Hace poco menos de dos meses, se filtró el rumor de que Netflix iba a meterse de lleno en el mundo de los videojuegos. Dicho rumor terminó siendo cierto, pues ahora la propia compañía ha confirmado (en su última presentación de resultados) que lanzará sus primeros juegos.

En la presentación que se llevó a cabo, Netflix anunció que sus primeros videojuegos solo podrán jugarse en dispositivos móviles. Además, a pesar de lo que muchos pensaban, estos juegos serán totalmente gratuitos, siempre y cuando se cuente con una suscripción activa.

¡Netflix lo confirma! Sus videojuegos serán exclusivos para móviles

El servicio de streaming de contenido más popular del mundo, Netflix, entiende que los videojuegos son otra categoría de entretenimiento más, por lo que complementar este mundillo con las películas y series tradicionales es relativamente sencillo (según ellos).

Si bien esto podría llegar a parecer algo nuevo para Netflix, la realidad es que no es tan así. La plataforma tiene algo de experiencia en el rubro, pues han lanzado series y películas interactivas (Black Mirror) en donde los usuarios deben tomar decisiones usando la pantalla táctil del móvil, o el mando del Smart TV.

Como bien mencionamos más arriba, sus primeros videojuegos solo podrán jugarse desde dispositivos móviles. Eso sí, el servicio de streaming de contenido planea expandir su catálogo hacia otras plataformas, siempre y cuando el proyecto les sea redituable.

Los juegos de Netflix serán gratis si ya lo pagas

El hecho de que los juegos que lanzará Netflix vayan a ser gratuitos para aquellos usuarios que tengan una suscripción activa, es sin lugar a dudas un plus muy importante.

Estos títulos, en principio, se ejecutarían de forma remota en los servidores de la plataforma. Si bien Netflix tiene servidores por todo el mundo, hay países en donde estos juegos podrían no llegar a estar disponibles, ¿por qué? Porque el juego por streaming requiere de una latencia baja para que el servicio funcione de forma óptima.

En resumen, los países en donde Netflix no dispone de servidores no podrán disfrutar de estos juegos. Lo mismo sucederá con aquellos usuarios que usan una VPN para ver Netflix, sistema que en este caso no funcionará para poder acceder a los juegos móviles que lanzará el servicio de streaming de contenido.