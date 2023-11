Finalmente llegó el 5 de noviembre y POCO presentó el que quizás sea su gama baja más completo de la temporada: el nuevo POCO C65. Luego de varios rumores sobre sus posibles especificaciones, hoy este dispositivo es una realidad.

¿Qué puedes esperar de él? ¿Cuáles son sus características? ¿Es un buen salto respecto a su predecesor? Te contamos todos los detalles del POCO C65, un móvil de menos de 150 € que será un superventas seguro.

Todas las especificaciones del POCO C65

Características POCO C65

Dimensiones y peso 168 x 78 x 8,09 mm. 192 gramos. Pantalla 6,74″ HD+ (1600 x 720 píxeles) con relación de aspecto 20:9, panel IPS LCD, tasa de refresco de 90 Hz, brillo máximo de 600 nits (HBM), certificaciones TÜV Rheinland Low Blue Light y Flicker Free, notch y protección Gorilla Glass. Procesador MediaTek Helio G85 con gráfica Mali-G52 MC2. RAM 6 / 8 GB LPDDR4X. Almacenamiento 128 / 256 GB en formato eMMC 5.1 (ampliable con microSDXC). Cámara trasera Doble:

Principal de 50 MP con f/1.8 y PDAF.

Macro de 2 MP con f/2.4.

Flash LED. Cámara frontal 8 MP con f/2.0. Conectividad y extras USB C, WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 4G, GPS + GLONASS + GALILEO + BDS + QZSS, Bluetooth 5.0, radio FM, lector de huellas lateral y jack de audio de 3,5 mm. Batería 5000 mAh con carga rápida de 18 W. Sistema operativo Android 13 bajo MIUI 14. Lee también: Estos móviles de menos de 200 euros te sorprenderán con todo lo que ofrecen [edición 2023]

Sin lugar a dudas, una de las cosas que más gustó del POCO C55 fue su trasera de cuero vegano, pero esta no está en su sucesor. No obstante, esto no tiene por qué ser algo totalmente negativo, especialmente cuando POCO te compensará con creces.

En el C65 encontrarás una típica trasera de plástico monocromático (un solo color), pero el diseño de este dispositivo se ve mucho mejor al de la generación pasada. ¿Las razones? Los laterales ahora son totalmente rectos y el módulo de cámaras parece que estuviese ahí, pero realmente se integra a la trasera.

Aparte, el notch para la cámara frontal sigue presente, pero ahora es más pequeño. También da el salto al conector USB-C, algo que realmente hizo falta en la generación anterior. Y si te preguntas si el POCO C65 tiene conector de 3,5 mm para auriculares, debes saber que sí.

Junto a esto, POCO decidió que también era buena idea mejorar la pantalla. Lo primero fue hacerla levemente más grande (6,74” vs. 6,71”), luego subir su frecuencia hasta 90 Hz y por último mejorar sus emisiones de luces azules como para obtener la certificación TÜV Rheinland Low Blue Light. Vamos, que hay mejoras importantes en estos dos apartados, pero no son los únicos.

Mismo procesador, pero más RAM, mejor potencia de carga y una cámara auxiliar superior

Un elemento en el que el POCO C65 no mejora respecto al C55 es en su procesador. Ambos usan el mismo MediaTek Helio G85, un chipset modesto con conectividad 4G, pero ciertamente muy cumplidor.

Lo que sí mejora es la RAM, pues desaparece la versión de 4 GB, la de 6 GB pasa a ser la base y se estrena la de 8 GB. Una situación similar sucede con el almacenamiento, ya que no existe la capacidad de 64 GB. Ahora las configuraciones son de 128 o 256 GB, pues se dobló la capacidad máxima. Android y MIUI también mejoran, pues el POCO C65 cuenta con Android 13 y MIUI 14. ¿Será este POCO capaz de dar el salto a HyperOS? Seguramente sí.

Y ¿qué tal va de cámaras? El POCO C65 mantiene el sensor principal de 50 MP con f/1.8 y PDAF del C55. No obstante, le acompaña con una cámara macro de 2 MP, mucho más útil que el sensor de profundidad de 0,08 MP del C55.

La última novedad la encontrarás en el sistema de energía. El POCO C65 sigue teniendo una batería de 5000 mAh, pero ahora es compatible con carga rápida de 18 W. Esta potencia es casi el doble que la del C55, aunque el POCO C65 incluye un cargador estándar de 10 W en la caja.

Precio y disponibilidad del POCO C65

Como tiende a ser costumbre para los móviles de POCO, el C65 fue presentado en India, aunque sabemos que se venderá globalmente. ¿Cuándo? La compañía no reveló información al respecto, pero seguro será en los próximos días.

Respecto al precio, POCO ya había confirmado cuánto costará el POCO C65 en preventa, pero ahora también sabemos cuál será su precio regular. Ojo, los precios se anunciaron en dólares y nosotros te diremos su valor en euros al cambio, pero en España seguro serán un poco más caros. Te lo dejamos a continuación: