¿Estás aburrido y no sabes qué ver en la tele? Con la gran oferta de servicios de streaming que existe hoy en día, ni siquiera el dinero es excusa para no tener nada que ver. Hay muchas aplicaciones para ver series y películas gratis en las tiendas de apps que te permiten disfrutar de todo su contenido sin tener que sacar la cartera a pasear. ¡No hace falta que pagues una suscripción!

También es cierto que en Internet abundan las apps de este tipo que son engañosas, ilegales, con mucha publicidad o que funcionan muy mal. Por ello, aquí hemos realizado una selección de 5 aplicaciones de calidad para ver películas y series gratis en tu móvil, tablet, Smart TV o PC. Todas ellas son legales y se monetizan con anuncios no invasivos que no arruinarán la experiencia de ver televisión gratis. Así que dales una oportunidad.

Rakuten TV, más de 100 películas y contenido para niños que puedes ver gratis

Rakuten TV es una plataforma de pago para ver películas, series y documentales. Sin embargo, desde finales de 2019 tiene una sección llamada “Free” donde ofrece más de 100 películas para ver totalmente gratis. Lo único que te piden a cambio es que inicies sesión o te crees una cuenta gratuita en la plataforma. Esto no es necesario en la app de Rakuten TV para Smart TV que permite ver el contenido gratuito sin una cuenta.

Por cierto, Rakuten TV está disponible para móviles y tablets (Android e iOS), PC a través de su sitio web, consolas y en las Smart TV de las marcas más populares. Dentro de su catálogo gratuito, la plataforma también incluye mucho contenido para niños, por lo que es ideal para entretener a los chiquillos sin tener que pagar suscripciones. Eso sí, cada tanto te saltará un anuncio cuando estés disfrutando del servicio, aunque solo duran unos 20 segundos.

En definitiva, Rakuten TV es una de las mejores aplicaciones para ver películas gratis, así que no dejes de probarla.

Pluto TV, ideal para ver películas viejas, programas clásicos de MTV y series de tu infancia

Dentro del catálogo de aplicaciones para ver series gratis, Pluto TV es una de las más destacadas. Esta plataforma es totalmente gratuita y ni siquiera te pide que te registres. Su contenido se divide en dos grandes secciones: TV en vivo y On Demand. En TV en vivo encontrarás más de 50 canales de televisión donde por lo general emiten maratones de series clásicas como Ana y los 7, Bob Esponja, Big Time Rush o Los asesinatos de Midsomer. También hay canales dedicados a un cierto género de películas, como cine romántico, cine latino, cine de acción, documentales, etc.

En estos canales también podrás disfrutar de algunos programas viejos de MTV como Dating, Catfish y Embarazada a los 16. Pero si no te gusta el formato de canales de TV y prefieres ver películas como en Netflix, Pluto TV te ofrece la sección On Demand (Bajo demanda). Allí, encontrarás un gran repertorio de películas que seguramente ya has visto en la tele miles de veces, pues realmente no son para nada nuevas. Lo bueno es que puedes reproducirlas cuando tú quieras para pasar el rato. Además, ¡es gratis!

Pluto TV está disponible en prácticamente todas las plataformas (móviles, Smart TV, TV Box, Kodi, etc.). Y también puedes verlo desde su página web oficial en tu PC.

Plex, para los amantes del cine de calidad

Pero si estás buscando una plataforma que te ofrezca películas de calidad, aclamadas por los críticos, ganadoras de muchos premios y que han marcado historia, solo Plex te las ofrece gratis. En este servicio podrás ver películas de la talla de Terminator, Evil Dead, Ghost in the Shell, Toro Salvaje y Fitzcarraldo sin pagar absolutamente nada. Lo único que tendrás que hacer es crearte una cuenta y tolerar unos cuantos anuncios que te saldrán al inicio, en el intermedio y al final de las películas. Lo malo es que muchas películas no están en español y ni subtítulos tienen.

En Plex también encontrarás los clásicos de Hollywood de todos los tiempos, como los westerns de John Wayne o las películas de James Stewart y Cary Grant. Y si no sabes si una película que te interesa será buena o no, Plex te muestra sus puntuaciones en Rotten Tomatoes e IMDb para que lo compruebes rápidamente. La app también ofrece buenas películas de acción que a lo mejor no han recibido el beneplácito de la crítica, pero que igualmente te entretendrán.

Por si fuera poco, Plex también te permite ver canales de televisión gratis con contenido para niños, noticieros, programas de entretenimiento y alguna que otra serie interesante (la mayoría en inglés). ¿En dónde puedes ver Plex? Literalmente, en cualquier dispositivo con pantalla. En definitiva, si lo tuyo no son las series, Plex es la mejor aplicación para ver películas gratis que puedes descargar.

MiTele, otra buena opción para ver televisión gratis

MiTele es la aplicación que pone a tu disposición todo el contenido de Mediaset de forma gratuita. Aquí podrás ver en directo y a la carta programas de Telecinco, Cuatro, FDF, Energy, Divinity y Be Mad. Por supuesto, en MiTele también puedes disfrutar de series y películas españolas (y algunas extranjeras) bajo demanda. Eso sí, la app tiene la fama de mostrar muchos anuncios que arruinan la experiencia y, además, hay que pasar por caja para ver ciertas cosas (como La Liga y la Champions). Puedes usarla con o sin cuenta, aunque registrarse es necesario para usar algunas funciones.

Esta aplicación está disponible para Android, iOS, Smart TV y PC a través de su sitio web oficial.

Vix, muchas películas de acción, comedias y novelas latinas

Cuando hablamos de aplicaciones para ver películas y series gratis en Android, Vix sin dudas es una de las menos conocidas pese a tener un buen catálogo de contenido gratuito. Esta plataforma cuenta con más de 20 mil horas de películas y series en español latino que puedes disfrutar sin tener que registrarte o pagar una suscripción. Su contenido está enfocado al público latino (de hecho, tiene una categoría de películas y novelas latinoamericanas), aunque la mayoría de sus películas y series son conocidas a nivel internacional.

Además de lo mencionado, Vix también te permite ver documentales, programas de televisión y hasta conciertos gratis. Si te interesa, puedes descargar la app de Vix en tu dispositivo Android, iOS o Smart TV, o disfrutarlo desde tu PC accediendo a su página web oficial.

Esperamos que te hayan gustado estas aplicaciones y ya estés viendo con ellas series y películas gratis en tus dispositivos. Si quieres recomendarnos otra que no aparece en esta lista, hazlo desde los comentarios.