Tras el increíble impacto que ha tenido el filtro de The Last of Us 2 en TikTok y demás redes sociales, varios usuarios comenzaron a viralizar una campaña del mismo estilo que sin lugar a dudas ha llamado la atención de miles de personas.

En resumen, se trata de un efecto que convierte a cualquier persona en un personaje de Red Dead Redemption 2, popular videojuego basado en el lejano oeste que logró alzarse con muchísimos premios al momento de salir al mercado.

Si has visto los vídeos en donde esos usuarios se convierten en un personaje de Red Dead Redemption 2, tenemos muy buenas noticias para ti. Aquí te explicaremos en muy pocos pasos cómo encontrar y usar ese filtro, ¡es más sencillo de lo que piensas!

Así puedes transformarte en un personaje de Red Dead Redemption 2 con este filtro

A diferencia de otros efectos, como por ejemplo el que te permite descubrir cómo te verías en Zelda: Tears of the Kindgom, tendrás que descargar una app llamada Photoleap para poder utilizar el filtro de Red Dead Redemption 2. Puedes descargar esta aplicación de forma gratuita desde los enlaces que te dejamos a continuación.

Si ya la has descargado e instalado en tu terminal, tendrás que seguir todos los pasos que te mostramos aquí:

Para comenzar, deberás abrir la aplicación Photoleap desde tu dispositivo móvil.

desde tu dispositivo móvil. Dentro de la misma, tendrás que pinchar en “Accept and continue”.

Luego, deberás registrarte para poder acceder a las funciones que ofrece la aplicación de edición de fotografías (puedes usar tu cuenta de Facebook o Gmail para agilizar el registro).

que ofrece la aplicación de edición de fotografías (puedes usar tu cuenta de Facebook o Gmail para agilizar el registro). Habiéndote registrado de forma correcta, tendrás que pinchar sobre el apartado llamado “AI Selfies”.

Presiona sobre el botón que dice “Accept and continue”.

Dale al botón “Permitir” para que Photoleap pueda visualizar tu galería de imágenes.

Selecciona la fotografía que quieres utilizar .

. Una vez elegida, pincha en “Custom”.

Escribe el siguiente comando: “Read Dead Redemption 2”. Una vez escritas esas palabras, pincha en la pequeña flecha que se muestra a la derecha .

. Espera un par de segundos para que Photoleap efectúe la respectiva conversión. Si te gusta el resultado final, pincha en “Save”.

Aguarda a que se convierta la imagen.

Y, por último, vuelve a pinchar en “Save” para que la fotografía se almacene en tu móvil.

Sin nada más que añadir al respecto, en caso de que quieras subir tu creación a TikTok, desde aquí aconsejamos usar CapCut, pues todos los usuarios que han realizado este “trend”, usaron una plantilla para obtener mejores resultados.