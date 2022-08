Desde que Netflix anunció que lanzarían sus propios juegos, la plataforma no ha parado de expandir su catálogo de títulos con auténticos juegazos para móviles tales como Relic Hunters: Rebels y Asphalt Xtreme. Incluso, son los responsables de llevar Twelve Minutes (el elogiado juego de misterio de ordenadores) a Android.

Pues bien, aunque los responsables de la división de juegos de Netflix se han encargado de crear un catálogo atractivo para los suscriptores del servicio, parece que esto no les importa a los usuarios. ¿Por qué? Pues porque un estudio ha revelado que menos del 1 % de los suscriptores de Netflix juegan sus títulos.

Netflix sigue lanzando juegazos gratis en Android, pero nadie los juega

Según una investigación publicada por CNBC realizada con los datos aportados por Apptopia (consultora especializada en el mercado de apps), los juegos de Netflix van de mal en peor. Los 24 títulos publicados hasta ahora solo acumulan 23,3 millones de descargas, pero lo que es aún peor es que solo 1,7 millones de personas los están jugando. Esto representa solo el 1 %, teniendo en cuenta que Netflix cuenta con 220 millones de suscriptores.

Además, todo parece indicar que esto no mejorará en los próximos meses. La directiva esperaba que con el éxito de la cuarta temporada de Stranger Things, los títulos inspirados en esta serie y que se encuentran disponibles en su catálogo de juegos se revalorizaran, pero no sucedió. Es probable que los juegos temáticos de Gambito de Dama y La Casa de Papel que llegarán en el segundo semestre de este año tengan el mismo destino.

Por el momento, Netflix no ha revelado la cantidad que ha invertido la plataforma en esta incursión dentro del mercado de videojuegos. Sin embargo, es preciso recordar que solo la compra del estudio finlandés Next Games le costó alrededor de 72 millones de dólares. A esto hay que sumarle la pérdida masiva de suscriptores que ha percibido el servicio en los últimos meses.

Netflix aún no resuelve como mantener su liderato en el mercado del streaming que ve amenazado con la llegada de nueva competencia y parece que la apuesta por el gaming no es la solución. Y tú… ¿Crees que llegará el día en que Netflix sea una plataforma en donde las personas jueguen y no solo vean series?