El mercado de contenidos en streaming en España ya está saturado con Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, etc. Aun así, Pluto TV ha llegado al país con la esperanza de ganarse un lugar entre tantos colosos. ¿Cómo pretende hacerlo? Ofreciendo televisión en vivo, series y películas bajo demanda totalmente gratis, sin suscripciones ni registro. Solo tienes que descargar su app o ingresar a su sitio web y ya podrás ver televisión gratis. Así de simple, sin tonterías.

Por supuesto, al ser un servicio “gratuito”, Pluto TV cada tanto interrumpirá lo que estás viendo para mostrarte un anuncio. Además, hay que decir que los canales y el contenido que ofrece este nuevo servicio no es tan atractivo como el de sus competidores. Sin embargo, por su modelo de negocio que no obliga al usuario a suscribirse (pagar) y ni siquiera a registrarse, puede ser una buena alternativa al menos para tener un ruido de fondo mientras comes, por ejemplo.

Así que vamos a ver cómo funciona Pluto TV y qué contenidos ofrece actualmente para España (también está disponible en América Latina desde hace un buen rato).

Así funciona Pluto TV, la nueva plataforma de streaming para ver TV gratis en España

Empecemos con la pregunta más básica de todas… ¿dónde se puede ver Pluto TV? Pues en cualquier móvil, tablet, PC o televisor. El servicio tiene una aplicación para Android (incluyendo Android TV), iOS, Apple TV y Amazon Fire TV. Además, puedes disfrutar del servicio desde tu PC ingresando en el sitio web oficial de Pluto TV. Incluso, hay un add-on para poder verlo desde Kodi. En resumen, puedes ver Pluto TV en cualquier parte.

Sea cual sea el dispositivo desde el cual ingreses, Pluto TV te mostrará dos secciones de contenido: TV en vivo y On Demand. En la sección TV en vivo actualmente encontrarás 40 canales, aunque se espera que para 2021 esta cifra se eleve a 100 canales. Para ello, se añadirán nuevos canales mensualmente. Ahora mismo, los canales están ordenados por categorías como Entretenimiento, Estilo de vida, Noticias, Infantil, Deportes, etc.

Eso sí, hay canales que transmiten el mismo contenido todo el día a toda hora. Por ejemplo, hay uno donde se emite exclusivamente Ana y los 7 y otro solo para Curro Jiménez. Y como estos dos hay muchos otros casos, por lo que es verdad que Pluto TV ofrece 40 canales, pero el contenido de los mismos es muy limitado y poco atractivo.

Además de las mencionadas, en Pluto TV también podrás ver otras buenas series como la española Vaya semanita o las extranjeras Los asesinatos de Midsomer, Andrómeda, Taken, Las Reglas del juego, entre otras. En películas hay un poco más de variedad, pues ofrece distintos canales dedicados a los géneros suspenso, comedia, romántico, ciencia ficción, drama y acción.

Si tuviéramos que destacar unas películas que emiten por esos canales, pues vale la pena mencionar a Siempre a tu lado: Hachicko, [Rec], Mientras duermes, Dreamgirls o Los mercenarios. Buenas películas para pasar el rato. Ahora bien, si no te convence esta oferta, tienes dos canales de deportes (uno dedicado a eSports), siete canales de MTV, un canal de cocina, varios canales de comedia y hasta dos canales de crímenes y misterio.

¿En Pluto TV puedo ver las películas cuando yo quiera como en Netflix?

La respuesta es sí, Pluto TV también ofrece algunas películas y series bajo demanda. Solo tienes que ir a la sección On Demand de la plataforma y allí podrás seleccionar la película o serie que quieres ver. Ahora mismo, el catálogo es limitado y no hay muchas cosas atractivas para el usuario promedio.

Por el lado de la comedia, podemos destacar las películas Algo pasa en Hollywood o Superheroe Movie. También está el drama Little Fish y la película de acción Doble identidad. En cuanto a series, Pluto TV ofrece producciones como Barrabás, Arcángel y The Virgin Queen. Dicho sea de paso, muchas de las películas y series que emiten los canales de Pluto TV también las puedes ver cuando quieras en esta sección On Demand.

En fin, ese es básicamente el contenido que ofrece Pluto TV. Para ser un servicio de streaming gratuito (con anuncios) no está mal, pero es verdad que con un catálogo como ese es imposible que pueda intimidar siquiera a los consolidados Netflix y Amazon Prime Video.