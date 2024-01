Hace unos días Infinix amplió su serie Smart 8 con el sorpresivo lanzamiento del Smart 8 Pro. Ahora, la firma vuelve a repetir la fórmula con otro smartphone adicional del que ya estábamos avisados, el Infinix Smart 8 Plus.

Por su nombre, todos pensaríamos que es un móvil superior a otros de la serie, pero en los cuarteles de Infinix como que no saben mucho de inglés. ¿Quieres saber por qué lo decimos? Descubre acá las especificaciones del Infinix Smart 8 Plus para que te enteres y te lleves una sorpresa, quizás para mal.

Todas las especificaciones del Infinix Smart 8 Plus

Características Infinix Smart 8 Plus

Dimensiones y peso

163,65 x 75,7 x 8,95 mm. 204 gramos. Pantalla 6,6″ HD+ (1612 x 720 píxeles) con relación de aspecto 20:9, panel IPS LCD, brillo de 500 nits, frecuencia de actualización táctil de 180 Hz y tasa de refresco de 90 Hz. Procesador MediaTek Helio G36 con gráfica Mali-G57 MC1. RAM 4 GB LPDDR4X. Almacenamiento 64 GB / 128 GB en formato UFS 2.2, ampliable hasta 2 TB. Cámara trasera Principal de 50 MP con f/1.85 y AF.

Lente auxiliar con IA y f/2.0

Flash LED. Graba en 1080p a 30 FPS. Cámara frontal 8 MP con f/2.0. Conectividad y extras USB C, WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 4G, GPS, Bluetooth 5, jack de audio de 3,5 mm, OTG y lector de huellas lateral. Batería 6000 mAh con carga rápida de 18 W. Sistema operativo Android 13 Go bajo XOS 13. Lee también: Nuevo SwitchBot S1: el primer robot del mundo capaz de rellenar un humidificador

El Infinix Smart 8 Plus mejora su batería y carga, pero su rendimiento se va al suelo con el Helio G36

El Infinix Smart 8 Pro nos pareció un móvil con un nombre poco acertado, pero que quizás era un simple desliz. Estamos acostumbrados a que las versiones “Pro” de los smartphones sean superiores a las estándar, pero meter más RAM y usar un procesador mucho menos potente no nos parece muy “Pro”.

Ahora, nos damos cuenta de que aquello fue totalmente intencional, pues el Infinix Smart 8 Plus sufre el mismo problema. “Plus” se traduce como “más” y lo único extra que tiene este modelo respecto al estándar es su batería de 6000 mAh y carga rápida de 18 W.

Seguramente pensarás “todo está bien entonces, ¿no?”. Nos gustaría decir que sí, pero el Smart 8 Plus tiene el mismo problema del Pro: utiliza el procesador MediaTek Helio G36, que es muy inferior al Unisoc T606 del Smart 8 y 8 HD, que le dobla en rendimiento. Sabemos que Infinix busca mantener buenos precios, pero no entendemos cómo las versiones Pro y Plus pueden tener la mitad de potencia que las versiones estándar y HD.

De resto, este móvil es exactamente igual al resto de sus hermanos: tiene una pantalla IPS de 6,6 pulgadas con resolución HD+ y frecuencia de 90 Hz, 4 GB de RAM, almacenamiento de 64 o 128 GB, Android 13 Go bajo XOS 13, una cámara trasera de 50 MP con lente AI auxiliar y una frontal de 8 MP.

Incluso su diseño es el mismo del resto de la serie, con traseras de plástico que simulan el metal cepillado, un gigantesco módulo de cámaras y sendos marcos para la pantalla. Asimismo, mantiene la conectividad 4G de sus hermanos.

Precio y disponibilidad del Infinix Smart 8 Plus

Aunque fue presentado oficialmente, Infinix no reveló ni el precio ni la fecha de lanzamiento oficiales del Smart 8 Plus. Sin embargo, pudimos encontrar su versión de 6 GB + 64 GB en una tienda pakistaní a 25999 rupias pakistaníes, que son unos 85,5 euros al cambio. Está disponible en negro, blanco galaxia y dorado brillante.