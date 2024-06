TikTok no es solo una plataforma en donde se sube contenido, también es una red social en donde los usuarios pueden compartir creaciones, opiniones y hasta crear memes. Durante estos últimos años, la plataforma en cuestión ha sido una de las pioneras en lo que a viralización de memes respecta.

Gracias a los avances de la inteligencia artificial, los memes han evolucionado. El más claro ejemplo de ello es el trend llamado Tú no tienes flow, el cual ha inundado TikTok con vídeos muy divertidos que tienen como protagonistas a los propios usuarios.

Si has visto estos vídeos y quieres divertirte utilizando tus propias fotografías, no deberás ser un experto en edición de vídeo, pues utilizando Viggle y descargando CapCut en tu dispositivo móvil, podrás hacer el vídeo Tú no tienes flow en un abrir y cerrar de ojos.

¿Cómo hacer el vídeo Tú no tienes flow en TikTok?

Para que no pierdas tiempo buscando en Internet cómo sumarte a este trend viral, aquí te mostraremos paso a paso cómo crear tu propio vídeo de Tú no tienes flow. Eso sí, deberás descargar CapCut en tu teléfono, pues es la herramienta de edición que tendrás que utilizar para realizar el trend de forma correcta.

Lo primero que tienes que hacer es entrar en el sitio web de Viggle. Una vez dentro del mismo, deberás pinchar sobre el botón de color verde que dice “Join The Beta”.

Viggle te pedirá que crees una cuenta. Recomendamos usar Google para acelerar el proceso de registro.

Si elegiste Google, tendrás que seleccionar tu cuenta.

Por consiguiente, deberás pinchar sobre la opción que dice “Continuar”.

Una vez completado el registro, tendrás que presionar en el signo “+” que se ubica en la parte inferior de la pantalla.

Ingresarás en la pantalla de creación de Viggle. Allí tendrás que pinchar en la primera opción, la cual dice “Add video”.

Se abrirá una ventana en la que te mostrarán qué tipo de vídeos acepta Viggle. Pincha en “Upload”.

Tendrás que descargar el vídeo de Tú no tienes flow que han utilizado los demás usuarios en TikTok. Si bien hay varias opciones, nosotros aconsejamos descargar este vídeo. Una vez descargado, deberás subirlo a Viggle .

Con el vídeo ya subido, tendrás que pinchar en "Add photo".

Viggle te indicará que la foto debe mostrar a una persona de cuerpo completo . Pincha en “Upload”.

Selecciona la foto que quieres utilizar para hacer el trend.

para hacer el trend. Una vez elegida, pincha en “Listo”.

En “Background” deberás elegir la opción “Green”, y luego pinchar sobre “Generate”.

Deberás aguardar a que Viggle genere el vídeo, esto puede tardar de 30 minutos a 1 hora (dependiendo de en qué lugar estés en la cola de espera).

Pasado ese tiempo, tendrás que pinchar sobre el resultado final.

Luego tendrás que presionar sobre “Download”.

Una vez descargado el vídeo, tendrás que usar esta plantilla de CapCut.

Cuando se abra CapCut, tendrás que pinchar en “Utilizar plantilla”.

Deberás elegir la primera opción, y luego seleccionar la foto que quieres que aparezca de fondo (debería ser la misma imagen que utilizaste para hacer el trend).

Pincha en la segunda opción, y luego selecciona el vídeo que has creado en Viggle.

, y luego . Habiendo seleccionado la foto y el vídeo, tendrás que presionar en “Siguiente”.

Dale al botón que dice “Exportar”.

Y, por último, pincha en “Exportar sin marca de agua”. Esto hará que se abra tu cuenta de TikTok, la cual te permitirá subir el vídeo que has creado en CapCut.

Es necesario aclarar que hay ocasiones en las que Viggle funciona mal, o bien está caído. Para estas situaciones, lo mejor es acceder a esta IA a través de Discord. Así mismo, aconsejamos utilizar una foto de buena calidad para que el vídeo Tú no tienes flow no se vea pixelado (la IA reemplaza el vídeo original con la imagen seleccionada).