Android Go es la versión reducida de Android que Google lanzó en 2017 para smartphones lentos o con recursos limitados. En otras palabras, es un Android con menos funciones, pero más ligero. Según la propia Google, ya hay más de 200 millones de personas utilizando activamente teléfonos con Android Go, lo cual es bastante impresionante.

Cada año Google lanza una nueva versión de este sistema operativo para ponerse a la par con las novedades de su Android completo. Android 12 Go promete una experiencia más rápida, más inteligente y más respetuosa con la privacidad para los smartphones más baratos que llegarán en 2022. Vamos a conocer todos los detalles de esta última iteración de Android Go.

Todas las novedades y mejoras de Android 12 (Go Edition)

Empecemos con lo bueno que traerá Android 12 Go a la gama de entrada de los smartphones Android. Aquí te resumimos todas sus mejoras y novedades:

Más velocidad al abrir una app : las aplicaciones se abrirán un 30 % más rápido y con una animación más suave, en comparación a Android 11 Go.

: las aplicaciones se abrirán un 30 % más rápido y con una animación más suave, en comparación a Android 11 Go. Menor consumo de batería y RAM : las apps que llevas tiempo sin usar hibernarán automáticamente para ahorrar batería y espacio en la RAM. Cuando esto ocurra, recibirás una notificación.

: las apps que llevas tiempo sin usar hibernarán automáticamente para ahorrar batería y espacio en la RAM. Cuando esto ocurra, recibirás una notificación. Papelera de reciclaje : el explorador de archivos predeterminado (Files Go) te permitirá recuperar los archivos borrados en los 30 días siguientes después de su eliminación.

: el explorador de archivos predeterminado (Files Go) te permitirá recuperar los archivos borrados en los 30 días siguientes después de su eliminación. Escucha y traducción automática de textos : en la pantalla de aplicaciones recientes habrá opciones para traducir o escuchar el texto de las apps que estás usando. Ojalá esta fuera una de las novedades de Android 12.

: en la pantalla de aplicaciones recientes habrá opciones para traducir o escuchar el texto de las apps que estás usando. Ojalá esta fuera una de las novedades de Android 12. Transferencia de aplicaciones sin apps de terceros : se podrán compartir apps con otros móviles más fácilmente a través de Nearby Share y Google Play.

: se podrán compartir apps con otros móviles más fácilmente a través de Nearby Share y Google Play. Mejor gestión de perfiles : será posible cambiar fácilmente a un perfil de invitado antes de compartir tu dispositivo, así como restablecer ese perfil una vez que la persona con la que compartiste haya terminado de usarlo. Los perfiles estarán disponibles directamente en la pantalla de bloqueo para simplificar este procedimiento.

: será posible cambiar fácilmente a un perfil de invitado antes de compartir tu dispositivo, así como restablecer ese perfil una vez que la persona con la que compartiste haya terminado de usarlo. Los perfiles estarán disponibles directamente en la pantalla de bloqueo para simplificar este procedimiento. Nuevo panel de privacidad : desde allí podrás ver qué permisos tiene cada aplicación y revocarlos. Además, habrá una barra de estado que te dirá cuándo tus aplicaciones están accediendo específicamente al micrófono o a la cámara.

: desde allí podrás ver qué permisos tiene cada aplicación y revocarlos. Además, habrá una barra de estado que te dirá cuándo tus aplicaciones están accediendo específicamente al micrófono o a la cámara. Permiso de ubicación aproximada: este nuevo permiso evitará que compartas tu ubicación exacta con las aplicaciones que lo solicitan. Y es que solo les dejarás ver dónde estás aproximadamente, lo cual no afectará en absoluto a las apps del tiempo, por ejemplo.

¡Y eso es todo! No son muchas novedades, pero algunas de ellas tienen pinta de ser muy útiles y de que realmente mejorarán la experiencia de usar este Android ligero.

Las 3 principales limitaciones que mantiene Android 12 (Go Edition)

Al ser una versión reducida de Android 12, es normal que esta edición Go tenga algunas limitaciones para mantener un rendimiento decente en móviles con poca RAM y procesadores modestos. De todas formas, vale la pena destacar lo que no encontrarás en Android 12 (Go Edition) para que no te lleves una decepción:

Incompatible con smartwatches o smartbands : Android 12 Go sigue siendo incapaz de emparejarse con Wear OS, Mifit, Zepp o aplicaciones de ese estilo que usan el sistema de notificaciones de Android.

: Android 12 Go sigue siendo incapaz de emparejarse con Wear OS, Mifit, Zepp o aplicaciones de ese estilo que usan el sistema de notificaciones de Android. No permite el uso de capas de personalización : quizás para algunos esto no es malo, pero hay que recordar que parte del atractivo de los móviles Xiaomi, Samsung, Pixel, entre otros, reside en las funciones que traen con su capa. Dichas capas no pueden ser usadas en Android Go (al menos no como las conocemos).

: quizás para algunos esto no es malo, pero hay que recordar que parte del atractivo de los móviles Xiaomi, Samsung, Pixel, entre otros, reside en las funciones que traen con su capa. Dichas capas no pueden ser usadas en Android Go (al menos no como las conocemos). Sus aplicaciones tienen menos funciones: Android Go solo es compatible con un conjunto de aplicaciones adaptadas para este sistema, las cuales básicamente son versiones recortadas en cuanto a funciones de las apps que solemos usar en Android.

Esas son las tres principales limitaciones que tenías que conocer. Por lo demás, Android 12 Go es un sistema operativo bastante bueno para el uso diario si no quieres gastar más de 100 € en un móvil Android.

Más información | Blog oficial de Google