Netflix anunció que en 2021 retirará de su catálogo películas y series que ya no podrán verse en la plataforma. Si tienes tiempo de sobra y quieres disfrutar de una buena serie, o bien una película icónica, deberías tomar nota. Aquí te mostramos cuáles son esas películas y series que se van de Netflix y que no deberías dejar pasar.

Las mejores películas y series que abandonan Netflix en el mes de diciembre

Antes de que te mostremos la lista completa, es importante aclarar que algunas de estas películas o series podrían no llegar a estar disponibles en tu país, ¿por qué? Por el simple motivo de que la lista hace referencia a Netflix España.

Ralph rompe Internet (Película)

Con una temática bien llamativa, este filme nos pone en la piel de Ralph y Vanellope, dos personajes adorables que deberán jugárselo todo para salvar el único mundo virtual que no ha sido arruinado por los humanos: el mundo de los videojuegos.

Esta película es considerada como una de las mejores de Disney de los últimos 10 años. Si te interesa el argumento de la misma, deberás apurarte a verla, ya que Ralph rompe Internet va a estar disponible en Netflix hasta el próximo 10 de diciembre.

El ala oeste de la Casa Blanca (Serie)

Si buscas una serie parecida a House of Cards, El ala oeste de la Casa Blanca es un facsímil razonable que deberías tener en cuenta. Este show de TV nos narra la historia del demócrata Josiah Bartlet, presidente de la nación más poderosa del mundo que está profundamente convencido de que lo que hace es lo mejor para su país.

Ante esta situación, sus colaboradores empiezan a ponerle trabas en el camino, y es ahí en donde Josiah deberá demostrar quién es el que tiene el poder. Son 7 temporadas y 155 capítulos que puedes ver en Netflix antes del 24 de diciembre de 2020.

Spider-Man: Un nuevo universo (Película)

Si te gusta todo lo que tiene que ver con Marvel, pero además eres fanático de Spider-Man, deberías ver esta película animada. La misma no solo obtuvo el Premio Oscar al mejor largometraje de animación en 2019, sino que además le otorgaron más de 5 premios en distintos países.

Este filme nos muestra la historia de Miles Morales, joven que se ha consagrado como el nuevo Spider-Man tras la muerte del icónico Peter Parker. La película en cuestión está disponible en Netflix hasta el 25 de diciembre de este año.

Dexter (Serie)

Esta serie nos muestra la vida de un forense especializado en el análisis de salpicaduras de sangre en el Departamento de Policía de Miami. A pesar de formar parte del cuerpo de policial, Dexter consigue llevar a la perfección una doble vida: psicópata de noche, y detective forense de día.

Es una de esas series que deberías ver, pues es una obra maestra desde el primer capítulo hasta el último. Tienes tiempo para ver sus 96 episodios hasta el 30 de diciembre de 2020.

Regreso al futuro (Película)

Si hay un clásico que no puedes dejar pasar, si es que no lo has visto claro está, es Regreso al futuro. La primera película de esta saga de 3 filmes es indiscutiblemente una de las mejores de la historia.

Siendo el filme que catapultó a la fama a Michael Fox, Christopher Lloyd y demás actores de los 80, Regreso al futuro se ha convertido en una película de culto que nadie se puede perder. La misma está disponible para ver en Netflix hasta el 31 de diciembre de este año.

Cómo ser John Malkovich (Película)

Craig Schwartz es consciente de que está llegando al final de un ciclo, y debe hacer algo para que su vida no se estanque para siempre. Craig es un marionetista callejero con muchísimo talento que nunca ha conseguido salir de la calle.

Ante la desesperación de no poder aspirar a ser alguien más, la vida le da una nueva oportunidad, la cual no debe desaprovechar si quiere triunfar en lo que siempre ha soñado. El problema está en que su mayor impedimento es el mismo, por lo que tendrá que superar sus mayores miedos para poder triunfar de una vez por todas. Puedes ver esta película en Netflix hasta el 31 de diciembre de este año.

¡Olvídate de mí! (Película)

Cómica, entretenida, emocionante y muy interesante. Con varias nominaciones en los Premios Oscar del 2004, ¡Olvídate de mí! Es considerada como uno de los mejores filmes de los 2010.

La actuación de Jim Carrey en esta película es espectacular, pocas veces se ha visto a este actor de comedia interpretar a un personaje dramático con tanta perfección. Este filme puede verse en Netflix hasta el 31 de diciembre de 2020.

Fargo (Película)

Cansado de que el padre de su esposa, un multimillonario amargado, le impida disfrutar de la enorme fortuna familiar, decide contratar a dos delincuentes para que secuestren a su mujer y cobren una enorme suma de dinero.

El objetivo de este hombre apocado y tímido es montar su propio negocio con el dinero del rescate. Pero lo que no sabe es que estos secuestradores son más torpes de lo que parecen. Fargo está disponible en Netflix hasta el próximo 31 de diciembre de 2020.

En busca del arca perdida (Película)

Considerado como uno de los mejores filmes de la saga Indiana Jones, En busca del arca perdida nos muestra los inicios de un profesor de arqueología que está dispuesto a enfrentar peligrosas aventuras con tal de conseguir reliquias históricas de inmenso valor.

Luego de haber completado una difícil misión en territorio sudamericano, el gobierno estadounidense lo envía en búsqueda del Arca de la Alianza, lugar en donde se conservan las tablas que Dios le entregó a Moisés. Si nunca viste esta película y te interesa el argumento de la misma, tienes tiempo hasta el 31 de diciembre para verla en Netflix.

La Oficina (Serie)

La versión americana de la serie británica The Office ha conquistado a millones de personas al rededor del mundo. La misma posee 9 temporadas y nos retrata el comportamiento de los miembros de una empresa papelera.

Al mejor estilo “documental”, La Oficina logró consagrarse como una de las mejores series de comedia de la historia. En total son 188 episodios que deberías obligarte a ver antes de que abandone Netflix (31 de diciembre de 2020).

Sin nada más que añadir al respecto, te recomendamos que chequees cuáles son los estrenos que llegaron a Netflix España en noviembre de 2020, no vaya a ser cosa que te pierdas una serie o película que podría llegar a ser de tu interés. Es importante aclarar que todo este contenido dejará de estar disponible el 1 de enero del 2021. Pasada esa fecha, ya no podrás ver estas películas y series en Netflix.