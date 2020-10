El mes del terror y la cerveza finaliza y es momento de dar paso a noviembre. En octubre, Netflix trajo más de 50 nuevos títulos a su catálogo, y el penúltimo mes del año no será diferente. La plataforma quiere que sus usuarios nunca se queden sin contenido y por eso los estrenos de Netflix España en noviembre de 2020 son numerosos. ¿Quieres saber lo que llegará?

Todas las películas que se estrenan en Netflix España en noviembre de 2020

Para este mes, Netflix trae 14 nuevas películas a su plataforma, y con muchas de ellas se deja ver que la Navidad está por llegar. De hecho, 4 de las 14 se mueven bajo esta temática, pero definitivamente no son el mejor estreno del mes.

En noviembre, Jason Momoa llega a Netflix con su película Aquaman, una de las mejores cintas de superhéroes de los últimos años. ¿Quieres saber qué otros filmes se estrenan? Entonces échale un ojo a esta lista:

Citation – 5 de noviembre.

Operación feliz Navidad – 5 de noviembre.

Bob Esponja: un héroe al rescate – 5 de noviembre.

What we wanted – 11 de noviembre.

Jingle Jangle: a Christmas journey – 13 de noviembre.

La vida por delante – 13 de noviembre.

Navidad Xtraterrestre – 20 de noviembre.

Dolly Parton: Navidad en la Plaza – 22 de noviembre.

Notes for my son – 24 de noviembre.

Mosul – 26 de noviembre.

Aquaman – 26 de noviembre.

Call – 27 de noviembre.

Dont listen* – 27 de noviembre.

Finding Agnes – 30 de noviembre.

Todas las series que Netflix España estrenará en noviembre de 2020

Aunque la lista de películas se hace un poco corta, no sucede así con la de series. Para noviembre, Netflix España estrena 20 series entre novedades absolutas y nuevas temporadas. De todos los títulos, definitivamente el más esperado es la cuarta temporada de The Crown, la serie sobre la reina Isabel II de Reino Unido.

Sin embargo, eso no significa que no haya más nada interesante, porque las series estrenadas por Netflix España en noviembre de 2020 dan para todos. Habrá comedias románticas con Love & Anarchy, terror con Paranormal, drama de época con la cuarta temporada de Outlander y más.

¿Me oyes? (temporada 2) – 1 de noviembre.

Gabby’s dollhouse – 3 de noviembre.

Felix Lobrecht: hype – 3 de noviembre.

Love & anarchy – 4 de noviembre.

Paranormal – 5 de noviembre.

Outlander (temporada 4) – 5 de noviembre.

Country ever after -6 de noviembre.

Undercover: operación Éxtasis (temporada 2) – 8 de noviembre.

Dash y Lily – 10 de noviembre.

The Liberator – 11 de noviembre.

Los favoritos de Midas – 13 de noviembre.

(Re)cambio de princesa – 13 de noviembre.

The Crown (temporada 4) – 15 de noviembre.

Holiday Home Makeover with Mr. Christmas – 18 de noviembre.

Hillbilly: una elegía rural – 22 de noviembre.

Dragons rescue riders: Huttsgalor Holiday – 24 de noviembre.

El timador timado (temporada 2) – 25 de noviembre.

Crónicas de Navidad 2 – 25 de noviembre.

Sugar Rush: Navidad (temporada 2) – 27 de noviembre.

A queen is born – Por determinar.

Netflix España estrenará 4 documentales en noviembre de 2020

Netflix España no deja nada sin cubrir, y también estrenará 4 documentales en noviembre. De ellos, el más curioso es We are the champions, que no es un documental de Queen. En este docu registra las competiciones “deportivas” más inusuales del mundo.

No hablamos del fútbol, beisbol o las carreras de Fórmula 1, ni siquiera de los eGames, sino de cosas como: las carreras de quesos rodantes, comer chili picante, saltos de rana y más. Una verdadera oda a la curiosidad del mundo.

¿Hay más? Sí, porque también encontrarás un documental sobre Shawn Mendes, otro sobre el asesinato de la socióloga argentina María Marta y finalmente una producción sobre la danza del Cascanueces. ¿Cuándo se estrenarán?

We are the champions – 17 de noviembre.

Carmel, ¿quién mató a María Marta? – por determinar.

Shawn Mendes: In wonder – 23 de noviembre.

Dance Dreams: Hot Chocolate Nutcracker – 27 de noviembre.

Como pudiste ver, Netflix estrenará de todo este mes, y ya calientan motores para la temporada navideña. ¿Estás listo para no levantarte del sofá con tanto contenido por ver?