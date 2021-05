A pesar de que Samsung todavía no ha presentado oficialmente One UI 4.0, todo apunta a que será una capa que llegará con cambios importantes, tanto en la interfaz como internamente. Esto será así, debido a que One UI 4 estará basada en Android 12 y como ya vimos recientemente en el último evento de Google, esta nueva versión del sistema operativo Android es el primer cambio radical en la interfaz luego de varios años.

Si juntamos esta información con los cambios recientes en la política de actualizaciones de Samsung, que extiende los plazos para los modelos de móviles y tablets que han salido a partir de 2019, es de suponer que muchos equipos serán actualizados. Y aunque esto no está confirmado al 100%, aquí te damos una idea clara de si tu móvil Samsung será actualizado a Android 12 con One UI 4.0.

Todos los Samsung Galaxy que actualizarán a One UI 4.0 con Android 12

Aquí abajo encontrarás la lista organizada de todos los móviles y tablets Samsung que podrían ser actualizados a One UI 4.0 con Android 12. Si te fijas, la lista está dividida por series y modelos y va desde los modelos gama alta más populares, pasando por la gama baja, móviles plegables y la serie Xcover hasta llegar a las tablets Galaxy Tab.

Series Samsung Galaxy S

En el caso de la serie Galaxy S10, esta será la última actualización importante que recibirá.

Galaxy S21 , Galaxy S21+ y Galaxy S21 Ultra.

Galaxy S10 Lite, Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10 5G y Galaxy S10+.

Series Samsung Galaxy Note

Esta será la última actualización de Android OS para los Galaxy Note 10.

Galaxy Note 20 y Galaxy Note 20 Ultra.

Series Galaxy Z

Última actualización de Android OS para el Galaxy Fold.

Galaxy Z Fold 2 5G .

Series Galaxy A

Última actualización de Android OS para los Samsung Galaxy A01, A02, A11, A12, A21, A21s, A31, A41, A90 y Galaxy A Quantum.

Galaxy A21 y Galaxy A21s.

Galaxy A32 y Galaxy A32 5G.

Galaxy A51 y Galaxy A51 5G.

Galaxy A71 y Galaxy A71 5G.

Galaxy A Quantum y Quantum 2.

Series Galaxy M

Última actualización para los Samsung Galaxy M02, M02s, M21, M21s, toda la serie M31 y los Galaxy M51.

Galaxy M31 , Galaxy M31 Prime Edition y Galaxy M31s.

Series Galaxy F

La última actualización de Android OS para el Galaxy F02s y Galaxy F41.

Series Galaxy Xcover

Galaxy Xcover Pro. Última actualización de Android OS .

Series Galaxy Tab

Excepto por la serie Galaxy Tab S7, esta será la última actualización importante de las demás tablets de Samsung.

Galaxy Tab S7 (LTE/5G) y Galaxy Tab S7+ (LTE/5G).

Galaxy Tab S6 Lite , Galaxy Tab S6 y Galaxy Tab S6 5G.

Como te comentábamos al principio, aunque lo más probable es que esta lista se mantenga vigente, estaremos actualizándola a medida que Samsung vaya liberando información oficial.