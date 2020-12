Gambito de dama es la serie del momento en Netflix, perfecta para empezar a verla si todavía no has tenido la oportunidad. Y si ya la has visto pero quedaste con ganas de más, aquí te traemos un listado con las 5 mejores series disponibles en Netflix parecidas a Gambito de dama.

5 series similares a Gambito de dama en Netflix

Es cierto que el motor interno de búsqueda de Netflix es bastante completo y siempre te arroja opciones relacionadas con tu selección actual, Gambito de dama no es la excepción. Aún así, si sientes que se te escapa algún buen título esta es sin dudas la selección que estabas buscando, aquí hemos incluido series y películas diferentes pero con una dinámica que recuerda mucho a lo visto en Gambito de dama:

1. La Corona (The Crown)

The Crown actualmente va por su cuarta temporada en Netflix y, aunque es difícil que no hayas escuchado de esta serie hasta ahora, lo primero que debes saber para entenderla es que se trata sobre la vida y obra de la reina Isabel II de Reino Unido.

El mayor parecido de esta serie con Gambito de dama es, además de la excelente calidad de producción y vestuario, que están protagonizadas por mujeres de un carácter fuerte y con mucho talento. Más allá de esto, deberás juzgarlo por ti mismo.

2. Rompecabezas (Puzzle)

Puzzle, o rompecabezas, es una película estrenada en 2018. Se centra en la rutinaria vida de un ama de casa y cómo llega a salir de su zona de confort gracias a los rompecabezas que acostumbra a hacer para pasar el tiempo.

En definitiva, no hay mucho que decir de esta película y su similitud con Gambito de dama, en ambos casos existe un personaje femenino con pasión por los juegos de mesa. Pero no te quedes solo con esta idea, porque Puzzle, al igual que Gambito de dama va mucho más allá de su propia manera.

3. ¡Llama a la Comadrona! (Call the Midwife)

Al igual que Gambito de dama, Llama a la Comadrona está ambientada en la Inglaterra de los años 50/60. La trama se desarrolla en torno a una enfermera recién graduada que va a ejercer de partera en un convento. Ahí se enfrentará a la cara más dura de la pobreza y el hambre en una época post-guerra. Si te interesa esta serie, estarás más que satisfecho al saber que cuenta con más de 100 episodios para no morir de aburrimiento por un buen tiempo.

4. El Juego más Frío (The Coldest Game)

¿Quién dijo que las matemáticas eran aburridas? El Juego más Frío nos demuestra que esto no es así. Se trata de una excelente película en la que un matemático estadounidense termina jugando una partida de ajedrez contra los soviéticos.

Un juego muy tenso en el que no solo estará en entredicho su nombre, sino el de toda la nación, además de verse inmerso en un complejo entramado de espionaje, en una época en la que las tensiones aumentaron gracias a la crisis de los misiles en Cuba, en el año 62.

5. Sin Dios (Godless)

Las similitudes entre Godless y Gambito de dama son pocas, aún así es importante mencionar que esta serie fue dirigida por el mismo director, Scott Frank. Así que si te gustó toda la producción de Gambito de dama seguro que esta serie no te decepcionará.

Y como si con esto no fuese suficiente, puedes revisar la excelente crítica que ha recibido. Godless tan solo dura 7 capítulos pero vale la pena. En un pueblo del lejano Oeste, controlado por mujeres, un forajido llega en busca de venganza contra un antiguo integrante de su banda.

¿Hay más series parecidas a Gambito de dama?

Seguramente hay más series parecidas a Gambito de dama en Netflix, la lista es tan extensa y diversa que no nos extrañaría que hayamos dejado pasar por alto alguna muy buena recomendación. Si ese es el caso, no dudes en recomendarnos más series y películas como Gambito de dama, sin importar en este caso que no estén disponibles en Netflix, será interesante tomarlas en cuenta.