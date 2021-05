Puede que para algunas personas sea difícil de digerir, pero todo apunta a que las plataformas de juegos en streaming son el futuro de la industria. Es una forma muy económica de acceder a un catálogo increíble de juegos y, lo mejor, desde cualquier dispositivo. No necesitas una consola como ya no necesitas un reproductor Blu-ray para ver tus películas favoritas, todo lo haces vía Internet y es una pasada.

¿La prueba de que puede ser el futuro? Cada vez más compañías se unen a la fiesta de los juegos en streaming: Nvidia, Google, Apple o Microsoft ya tienen sus propias plataformas y hasta Amazon se sumó recientemente con Luna. Poco a poco otras empresas se van subiendo al carro y hoy los rumores apuntan a un nuevo jugador: Netflix podría lanzar su propio servicio de juegos en streaming para 2022.

Netflix competirá en el mercado de los videojuegos contra Google, Apple, Microsoft y más

Según informes de diferentes medios como The Information y The Verge, Netflix estaría allanando el camino para lanzar su plataforma de juegos en streaming. La compañía utilizaría una estrategia similar a la de Apple Arcade con juegos libres de compras integradas y sin publicidad. Además, comenzaría a recibir suscriptores cuando se presente en 2022.

El catálogo estaría formado por juegos desarrollados directamente por Netflix, además de otros títulos diseñados por estudios independientes (indies). Entonces, ¿no tendrá juegos AAA de grandes estudios? Hasta donde apuntan los rumores en este momento, no.

De ser así, Netflix se quedaría detrás de Xbox Game Pass, Google Stadia y Nvidia GeForce Now, pero podría haber una razón para ello: los rumores apuntan a un catálogo totalmente descargable como en Apple Arcade y no cualquier dispositivo sería capaz de ejecutar un triple A como CoD: Warzone, por ejemplo.

A todas estas, Reuters también tiró leña al fuego sugiriendo que Netflix está buscando un ejecutivo de juegos que supervise el desarrollo de la plataforma. Sí, la cosa parece ir muy en serio.

Los contenidos interactivos y basados en juegos no son extraños para Netflix

Puede que la noticia te tome por sorpresa, ya que Netflix es una plataforma de streaming para series y películas, no para juegos. Pero en la industria del entretenimiento hay que adaptarse para no morir y Netflix ya ha tenido experiencias cercanas con los videojuegos.

La más popular es Minecraft: Story Mode, una serie animada interactiva que permite a los usuarios elegir el camino a seguir en su aventura, hablar con ciertos personajes y hasta resolver acertijos. Cercano a este caso están otros contenidos como Black Mirror: Bandersnatch y Bear Grylls: You vs Wild, también interactivas.

Pero si esto no fuese suficiente prueba, también es importante recordar que Netflix es la plataforma que más contenido ha creado basándose en los videojuegos. Hay series como Castlevania o The Witcher que avalan esa afirmación, e incluso futuros proyectos como Resident Evil: oscuridad infinita o The Cuphead Show. Además, Netflix tiene muchas producciones propias que son potencialmente adaptables a un videojuego.

Netflix tiene buena relación con la industria de los videojuegos, así que lanzarse al agua con su propia plataforma de streaming no parece una locura. Estaremos atentos de cualquier novedad en los próximos meses. ¿Qué tal te parece esta noticia? ¿Estarías dispuesto a suscribirte?