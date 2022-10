Si tuviste un smartphone muy básico en los últimos años, seguramente sabrás de la existencia de Android Go. Esta edición es una versión ligera de Android, optimizada especialmente para dispositivos con muy pocos recursos. Actualmente, Android Go está presente en más de 250 millones de dispositivos, según la propia Google, lo que deja ver su importancia en el mercado.

Con el lanzamiento oficial de Android 13 hace algunas semanas, era cuestión de tiempo para que Android Go se actualizase. El momento ya llegó, pues Google presentó oficialmente Android 13 (Go edition), una versión cargada de novedades que se enfocará en tres cosas, según Google: confiablidad, facilidad de uso y personalización.

Android 13 (Go edition) se pasa a Material You y tendrá actualizaciones directamente desde Google Play

Una de las deudas de Google con su versión ligera de Android era Material You, pues Android 12 (Go edition) no recibió este lavado de cara. Con Android 13 (Go edition) saldan ese pendiente, ya que se adopta formalmente la nueva interfaz de Android. Ahora, podrás elegir un wallpaper para tu móvil y luego seleccionar entre cuatro esquemas de color recomendados para combinar el resto de la interfaz.

Junto a esto, la otra gran novedad que llega a Android 13 (Go edition) tiene que ver con sus actualizaciones. Hasta ahora, la responsabilidad de actualizar el sistema estaba en mano de los fabricantes, que en muchas ocasiones tardaban demasiado en implementarlas. Esto ya no será así, porque Google tomará el toro por los cuernos al enviar las actualizaciones de sistema directamente desde Google Play.

¿El objetivo? Como podrás imaginar, que las actualizaciones importantes lleguen antes y con regularidad a los dispositivos con Android 13 (Go edition). Además, este tipo de actualizaciones requiere menos espacio de almacenamiento, un punto crítico en los móviles que llevan esta subversión de Android.

Este tipo de actualizaciones a través de Google Play existen en Android desde hace algunos años, pero pocas veces se utilizan para hacer grandes cambios. En Android 13 (Go edition) será distinto, porque Google sí que introducirá novedades relevantes de esta manera, tal como sucede en Wear OS.

Google Discover en el inicio, permisos de notificaciones y más

Más allá de las dos características anteriores, Android 13 (Go edition) también recibió algunas novedades adicionales. La primera tiene que ver con Google Discover, que ahora será accesible desde la pantalla de inicio con solo deslizar tu dedo hacia la derecha. Esto es algo que se adopta desde la versión estándar de Android, porque hasta ahora era necesario abrir Google Go para llegar a Discover.

¿Y el resto? Bueno, Android 13 (Go edition) también rescatará algunas características de Android 13, como los permisos para las notificaciones, las preferencias de idioma para cada app y más.

¿Cuándo llegarán Android 13 (Go edition) a los móviles de gama baja? ¿Será más pesado?

Pese a haberse presentado formalmente, Android 13 (Go edition) no llegará al mercado hasta 2023. No hay una fecha específica, sino que será durante el transcurso del año, cuando se lancen los dispositivos que lo traerán de fábrica.

Finalmente, con la presentación se confirmó un rumor que venía sonando desde hace meses: Android 13 (Go edition) será más pesado. Originalmente, Android Go era compatible con móviles de 512 MB de RAM. Luego, con Android 11 Go, este requisito se elevó hasta 1 GB. Ahora, Android 13 (Go edition) requerirá un mínimo de 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento para funcionar.

Es un aumento considerable, ya que se dobla la cantidad mínima de RAM necesaria. Sin embargo, también es cierto que hoy por hoy no se lanzan dispositivos nuevos con menos de 2 GB de RAM, así que no debería haber problemas.

¿Te parece que Google tomó el camino correcto?