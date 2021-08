Cuando todo parecía indicar que Netflix se iba a tardar un poco más de lo normal en lanzar sus propios videojuegos, la cuenta oficial de Netflix Polonia en Twitter nos sorprende gratamente. Sin ningún tipo anuncio previo, Netflix ha estrenado su servicio de juegos en Polonia.

Tal y como mencionan en dicha cuenta, es un lanzamiento muy, pero muy preliminar, algo así como una beta para probar el servicio de juegos que está integrado en su aplicación.

Si bien ya se sabía que los juegos de Netflix iban a ser gratuitos con el pago de la suscripción, la puesta en marcha de este servicio así lo confirma. No solo los usuarios no tendrán que pagar de más para poder acceder a los mismos, tampoco tendrán que soportar anuncios publicitarios al momento de jugar (según lo informado por Netflix Polonia).

Por otro lado, ya se ha podido saber que no se tratan de juegos en streaming, como la película Black Mirror: Bandersnatch, si no de videojuegos que se instalarán en el móvil como cualquier otro título para Android.

Dentro de la app de Netflix para dispositivos móviles, los usuarios de Polonia podrán ver una nueva categoría llamada “Juegos”. Allí tendrán la posibilidad de instalar dos videojuegos:

Si los nombres de estos juegos te “suenan en la cabeza”, es porque los mismos ya habían sido lanzados en Android e iOS en 2017 y 2019 respectivamente. Ahora, solo podrán conseguirse desde la app Netflix.

Let’s talk Netflix and gaming.

Today members in Poland can try Netflix mobile gaming on Android with two games, Stranger Things: 1984 and Stranger Things 3. It’s very, very early days and we’ve got a lot of work to do in the months ahead, but this is the first step. https://t.co/yOl44PGY0r

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) August 26, 2021