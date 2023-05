A pesar de que la “fiebre” por The Last of Us ha disminuido, pues la serie del aclamado videojuego de PlayStation finalizó su primera temporada a principios del mes de marzo de este año, los aficionados de este escenario apocalíptico han vuelto más fuertes que nunca.

Si sueles mirar TikTok al menos 30 minutos al día, de seguro te han salido vídeos en donde miles de usuarios utilizan un filtro de The Last of Us que les permite convertirse en un personaje de dicha serie/videojuego.

Buscando durante horas en Internet, hemos podido dar con el filtro que logra transformar a cualquier persona en un personaje de The Last of Us. ¿Te interesa saber cómo encontrarlo y usarlo? Sigue leyendo y descúbrelo con tus propios ojos.

Así puedes encontrar y usar el filtro de The Last of Us que es viral en TikTok

Antes de que te mostremos paso a paso cómo usar este efecto, es imprescindible aclarar que el mismo no está presente en TikTok. En resumen, deberás descargar la aplicación Photoleap, la cual permite acceder a este filtro de forma gratuita y desde cualquier dispositivo móvil.

Una vez que hayas descargado e instalado la app en cuestión (podrás bajarlas desde los enlaces que te dejamos arriba de este párrafo), tendrás que seguir los pasos que te mostramos a continuación:

Lo primero que tienes que hacer es abrir la app Photoleap desde tu móvil.

desde tu móvil. Una vez que estés dentro de la misma, tendrás que pinchar sobre la opción que dice “Transformar con IA”.

Por consiguiente, deberás darle al botón llamado “Continuar”.

Otórgale los permisos necesarios para que pueda acceder a tu galería de imágenes.

Selecciona la fotografía que quieres utilizar para aplicar el filtro de The Last of Us.

para aplicar el filtro de The Last of Us. Con la imagen ya seleccionada, deberás esperar a que Photoleap la analice.

Luego, tendrás que pinchar en “Personalizar” (se ubica en la parte inferior izquierda de la pantalla).

Pincha en el apartado que dice “Describe la transformación que quieres hacer”.

Escribe “The Last of Us”, y luego pincha en la flecha que se muestra a la derecha.

que se muestra a la derecha. Aguarda un par de segundos para que la app aplique el filtro.

para que la app aplique el filtro. Una vez terminado, podrás ver el resultado final moviendo la barra vertical hacia la izquierda.

Incluso, si así lo deseas, puedes pinchar en “Guardar” para que se almacene la imagen en tu móvil.

Cabe destacar que esta app usa inteligencia artificial para lograr el efecto deseado, ¿qué quiere decir esto? Que podrías obtener diferentes resultados con una misma fotografía.

Por último, pero no por eso menos importante, si quieres compartir tu creación en TikTok, tendrás que utilizar la plantilla de CapCut que han empleado otros usuarios dentro de la red social. Puedes acceder de forma directa a dicha plantilla desde el enlace que te dejamos al final del artículo.

Enlace | Plantilla de CapCut de The Last of Us