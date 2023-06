¡Las aplicaciones que utilizan inteligencia artificial para aplicar efectos en fotografías parecerían ser infinitas! Tras el efecto que se hizo viral en TikTok, el cual le permite a cualquier persona convertirse en un personaje de The Last of Us, aparecieron más herramientas que utilizan la IA para ofrecer resultados asombrosos.

Un claro ejemplo de ello es lo que está pasando con ToonMe, aplicación que ha sido utilizada por miles de usuarios en TikTok y que permite convertir a cualquier persona en un personaje de GTA V. Si te interesa saber cómo descargarla y utilizarla, déjanos informarte que estás en el lugar adecuado.

Aquí vamos a explicarte en muy pocos pasos cómo hallar y usar el efecto de GTA V que dice “presente” dentro de la aplicación llamada ToonMe, ¡los resultados obtenidos con este filtro son asombrosos!

¿Cómo encontrar y usar el filtro de GTA V que es viral en TikTok?

Antes de que te mostremos el procedimiento que deberás llevar a cabo, deberás descargar e instalar la aplicación ToonMe en tu terminal. Puedes obtenerla de forma gratuita desde el cajetín de descarga que te brindamos al final de este párrafo.

Una vez que hayas instalado la respectiva app en tu móvil, podrás acceder al filtro de GTA V siguiendo cada uno de los pasos que te dejamos a continuación.

Primero tienes que abrir la app ToonMe desde tu terminal.

desde tu terminal. Una vez dentro de la aplicación, debes pinchar en “Omitir” (abajo a la derecha de la pantalla).

ToonMe te ofrecerá una prueba gratuita, obvia esta promoción y pincha en el signo “X” que aparece arriba a la izquierda.

Dale al botón que dice “Rechazar prueba gratuita”.

Aparecerán varios efectos, pincha sobre el que muestra a una mujer que tiene un pequeño perro entre sus brazos (el nombre del efecto es Kate P).

(el nombre del efecto es Kate P). Dale a la opción llamada “Conceder permiso”.

Pulsa en “Permitir” para que la app tenga acceso a tu galería de imágenes.

Selecciona la imagen a la que le deseas aplicar el filtro.

Pincha sobre la pequeña flecha que se muestra en la esquina inferior derecha de la pantalla.

que se muestra en la esquina inferior derecha de la pantalla. Espera a que la app aplique el filtro de GTA V (este procedimiento puede llegar a tardar hasta 5 minutos).

(este procedimiento puede llegar a tardar hasta 5 minutos). Una vez aplicado el filtro, pincha en los tres pequeños puntos verticales (arriba a la derecha de la pantalla).

(arriba a la derecha de la pantalla). Y, por último, dale al botón que dice “Guardar al dispositivo” para que el resultado final se almacena en tu teléfono.

Por otro lado, si te apasionan este tipo de efectos, te recomendamos echarle un vistazo al filtro que te transforma en un personaje de Red Dead Redemption 2. Eso sí, para poder usar ese efecto en concreto, deberás utilizar otra aplicación.

Sin nada más que añadir, en caso de que quieras efectuar el trend de TikTok en el que se usa el filtro de GTA V, deberás descargar CapCut en tu móvil y utilizar la plantilla que te dejamos al final de este artículo.

Enlace | Plantilla de CapCut de GTA V