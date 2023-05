¿Quieres saber cómo te verías su fueras un personaje de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom? Pues has llegado al lugar indicado. Así como ya te explicamos cómo usar el filtro de personaje de Studio Ghibli y de The Last of Us, ahora llega el momento de que descubras cómo convertirte en un personaje de Zelda en pocos pasos.

Cómo usar el filtro de cómo te verías en Zelda: Tears of the Kingdom

Lo primero que debes saber es que el filtro de Zelda: Tears of the Kingdom es de una aplicación llamada Restyle. Esta se puede descargar de manera gratuita desde la Play Store y App Store. Desafortunadamente, aunque ofrece un montón de filtros y efectos gratuitos, el filtro THE LEGEND es de pago. Esto significa que tienes que suscribirte a la app para usarlo (3,99 € / semana). Una vez que ya la tengas, solo tienes que seguir estos pasos para convertir tu selfie en una de un personaje del Zelda:

Para empezar, tienes que descargar la app Restyle en tu móvil desde la tienda de aplicaciones (aquí abajo te dejamos el cajetín de descarga).

en tu móvil desde la tienda de aplicaciones (aquí abajo te dejamos el cajetín de descarga). Ahora abre la app y, si es la primera vez que la usas, tendrás que pulsar en «Choose a Photo to Restyle» y elegir una selfie de tu galería. Al hacerlo, la app te generará una muestra de uno de sus filtros y te ofrecerá su servicio de suscripción. Aquí tienes que elegir el plan de suscripción que prefieras.

y, si es la primera vez que la usas, tendrás que pulsar en «Choose a Photo to Restyle» y elegir una selfie de tu galería. Al hacerlo, la app te generará una muestra de uno de sus filtros y te ofrecerá su servicio de suscripción. Aquí tienes que elegir el plan de suscripción que prefieras. Una vez dentro de la aplicación, desliza hacia abajo en el apartado «Photo Restyles» hasta encontrar el filtro THE LEGEND . Presiona sobre él y concédele a la app el permiso para acceder a la galería de fotos de tu móvil.

. Presiona sobre él y concédele a la app el permiso para acceder a la galería de fotos de tu móvil. Por último, solo tienes que elegir la foto pulsando sobre ella y esperar unos segundos para ver cómo te verías si fueras un personaje de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Además, puedes usar los botones que aparecen debajo de la foto para guardarla en tu galería o para publicarla en tus redes sociales.

¿No quieres pagar la suscripción de Restyle? Pues existe una forma de probar gratis el filtro de Zelda: Tears of the Kingdom. Lo único que debes hacer es buscar en un repositorio de apps de Internet una versión modificada (MOD) del APK de Restyle. Estas versiones ofrecen las funciones de pago de una aplicación (como el filtro THE LEGEND) de manera gratuita. Si decides hacerlo, ten en cuenta que es bajo tu responsabilidad.