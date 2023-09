Como cada año, SEGA se prepara para lanzar una nueva edición de su simulador de gestión de fútbol más famoso. Football Manager 2024 llegará este 6 de noviembre a todas las plataformas, lo cual incluye ordenadores Windows y Mac, consolas PS5, Xbox y Nintendo Switch, y móviles Android e iOS. Sin embargo, para estos últimos dispositivos el lanzamiento será algo diferente de lo habitual.

SEGA ha confirmado que Football Manager 2024 se lanzará en móviles de manera exclusiva a través de Netflix Games. Por si no lo sabes, desde hace un tiempo Netflix ha estado creando su propio catálogo de juegos para móviles como un beneficio adicional de su suscripción.

Así pues, Football Manager 2024 pasará a formar parte del catálogo de Netflix, por lo que si ya estás suscrito a la plataforma de streaming, no tendrás que pagar nada adicional para jugar a este juego. La mala noticia es que si no te interesa contratar Netflix y solo quieres pagar por tu Football Manager 2024 para móviles como lo has hecho todos los años, no podrás hacerlo.

Para aclarar, Football Manager 2024 no te exigirá tener una suscripción a Netflix si lo juegas en PC o consolas. Solo su versión para dispositivos Android e iOS requiere contratar este servicio de streaming, ya que es exclusiva de Netflix.

El juego se podrá descargar desde Google Play Store y App Store de forma totalmente gratuita. Sin embargo, cuando lo abras, te pedirá que inicies sesión con tu cuenta de Netflix. Y si tu cuenta no tiene una suscripción activa, se te denegará el acceso al juego.

Es una buena y mala noticia a la vez, puesto que si ya pagas Netflix, no tendrás que pagar los 9,99 € que habitualmente cuesta este juego, pero si solo te interesa el juego y no quieres Netflix, te están obligando a suscribirte a la plataforma para jugarlo. Por cierto, solo podrás jugar mientras tu suscripción esté activa (si dejas de pagar, te quitarán el acceso al juego).

Cabe destacar que, aunque tengas Netflix en tu PC o consola, no podrás jugar a Football Manager 2024 en esas plataformas gratis. Es posible que puedas hacerlo de forma no oficial con un emulador de Android para PC o con Google Play Games para PC, pero habrá que comprobarlo cuando esté disponible este 9 de noviembre.