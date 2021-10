De las múltiples capas de personalización que existen para Android, la de Samsung es una de las mejores. One UI 3.0 tiene una estética refinada y minimalista que destaca por su interfaz rápida, simple y limpia. Además, esta capa se actualizará próximamente a la versión 4.0 en esta lista de móviles. Pero Samsung no siempre ha tenido un software tan bueno como One UI.

Desde el exceso de apps preinstaladas, hasta demandas de Apple y constantes cambios de nombres, la capa de personalización de los móviles Samsung ha pasado por una evolución curiosa en los últimos años. Si quieres saber en detalle cómo hemos llegado hasta One UI, te invitamos a que nos acompañes en este recorrido por la historia del software de los móviles de Samsung.

TouchWiz 3.0: la capa que lo inició todo

La historia de las capas de Samsung para Android inician con TouchWiz. Pero este software no fue concebido originalmente para ser una capa de móviles Android. La primera vez que nos encontramos oficialmente con TouchWiz fue en 2009 con el móvil Samsung Solstice en su versión 1.0. Un año después tendríamos TouchWiz 2.0 en el Solstice 2. Ninguno de estos móviles tenían el sistema operativo Android.

Para el 2010, el Samsung Galaxy S se convertiría en el primer móvil de la marca en tener Android. Con esto, el software TouchWiz actualiza a la versión 3.0 para convertirse en una capa de personalización basada en Android. Desde el inicio Samsung demostró la intención de tener una interfaz con estética única para sus móviles. Esta capa ofrecía mejor soporte para organizar la pantalla de inicio, accesos directos personalizables y nuevos widgets que no encontrarías en ningún otro móvil Android para la fecha.

TouchWiz se llena de apps preinstaladas, funciones y… demandas

Para el año 2011 con el lanzamiento del Galaxy SII conoceríamos a TouchWiz 4.0, el sucesor de esta primera capa de personalización de Samsung para Android que estaría mejor optimizada. Además se añadiría el conocido gesto de dos dedos para hacer zoom en las fotos. Este también fue el año donde Apple demandaría a Samsung por el parecido de la interfaz de TouchWiz con iOS, dando inicio a la llamada batalla de patentes que se extendería durante años.

El siguiente gran salto de calidad vendría de la mano del famosísimo Samsung Galaxy SIII. En este móvil nos encontraríamos ante una nueva versión del software. TouchWiz Nature UX sería el nombre de esta nueva capa inspirada en la naturaleza. Además de tener una estética más elegante, incorporaría nuevas funciones como el asistente de voz de Samsung y el inolvidable efecto de gota de agua para la pantalla de bloqueo.

Aunque el Galaxy SII y SIII serían aclamados por su hardware y diseño, lo que consolidaría a Samsung en el mercado de los smartphones, TouchWiz comenzaba a recibir muchas críticas. El creciente número de funciones y aplicaciones preinstaladas en el software ya era preocupante.

TouchWiz Nature UX 2.0: el ocaso de una capa cada vez más saturada

Si bien en TouchWiz Nature UX 2.0 nos encontraríamos con una gran cantidad de funciones nuevas que aunque para la época parecían innovaciones útiles, solo lograrían saturar este software de Samsung. Esto la convirtió en una capa de personalización muy pesada, lenta y sobrecargada. Aquí aparecerían las funciones de gestos sin tocar la pantalla o Air Gesture, la detección de los movimientos oculares o Smart Stay, entre otras características poco relevantes al día de hoy.

A partir de este punto iniciaría un festival de nuevas características y funciones que terminarían condenando al software TouchWiz. En la versión Nature UX 2.5 se destaca la incorporación del sistema de seguridad Samsung Knox y el modo de uso de una sola mano. TouchWiz Nature UX 3.0 sobrecargaría aún más la interfaz con widgets flotantes, apps de noticias y menús desordenados.

Afortunadamente para el Galaxy 6, Samsung abandonaría el concepto de la naturaleza en su capa y se inspiraría en la simplicidad del naciente Android Lollipop. Volverían al nombre original de la capa llamándola TouchWiz 5.0 con una interfaz simplificada y que dejaría atrás muchas de las apps y características innecesarias. Las versiones 6.0 y Grace UX serían las últimas que veríamos de la capa TouchWiz.

Samsung Experience: un nuevo inicio de la marca

Con la necesidad de dejar atrás la fama de ofrecer capas de personalización sobrecargadas de características y funciones, la empresa abandona el nombre TouchWiz y lanza su nuevo software basado en Android para el Galaxy S8. Samsung Experience sería una capa con una interfaz renovada, nuevos colores, iconos y un diseño simple cada vez más similar al sistema operativo Android puro. Además se le dio al usuario un mayor control sobre las funciones del sistema al elegir cuáles quiere usar y cuáles no.

Ahora bien, la marca no dejó de lado sus intenciones de continuar probando funciones innovadoras. En la capa Samsung Experience debutaron características como Samsung Dex, una función que convertía la interfaz en un entorno de trabajo, o Bixby, el nuevo asistente virtual del ecosistema Samsung. Aunque muchas de estas funciones no lograron trascender, Samsung Experience demostró que la marca coreana aprendió de los errores que cometió con TouchWiz.

One UI: los tiempos modernos de Samsung

Finalmente llegamos a la última y actual capa de personalización de los móviles de Samsung. Habiendo aprendido la lección y como parte del lanzamiento del Samsung Galaxy S10 debuta One UI, un sistema operativo basado en Android que ofrece una interfaz limpia, intuitiva y fácil de usar. Samsung recibió elogios por esta capa de personalización, particularmente por las facilidades de uso que ofrece teniendo en cuenta el gran tamaño de este móvil.

One UI destaca por la distribución estratégica de los menús y elementos claves de la interfaz, por su pantalla de bloqueo dinámica y el panel de notificaciones transparente que ha añadido recientemente en la versión 3.0. A pesar de que se pueda encontrar algún detalle negativo de One UI, en general se trata de una interfaz excelente que tiene contentos a la gran mayoría de los usuarios de Samsung.

Y así finaliza este recorrido. Lejos han quedado ya los días en los que Samsung era criticada por el bloatware que caracterizaba a sus primeras capas de personalización. Hoy en día Samsung puede decir orgullosamente que tiene uno de las mejores interfaces para móviles Android. Esperemos que la marca coreana continúe apostando por la simplicidad y practicidad en sus próximos softwares.