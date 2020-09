Uno de los proyectos más esperados de Google, era Android Go. Hablamos de una versión del sistema operativo para móviles de la gran G que destaca por ser mucho más contenida, funcionando en teléfonos de gama entrada sin dificultad. Evidentemente, marcas como Xiaomi se subieron al carro lanzando teléfonos con este sistema, como el Redmi Go.

Hay que reconocer que, aunque hay unas cuantas cosas que no nos gustan de Android Go, sigue siendo una solución ideal para teléfonos muy baratos. Es cierto que pierdes funcionalidades (principalmente porque no todas las aplicaciones de Google Play están disponibles), pero a cambio puedes tener un teléfono de 50 euros con Android, un detalle a tener en cuenta, especialmente en países en vías de desarrollo. Y ahora, acaban de anunciar una nueva versión.

Android 11 Go aterriza con unas cuantas novedades

Sí, tras el lanzamiento oficial de Android 11 hace unos días, ahora le toca el turno a Android 11 Go Edition, anunciado por Google a través de su blog oficial. ¿Sus principales bazas? Aplicaciones más rápidas, además de coger las mejores novedades de la versión completa del sistema operativo para móviles de Google.

Y ojo, que se nota que el gigante con sede en Mountain View ha querido dar un completo lavado de cara a su herramienta. Al punto que, según datos de la compañía, Android 11 Go Edition carga las aplicaciones un 20 por ciento más rápido que su predecesor, haciendo que la experiencia de usuario sea mucho más agradable.

Navegación por gestos, permisos de un solo uso y más

Una de las grandes faltas de Android 10, fue la navegación por gestos, una característica que finalmente no aterrizó en la versión Go. Por suerte, Google ha recapacitado y ha decidido integrar esta herramienta en su SO.

Otra de las grandes novedades, es la posibilidad de dar permisos de un solo uso a una aplicación. De esta manera, solo podrá acceder a tu cámara, por poner un ejemplo, en el momento en el que estés utilizando la app. Cuando la cierres, perderá sus permisos.

Y no podemos olvidarnos de la mejora en la barra de notificaciones, ya que ahora tendrá una sección dedicada a los chats de aplicaciones de mensajería para que puedas acceder de forma más cómoda.

Por último, dentro de las novedades que llegan con Android 11 Go Edition, decir que las aplicaciones de Google optimizadas para Go, ahora contarán con nuevas funciones para que puedas sacarles más partido que nunca.



Teléfonos compatibles con Android 11 Go Edition

Respecto a los terminales compatibles con esta versión de Android, Google ha aumentado el soporte para que dispositivos con 2 GB de memoria RAM puedan funcionar con Android 11 Go Edition.

El motivo es muy simple: los teléfonos de gama entrada tienen prestaciones cada vez mejores, por lo que era de esperar que modelos más potentes puedan operar con esta versión del sistema operativo.

Además, los modelos con 2 GB contarán con dos ventajas: por un lado, las apps se abren un 20 por ciento más rápido, además de permitir hasta cuatro aplicaciones más en ejecución en segundo plano y hasta 900 MB de espacio libre.

¿Cuándo podremos disfrutar de esta actualización de Android Go en nuestros teléfonos? De momento el gigante americano ha confirmado fechas, por lo que habrá que esperar a que los fabricantes lo anuncien de forma oficial.