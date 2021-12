Hacer un buen regalo de Navidad es todo un dilema. Nadie quiere regalar algo que a la otra persona no le guste, pero si te excedes en gastos no llegas a fin de mes. Si estás en esta situación, te proponemos lo siguiente: regala un smartphone de 100 €. Hoy en día todos estamos enganchados a los teléfonos inteligentes, por lo que es imposible que a tu ser querido no le guste este regalo (sobre todo si le hacía falta uno).

Además, 100 € no es mucho como para dejarte en bancarrota. ¿Pero los móviles de 100 € no son lentos? Eso es cosa del pasado. La gama de entrada ha evolucionado tanto en los últimos años que ya es lo suficientemente potente para ofrecer un rendimiento excelente con WhatsApp, llamadas, redes sociales, juegos básicos y más. A continuación, te mostramos 5 ejemplos de móviles de 100 € muy buenos, perfectos para regalar en Navidad.

Estos son los 5 mejores móviles de 100 € para regalar esta Navidad

Para esta lista hemos fijado un precio máximo de 100 €. Sin embargo, nos tomamos la licencia de superar este límite con dos móviles, ya que solo queremos recomendarte terminales de marcas con muy buena reputación en cuanto a calidad de fabricación, optimización de Android y relación calidad / precio. ¿Estás listo para descubrir el móvil que regalarás en esta Navidad? Vamos allá…

Motorola Moto E20, un móvil económico con Android 11

El Moto E20 es el móvil económico más reciente que ha lanzado Motorola. Tiene un diseño precioso y un agarre ergonómico gracias a su tapa trasera texturizada con pequeños hexágonos. Aparte, es muy rápido pues usa un procesador de 8 núcleos con Android 11 Go (la versión más ligera de Android). ¡No tendrás problemas de rendimiento!

Su batería dura hasta 40 horas y tiene extras útiles, como el lector de huellas trasero y el botón dedicado para invocar al Asistente de Google. Incluso, posee protección IP52 contra agua y polvo. Ahora mismo solo vale 99 € en Amazon.

Especificaciones técnicas del Motorola Moto E20

Pantalla LCD : 6,5” HD+.

: 6,5” HD+. Procesador : Unisoc T606.

: Unisoc T606. Memoria : 2 GB de RAM y 32 GB (ampliable).

: 2 GB de RAM y 32 GB (ampliable). Cámara trasera : dual de 13 MP + 2 MP.

: dual de 13 MP + 2 MP. Batería: 4000 mAh con carga de 10 W.

Realme C21Y , diseño bonito y batería gigante

Si no te gusta Android Go, entonces ve a por el Realme C21Y. Utiliza Android 10 y también tiene un diseño chulísimo. Es perfecto para los que necesitan mucha autonomía, ya que monta una batería gigantesca de 5000 mAh que soporta carga rápida. Además, cuenta con una ranura para usar tres tarjetas a la vez: dos SIM 4G y una micro SD.

Por si fuera poco, toma fotos de calidad con su cámara triple potenciada por IA que graba en 1080p y que tiene modos geniales como el Chroma Boost o el Super NightScape. ¿Su precio? Apenas 98,99 € (en color azul).

Especificaciones técnicas del Realme C21Y

Pantalla LCD : 6,5” HD+.

: 6,5” HD+. Procesador : Unisoc T610.

: Unisoc T610. Memoria : 3 GB de RAM y 32 GB (ampliable).

: 3 GB de RAM y 32 GB (ampliable). Cámara trasera : triple de 13 MP + 2 MP + 2 MP con IA.

: triple de 13 MP + 2 MP + 2 MP con IA. Batería: 5000 mAh con carga de 15 W.

Samsung Galaxy A02s, calidad garantizada

Permítenos hacer trampa. Superamos el presupuesto inicial por solo 11 € para presentarte el genial Galaxy A02s de Samsung. Si no quieres arriesgarte con marcas que no conoces, este es el smartphone que debes regalar. Su funcionamiento es rápido y fluido, tiene una batería enorme, su diseño es estupendo y cuenta con almacenamiento ampliable hasta 1 TB.

Además, monta una cámara trasera muy completa con un sensor secundario dedicado a la lectura de profundidad y otro para el enfoque cercano. ¡Saca fotos geniales! Usa la capa de personalización One UI de Samsung que es de las mejores en la actualidad. En este momento, cuesta 111 € en Amazon.

Especificaciones técnicas del Samsung Galaxy A02s

Pantalla TFT : 6,5” HD+.

: 6,5” HD+. Procesador : de 8 núcleos.

: de 8 núcleos. Memoria : 3 GB de RAM y 32 GB (ampliable).

: 3 GB de RAM y 32 GB (ampliable). Cámara trasera : triple de 13 MP + 2 MP + 2 MP con IA

: triple de 13 MP + 2 MP + 2 MP con IA Batería: 5000 mAh con carga de 15 W.

Alcatel 1SE , el mejor en calidad / precio

Alcatel es una marca que destaca principalmente en la gama de entrada. Su superventas en este momento es el Alcatel 1SE que, con un precio de 93,25 €, es todo una ganga. Y es que es un móvil muy completo: tiene una cámara triple de calidad, mucha batería, Android 10 de fábrica, minijack, lector de huellas y hasta un botón dedicado al Asistente de Google.

Y por su rendimiento ni te tienes que preocupar, ya que monta un procesador de 8 núcleos acompañado por 3 GB de RAM. Su rendimiento con redes sociales, juegos sencillos y otras tareas básicas es fenomenal. La verdad es que por lo que cuesta, vale mucho la pena.

Especificaciones técnicas del Alcatel 1SE

Pantalla OLED : 6,22” HD+.

: 6,22” HD+. Procesador : Unisoc SC9863A.

: Unisoc SC9863A. Memoria : 3 GB de RAM y 32 GB (ampliable).

: 3 GB de RAM y 32 GB (ampliable). Cámara trasera : triple de 13 MP + 5 MP + 2 MP.

: triple de 13 MP + 5 MP + 2 MP. Batería: 4000 mAh.

Nokia C20, con gran soporte de Android

Otro smartphone muy bueno y barato con Android 11 Go que puedes comprar para Navidad es el Nokia C20. No tiene características especialmente destacadas con respecto a los móviles que presentamos antes, pero hay que recordar que Nokia es la marca de móviles que más actualiza Android. Así que con este smartphone tendrás actualizaciones de seguridad (y quizás hasta de sistema) garantizadas por años.

Tiene un diseño sobrio, pero bonito con una tapa trasera texturizada que se siente muy bien en la mano. Y usa una batería extraíble que puedes cambiar fácilmente por otra en caso de que se dañe o de que necesites el doble de autonomía. Su precio es de 109 €.

Especificaciones técnicas del Nokia C20

Pantalla LCD : 6,52” HD+.

: 6,52” HD+. Procesador : Unisoc SC9863a.

: Unisoc SC9863a. Memoria : 2 GB de RAM y 32 GB (ampliable).

: 2 GB de RAM y 32 GB (ampliable). Cámara trasera : 5 MP.

: 5 MP. Batería: 3000 mAh con carga de 5 W.

¡Y eso fue todo! Esperamos que aquí hayas encontrado el regalo que buscabas para dar una alegría a ese ser querido al que deseas agasajar en esta Navidad. No obstante, si quedaste con ganas de ver más opciones, te recomendamos echar un vistazo a este artículo que hicimos a principios de año con los 10 mejores móviles Android por menos de 100 €. ¡Feliz Navidad!