa tantas horas en casa al frente de su TV. Esto significa que Netflix ya no puede atraer usuarios nuevos gracias a los confinamientos.

Además, los suscriptores que llegaron a la app en la pandemia (y que ahora no pasan tanto tiempo en casa) tal vez ya no vean necesario tener Netflix para entretenerse.

El cierre de Netflix en Rusia también afecta

Este es un dato clave en la situación actual del servicio. Netflix se fue de Rusia en los primeros días de marzo. La causa de esto fue el conflicto en Ucrania. La decisión hizo que la plataforma perdiese unos 700 mil suscriptores activos en Rusia.

Como es lógico, este país y sus usuarios afectan bastante al servicio. Netflix perdió a más de medio millón de suscriptores, por lo que es imposible que las estadísticas de la app sean buenas en el corto plazo.

Los precios de los planes de Netflix han subido mucho

Una noticia muy común en 2021 fue que Netflix aumentaba sus tarifas en algunos países. Esto afectó, sobre todo, a los Estados Unidos. Y es que allí el precio del plan más caro de Netflix subió a unos 19,99 dólares (antes costaba 17,99 dólares).

Este aumento también se vivió en España cuando se anunció que el plan 4K de la app pasaba a tener un precio de 17,99 €. En cambio, la competencia de Netflix han mantenido los mismos precios o no los han subido con tanta frecuencia.

Por otra parte, en el siguiente apartado verás que la plataforma no ha renovado demasiado su catálogo. De esta manera, te darás cuenta de que se puede poner en duda la relación calidad / precio de Netflix.

Netflix ha perdido el contenido de otras empresas y estudios

Antes, las productoras le cedían la distribución de sus series o pelis a Netflix. No obstante, en la actualidad la plataforma no tiene esa ventaja. ¿Por qué lo decimos? Pues porque ahora las productoras tienen su propio servicio de streaming, así que no necesitan una alianza con Netflix.

Esto lleva a que la app tenga que valerse de su contenido original para mantener enganchados a sus usuarios. Ahora bien, la mayoría de producciones de Netflix a veces dejan mucho que desear.

Y es que las últimas series de la plataforma que tuvieron éxito puede decirse que son El juego del calamar y Arcane. Hay otras que destacaron mucho en 2020 (como Gambito de Dama). Otros bombazos claves para Netflix fueron los que lograron gracias al documental El estafador de Tinder y a la peli No mires arriba.

Sin embargo, la app ha cancelado series geniales (como le pasó a Mindhunter). Y, en el proceso, la plataforma también ha intentado exprimir al máximo producciones como Élite, La casa de papel, Narcos o Stranger Things.

Por eso, se siente como si Netflix tuviese que valerse de contenidos que no son nuevos, pero que sí cumplen con las expectativas o que ya tienen una gran base de fans. Este es el caso de las últimas temporadas de Peaky Blinders y de Ozark, o de la segunda temporada de Bridgerton.

Un motivo extra: los millones de usuarios que comparten la contraseña

No hay dudas de que los apartados anteriores demostraron que la plataforma tiene serios problemas con su contenido y precios. Pero tampoco se puede dejar pasar que el hecho de que hay casi 110 millones de personas que usan Netflix sin pagar.

Esta gran cantidad de usuarios entran en la app porque un familiar o colega les presta la cuenta. La plataforma se ha enfrentado a este problema desde sus inicios, pero en este momento es más importante que nunca ponerle punto final a la situación.

Por eso, Netflix ha tomado medidas para que no compartas tu cuenta. Una de ellas es cobrarte casi 3 € extra si el soporte descubre que alguien que no vive en tu casa accedió a la app.

Aun así, Netflix debe admitir los puntos que están mal en su servicio y que alejan a los usuarios de la plataforma (en lugar de solo culpar a las personas que comparten la cuenta). Esta será la clave para que el servicio no siga perdiendo más suscriptores.

Y tú, ¿qué piensas de todo este tema? ¿Crees que hay otro motivo por el cual Netflix pierde usuarios? Cuéntanos en los comentarios.